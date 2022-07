Ook in de Nederlandse talkshows liep de temperatuur hoog op

De talkshows en showbizzrubrieken konden maandag uiteraard ook niet om de extreme temperaturen heen. RTL Boulevard vroeg zich bijvoorbeeld af hoe onze ‘BN’ers op leeftijd’ omgingen met de hitte. Ze vonden er uiteindelijk twee. Orgel Joke zat lekker met haar voetjes in het water en speelde het onvolprezen Jij bent de zon op haar orgel, terwijl Peter Faber zijn Bonaire-hemd had aangetrokken en aan een ijsje likte. Even later zagen we nog een vlog van Wolter Kroes op het IJsselmeer, met net iets te veel hoofd, en net iets te weinig kleding.

Shownieuws koos voor een balans tussen BN’ers en dieren. We zagen André Hazes knuffelen met varkentjes, terwijl een vrouw van de Dierenbescherming uitlegde dat ‘hijgen een teken is dat ze het warm hebben’. Of het hier om BN’ers of dieren ging, was op dat moment niet meer helemaal helder.

Terug naar de experts aan tafel voor de écht hete meningen. Het grootste statement kwam van alleskunner Ronald Molendijk, die eigenhandig een einde maakte aan het slepende debat of een korte broek op het werk nu wel of niet verantwoord is. Molendijk dééd het gewoon, en gaf onder de Shownieuws-desk opvallend veel been bloot. Het bleek een stil statement, want in de uitzending repte hij vooral over het feit dat je de kinderopvang niet zomaar mag dichtgooien, en vond hij ook dat legbatterijkippen meer aandacht verdienen.

De Shownieuws-experts duiden de extreme hitte Beeld SBS6

Collega-expert Anouk Smulders sloot zich daarbij aan, en eiste dat wij ook maar moesten doormaken wat de dieren moeten doorstaan. ‘Ga zélf even doen wat die beesten doen! Ga met je blote voeten op het asfalt lopen of in zo’n ‘legbatterijgeval’ zitten!’ Victor Vlam vond het geklaag over de hitte vooral een gevalletje massahysterie, omdat ‘wij hier als mensen gewoon voor gebouwd zijn’. Volgens hem was de mensheid ooit begonnen in Afrika toen het een stuk warmer was, dus wij kunnen dit heus wel aan.

Er was, zoals bij de meeste meningen in Shownieuws, geen speld tussen te krijgen.

De échte verkoeling kwam later op de avond, toen Renze ons trakteerde op Wim Hof als verkoelend talkshowdessert. Hof had net een ‘baanbrekende studie’ in de neurowetenschappen achter de rug, en mompelde iets over thermoregulators en pH-waardes. Zijn voornaamste boodschap: zolang we maar tegen onszelf bleven zeggen dat we koel blijven, zou het niet heet worden. Hof had zelf net een marathon gelopen in Namibië, dus wist waar hij het over had.

Hof gaf ook meteen maar de tip om júíst nu zo heet mogelijk te douchen (het hoefde niet té pijnlijk), want: ‘If you don’t go to the heat, then the heat will get to you.’ Tegen zo veel wijsheden klonken de waarschuwingen voor extreem weer van weerman Reinier van den Berg ineens teleurstellend genuanceerd.

Het waren simpelweg niet de talkshowtemperaturen voor echte experts, zoveel was toen allang duidelijk.