Ook in Kanaleneiland staat een goede school

De Jenaplan school Wittevrouwen in Utrecht gaat uit op vrijdagmiddag. Beeld ©raymond rutting photography

In het artikel over de centrale aanmeldingsprocedure in Utrecht wordt gesuggereerd dat de kwaliteit van het onderwijs op een school in Kanaleneiland minder goed zou zijn dan op een school in Oog in Al. Dit beeld klopt niet en zo wordt een vooroordeel in stand gehouden. Het lijkt alsof de ouders een goede reden hebben om te kiezen voor een witte school.

Mensen reageren soms verbaasd als ik zeg dat ook bij ons op school hoogbegaafde leerlingen zitten; ze ook bij ons naar het vwo gaan; de kwaliteit van ons onderwijs zeker niet minder is dan dat op een witte school en er in de pauze op het plein zelden ruzie is. Ik wil de ouders uit Oog in Al en de verslaggever van de Volkskrant uitnodigen om dit met eigen ogen te zien. Want zolang deze vooroordelen bestaan, kan ook een centrale aanmeldingsprocedure de segregatie niet tegengaan.

Karen van Kooten, Intern begeleider Lukasschool Kanaleneiland Utrecht

Staphorst

Het Zwolse Isala Ziekenhuis moet operaties afzeggen dan wel uitstellen vanwege de toestroom van coronapatiënten uit Staphorst. Ik vind het prima dat deze ongevaccineerden op God vertrouwen, maar de logische consequentie hiervan zou zijn dat zij, nadat ze besmet en ziek zijn geworden, corona gewoon thuis uitzieken, erop vertrouwend dat God hen weer gezond zal maken. Zo kan het Zwolse ziekenhuis de bedden weer gebruiken voor de patiënten die op nu uitgestelde en afgegezegde operaties moeten wachten.

Bertie van Gelder, Amsterdam

Christelijke politiek

Het Zwolse ziekenhuis past haar opnamebeleid aan vanwege een toestroom van coronapatiënten uit Staphorst. Voor onze politieke partijen met een christelijk fundament zijn levensvraagstukken, zoals abortus en levensbeëindiging, een integraal onderdeel van hun ontstaan en voortbestaan.

De signalen in acht nemende dat middels vaccinatie tegen corona de kans op ziek worden, of erger, sterk afneemt en in het verlengde daarvan de ruimte blijft bestaan voor opnamen van medemensen met een andere (levensbedreigende) ziekte, doet bij mij de vraag oprijzen: wat zijn de overwegingen van de christelijke politiek om in de ene situatie regelgeving van toepassing te laten zijn en in de andere situatie dit over te laten aan de individuele verantwoordelijkheid?

Frans van Dillen, Winterswijk

Rijke stinkerds

Je kon er de klok op gelijk zetten. Het feit dat alle huishoudens worden gecompenseerd voor de hogere energierekening levert meteen kritiek op, omdat ook de ’rijken‘ hierin delen. Maar ja, ’rijk’ ben je in dit land, waar tegenwoordig de kift regeert, al wanneer je 1 euro meer verdient dan je buurman.

De klagers dienen zich te realiseren dat degenen die overheid de middelen verschaffen om onze mooie sociale voorzieningen in stand te houden, doorgaans de hoogste belastingen betalen en zelf nooit of te nimmer in aanmerking komen voor welke toeslag of tegemoetkoming dan ook. Wanneer die groep altijd alleen maar mag betalen en dan ook telkens als ’rijke stinkerds‘ in een hoek wordt gezet, tast dat het draagvlak voor de maatschappelijke solidariteit enorm aan.

Fred Sevriens, Den Haag

Dansmarathon

De berichtgeving in de krant over De Dansmarathon van SBS vind ik onnodig negatief. Mijn dochter deed mee om geld op te halen voor een goed doel. Vervolgens moet ze lezen dat het enkel ging om de kijkcijfers. Wat John de Mol wil met het programma staat los van de motieven van de deelnemers die hier vol overgave en met gezond verstand aan begonnen. Wat meer empathie zou op zijn plaats zijn.

Tineke van der Meijden, Utrecht

Squid Game

Afgelopen week ben ik met school op werkweek naar Berlijn geweest. We bezochten onder andere het concentratiekamp Sachsenhausen. Ik vond het beklemmend om aanwezig te zijn op deze plek waar mensen zijn vernederd en moedwillig de dood in zijn gejaagd. Nu, bijna tachtig jaar later, kijken we massaal naar de serie Squid Game, puur als vermaak. De kleuren zijn misschien gezelliger, maar wat er gebeurt is net zo afschuwelijk. Besef dat even als je Netflix vanavond weer aanzet.

Fleur Klein, 6 vwo, Bussum

Elvis

Nu schrijft John Schoorl het weer over Elvis Presley: ‘de grootste artiest ooit’. Nog ervan afgezien dat ik zo’n privémening niet opgedrongen wil krijgen in een journalistiek bedoelde necrologie over iemand anders, Presley’s drummer Ronnie Tutt: het is gemakzuchtige en tendentieuze onzin. De grootste artiest ‘ooit’ bestaat niet. En als die artiest wél bestaat: wie het wel is weet ik niet, maar zeker niet Elvis Presley.

Wouter van Oorschot, Amsterdam