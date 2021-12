Ook in het asielbeleid rekende dit kabinet zich rijk met de gunstigste scenario's

Vreemde ogen dwingen. Dat geldt zeker voor de ogen van de duizenden mensen die hier deze herfst met succes asiel hebben aangevraagd omdat ze in eigen land niet veilig zijn. Nog meer dan op hun eigen problemen drukken zij politiek Den Haag met de neus op het feit dat we hier een acute wooncrisis hebben. Zelfs de mensen die uitdrukkelijk zijn uitgenodigd, de geëvacueerde Afghanen, komen er nu achter dat er helaas geen huurhuizen beschikbaar zijn. Het directe gevolg is een opstopping van 12 duizend ‘statushouders’ die nu vast zitten in de noodopvang omdat er niets beters voorhanden is. En mede daardoor is er ook weer een acuut tekort aan noodplekken.

Het beleid van het demissionaire kabinet op dit dossier vertoont overeenkomsten met dat in de coronacrisis: in de planning is steeds uitgegaan van de gunstigste scenario’s. Toen de coronacrisis vorig jaar ook het internationale asielverkeer plat legde, is er snel behoorlijk afgeschaald in de voorzieningen. Ja, er was een buffer van zo’n tweeduizend plekken – en daar werd 20 miljoen euro voor uitgetrokken – maar een grotere buffer was te duur, vond het kabinet. Inmiddels is er deze herfst in allerijl alweer 35 miljoen uitgetrokken om in paniek alsnog nieuwe woonplekken te vinden. Goedkoop is duurkoop.

Minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol denken het lek inmiddels boven te hebben, behoorlijk geholpen door provincies en gemeenten. Want ondanks al het Haagse gemopper dat de lagere overheden onvoldoende woningen ter beschikking stellen, is het ook dit jaar toch weer gewoon gelukt om aan 20 duizend statushouders wél huisvesting te bieden. Ga er maar aan staan.

Daarom is het niet erg verstandig om vanuit Den Haag gemeenten nu te gaan dwingen woningen te leveren, zoals Broekers-Knol inmiddels suggereert. Het kan, juridisch gezien, maar de vraag is of dat netto meer woonruimte gaat opleveren of slechts meer polarisatie.

Effectiever op de korte termijn is de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe flexlocaties – vooral leegstaande gebouwen die tijdelijk geschikt worden gemaakt om in te wonen. Dat gebeurt nu op grote schaal. Wat in 2015 lukte, moet nu ook weer kunnen. En verder is het te hopen dat het aanstaande nieuwe kabinet meer dan het huidige in staat blijkt om verder dan een paar maanden realistisch vooruit te plannen. Dat zou in alle opzichten veel kunnen helpen.