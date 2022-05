Ook integriteitsonderzoekers zelf hebben dringend behoefte aan regels, keurmerk en tuchtrecht

‘Dus jij dacht: ze discussiëren onder elkaar nu een jaar of dertig over regelgeving voor integriteitsonderzoekers. Laat ik dat eens oplossen’, informeert Bart Bruin vanaf de overkant van de Piet Hein Eek-tafel in zijn knappe kantoor, op de bovenverdieping van de stralendwitte buitenplaats Beeckestijn bij Velsen.

Bruin is de directeur van Integis, een van de talloze bureaus die aan integriteitsonderzoek doen en rapporten afleveren die vaak veel ophef veroorzaken. Hij had me na de eerste column over dit onderwerp zelf benaderd, want hij wilde graag ‘enige duiding geven ten aanzien van de dilemma’s in de dagelijkse praktijk’.

Organisaties die hun brood verdienen door andermans integriteit te onderzoeken, komen ruwweg in vier smaken: onderzoeksbureaus, advocatenkantoren, groepen van oud-hoogleraren of -politiemensen, accountantskantoren. Integis behoort tot de laatste soort en Bruin doet zijn werk al dertig jaar. De onderzoeksvragen zijn ingrijpend veranderd. Tot twee jaar geleden was het vooral fraude en corruptie, en hooguit 15 procent #MeToo-zaken. Nu is dat de helft van de opdrachten.

Dat palet aan bedrijven dat zich op dit terrein begeeft, past niet onder één paraplu, zegt hij. Terwijl ze wel hetzelfde werk doen, met dezelfde gigantische impact op melders en beklaagden – elke week wordt iets daarvan zichtbaar in de sport, de showbizz of de politiek. Guilt by investigation, noemt Bruin dat; wordt je integriteit onderzocht, dan ben je in de publieke opinie schuldig, ongeacht de uitkomst.

Integriteitsonderzoeker Bart Bruin: maak een keurmerk voor betrouwbare bedrijven.

Bruin schreef vijftien jaar geleden mee aan een gedragsrichtlijn waarin in elk geval de forensisch accountants zich konden vinden. Die richtlijn is inmiddels verwaterd tot een handreiking. Als het accountants al niet lukt sluitende afspraken te maken over persoonsgericht onderzoek, hoe moet het dan in minder gereguleerde sectoren?

Dat bedrijven schermen met een opleiding tot particulier onderzoeker, wil niks zeggen. Bij het LOI word je voor 1.000 euro klaargestoomd voor je diploma en krijg je een mini-spycam cadeau. Er zijn al digitale cursussen voor 169 euro. Een vooropleiding is niet nodig.

De schimmigheid moet weg, zegt Bruin. Hardop nadenkend: er moet een register komen, met inschrijving op basis van ervaring en kennis. Maak een keurmerk voor betrouwbare bedrijven, met eigen tuchtrecht en klachtenprocedure. Tevreden: ‘Dit is een enorm interessante discussie.’

Eerder die dag meldde ik me bij bureau Bing, gevestigd in een anoniem kantoorpand aan de rand van Amersfoort. Bing zit in het oog van de storm, hier deden ze de onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij D66 en Volt, die allebei veel commotie veroorzaakten.

Peter Schokker is partner bij Bing. ‘Geldt voor mij ook dat ik onschuldig ben tot het tegendeel bewezen is?’, vroeg hij voordat we een afspraak maakten. ‘Het klopt dat er weinig nodig is om een particulier onderzoeksbureau te beginnen’, zegt hij. ‘Maar daarmee doe je geen recht aan het werk van Bing, met goed opgeleide mensen.’ Alleen al daarom is ook hij voorstander van betere regels voor de sector. ‘Je hebt geen zin in telkens weer discussie over de uitkomsten. Ik ken geen integriteitsonderzoeker die nooit onder vuur is gekomen.’ Zijn suggestie: wij werken met een vergunning van het ministerie van Justitie. Laat die de vergunningseisen aanscherpen.

Als het over de recente Bing-onderzoeken gaat, weegt hij elk woord. ‘Bij D66 hebben we geen verkeerde afslag genomen. Het kan verbazing wekken dat de resultaten net voor de verkiezingen naar buiten kwamen, dat snap ik. Het is simpel: je levert je rapport in als het onderzoek klaar is.’

En dat er in het geheime rapport andere conclusies over grensoverschrijdend gedrag worden getrokken dan in het openbare deel? ‘Dat is wat de Volkskrant zegt. De conclusies liggen in elkaars verlengde.’

Het onderzoek naar Volt was zijn klus. ‘Daar zijn we niet eens aan afslagen toegekomen. We hebben door de ontstane dynamiek de klachten niet kunnen toetsen. Voor het eerst trok iemand mijn integriteit in twijfel. Waar Kamerlid Gündogan kritiek op heeft, heb ik nooit rechtstreeks gehoord.’ Wat hij ervan vindt dat Volt ervoor koos de schorsing van Gündogan meteen publiek te maken? Schokker, behoedzaam: ‘De openbaarheid kiezen veroorzaakt vaak meer schade dan dat het de zaak goed doet.’

Schokker wil weten wat ik van het gesprek vond. De kop boven de reeks suggereert vooringenomenheid, vindt hij. Dat is onterecht. ‘De respectabele bureaus in dit land doen over het algemeen prima werk.’