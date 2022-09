Ook in de persoonlijke levenssfeer van transgenders moet de overheid zich zo min mogelijk mengen

De nieuwe Transgenderwet roept vooral hypothetische angsten op. ‘Daar komen we samen wel uit’ is in vrijwel alle denkbare gevallen het beste adagium.

Met de Transgenderwet is Nederland van ver gekomen. Tot acht jaar geleden waren de eisen aan transgender- en interseksepersonen onverbiddelijk: eerst moest je je lichaam medisch laten aanpassen aan het gewenste geslacht én jezelf blijvend onvruchtbaar laten maken, dan pas was het mogelijk om ook in je geboorteakte je geslachtsaanduiding te veranderen. Dat heeft onnodig veel leed veroorzaakt bij mensen die medische behandelingen hebben ondergaan die zij liever niet hadden gewild. Lang niet iedereen die zich anders voelt, wil ook het medische traject in. Om maar te zwijgen over de gefnuikte kinderwensen. Het duurde lang voordat de overheid tot inkeer kwam.

Sinds 2014 is de lat aanmerkelijk verlaagd. Nu volstaat een verklaring van een arts of psycholoog die stelt dat er sprake is van een duurzame wens om tot het andere geslacht te behoren. Enkele honderden mensen per jaar maken sindsdien gebruik van die procedure. Dat heeft op geen enkele wijze geleid tot grote problemen. Wel beschouwen veel betrokkenen de deskundigenverklaring als een onnodig betuttelende inbreuk op hun zelfbeschikkingsrecht: ze zijn heel goed in staat deze keuze zelf te maken.

Het kabinet reageert daarop met een nieuwe versoepeling van de regels: de deskundigenverklaring vervalt. Volgens het wetsvoorstel dat deze week wordt besproken in de Tweede Kamer, kunnen personen van 16 jaar en ouder hun gewenste geslachtswijziging gewoon zelf melden bij de gemeente. Als ze die vier tot twaalf weken later nog eens bevestigen, is het administratief geregeld.

Een deel van de Kamer heeft principiële bezwaren tegen het vervagen van het biologische onderscheid tussen man en vrouw dat bij de geboorte wordt gemaakt. De meest gedeelde angst is dat mannen zich met een bezoekje aan de burgerlijke stand tot vrouw laten maken en zich vervolgens wapperend met hun paspoort toegang verschaffen tot vrouwenkleedkamers, vrouwengevangenissen, blijf-van-mijn-lijfhuizen en sportcompetities voor vrouwen. De incidenten die zich voordeden in buitenlanden die ons voorgingen, zijn inmiddels zo vaak aangehaald dat ze vooral aantonen dat het over de hele linie wel meevalt. De vrees is vooral hypothetisch.

In het algemeen geldt dat de overheid zich in dit soort hoogst persoonlijke identiteitskwesties terughoudend dient op te stellen: alleen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer als de vrijheid van de één de vrijheid van een ander in de weg zit. Daarvan is hier niet of nauwelijks sprake. Het is goed dat de sportbonden werken aan gedragsregels om oneerlijke competitie te voorkomen, maar daar is geen wetgeving voor nodig. ‘Dat lossen we samen wel op’ is het beste adagium in vrijwel alle situaties die zich mogelijk voordoen.

Slechts één bezwaar is rationeel en van belang: de angst dat mensen met hun nieuwe geslachtsregistratie ook toegang tot het complexe proces van medische geslachtsverandering opeisen. Kijk, in mijn paspoort staat het al, dus kom maar op met die operatie. Dat medische traject is dermate ingrijpend en onomkeerbaar dat een voorafgaande, zeer zorgvuldige beoordeling door deskundigen daar altijd nodig blijft. Die lat moet hoog blijven liggen.

Omwille van de duidelijkheid kan het geen kwaad als het kabinet deze week nog eens benadrukt dat het ook niet de intentie is daar iets in te veranderen. Dan kan een Kamermeerderheid deze wetswijziging daarna met een gerust hart goedkeuren.