Ook jonge artsen zijn bevlogen, maar hun baan bepaalt niet hun identiteit

Ik loop over een begraafplaats waar mijn aandacht wordt getrokken door een imposante marmeren grafsteen. Op de steen staat onder de naam van de overledene met sierlijke letters: ‘Bij leven chirurg’. Ik grinnik even en vorm mij een op vooroordelen berustend beeld van degene die inmiddels twintig jaar onder de grond ligt. Vast zo’n ouderwetse chirurg die zijn hele identiteit en bestaansrecht ontleende aan zijn beroep. Eentje die strooide met uitspraken beginnend met de tekst: ‘In mijn tijd..’. Gevolgd door sterk aangedikte verhalen zoals toen hij met 39 graden koorts en op slechts twee uur slaap, dus op karakter, een moeilijke operatie uitvoerde en een leven redde. Vermoedelijk was hij meer ‘in huis’ dan thuis, maar was zijn familie apetrots op hem. Zo trots dat ze een nét iets grotere grafsteen lieten plaatsen waardoor zijn plek op de begraafplaats overeenkwam met zijn plek in de maatschappij.

De tekst op de grafsteen zet mij aan het denken. Zou iemand van mijn generatie nog een dergelijke biografie wensen? Nee, dat denk ik niet. Ik vermoed dat dit zelfs een beetje sneu gevonden zou worden. Net als 80-urige werkweken, opereren na een nacht zonder slaap of een baan waarbij je doordeweeks de kinderen niet (wakker) ziet. In tegenstelling tot enkele jaren geleden is dat anno 2022 niet gaaf, niet stoer en niet iets om te ambiëren of zelfs te accepteren. En die ontwikkeling is in de behoudende artsencultuur haast revolutionair te noemen.

Rompslomp

Meerdere malen schreef ik over externe factoren die het werk van dokters hebben veranderd. Zoals de bureaucratische rompslomp, waaraan zorgverleners twintig uur per week kwijt zijn, ontstaan uit wantrouwen, een drang naar controle en een onstilbare honger naar het keurmerken van zorg. Tel daarbij op de opkomst van de defensieve-westerse-24/7-beschikbare-maakbaarheidsgeneeskunde en het is niet vreemd dat er artsen zijn die bezwijken of de pijp aan Maarten geven. Toch is er ook een andere belangrijke oorzaak voor hoge burn-out- en uitvalpercentages in de zorg: de dokter zelf is veranderd.

In de donkere Middeleeuwen beloofde de kerk arme hardwerkende sloebers een plek in het paradijs. Dit veranderde met de opkomst van het humanisme. Een levensbeschouwing die zich niet beroept op een goddelijke openbaring, maar op het vermogen van de mens om zelf zijn (werkzame) leven zin en vorm te geven. Inmiddels bevinden we ons in het tijdperk van de authenticiteit. Zelfontplooiing is het ideaal. Persoonlijke en professionele groei worden nagestreefd. Coaching is het nieuwe normaal.

Jonge artsen willen gezien en gehoord worden. Het gevoel een klein onbetekenend radertje in een log en conservatief systeem te zijn, demotiveert en frustreert niet alleen, het schuurt. Daarnaast wordt de identiteit van jonge artsen gevormd door veel meer dan alleen hun werk, zoals recent ook werd benoemd in een lezenswaardig artikel in De Groene Amsterdammer. Ondanks, en daarvan ben ik overtuigd, dat de jongere generaties net zo bevlogen en gedreven zijn in hun vak als de oudere, neemt het beroep een andere plek in in hun leven. De tijd dat het werk van de arts een roeping was, waarmee direct een zekere grenzeloosheid werd gelegitimeerd, ligt achter ons.

Prioriteiten

De jongere generaties hebben andere prioriteiten en halen voldoening uit meer dan alleen werk. Ze willen parttime werken en af en toe een sabbatical. Niet om te luieren, maar zodat zij zich bezig kunnen houden met hun gezin en andere zaken die voor hen van waarde zijn. Denk aan de negatieve impact van de zorgsector op klimaat en milieu. En de impact van klimaatverandering op de gezondheid. Ze krijgen buikpijn bij het zien van de vuilniszakken aan wegwerpmateriaal na een chirurgische ingreep. En worden misselijk als blijkt dat hun eigen pensioenfonds belegt in de wapen- en fossiele industrie. Ze willen dat dit verandert, zelfs als dat inhoudt dat het rendement op hun pensioen afneemt.

Onder deze column staat ‘Danka Stuijver is huisarts’. Zonder af te doen aan mijn liefde voor het vak, mag dat best veranderen in ‘Danka Stuijver werkt als huisarts’. Want het is niet wie ik ben, het is wat ik doe. Het is een baan. Een hele mooie die ik, net als het schrijven van columns, uitvoer met bezieling en een gevoel van betekenis. Maar, in tegenstelling tot de chirurg op het kerkhof die zich nu vermoedelijk zal omdraaien in zijn graf, bestaat mijn identiteit uit zoveel meer dan mijn werk.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.