Ook in 1540 blakerde de zon de aarde, het was de heetste zomer in duizend jaar

Burg Pfalzgrafenstein, het kasteel van Kaub, ligt er droog bij vanwege de extreem lage waterstand in de Rijn. Beeld Joris van Gennip

Dat de Rijn zo laag staat is niet voorbehouden aan de jaren 2022 en 2018. De onvolprezen weerhistoricus Jan Buisman schrijft in Extreem weer uit 2011 dat 1540 een van de heetste en droogste zomers van de afgelopen duizend jaar was. ‘Zeven maanden lang blakert de zon de aarde. Maandenlang beheersen met hete en droge lucht gevulde hogedrukgebieden West-Europa.

‘Tussen februari en november valt nauwelijks tien keer nuttige regen die de planten ten goede komt.’ De tgevolgen zijn rampzalig. Bomen en heggen verdorren, de oogst is schraal, het vee sterf. Bos- en heidebranden zijn aan de orde van de dag. Bij Keulen loopt men droogvoets door de Rijn. Pas in december brengen ‘grote regens’ verlossing.

Dus of wij nu beter af zijn dan onze verre voorouders? Vijfhonderd jaar geleden waren zulke zomers desastreus, maar ook betrekkelijk zeldzaam (Buisman noemt er vijf in 200 jaar: 1473, 1540, 1545, 1556 en 1666). Nu lijkt het bijna elk jaar prijs. En hoe lang wij – en onze natuur en gezondheid – daartegen bestand zijn, is ook maar de vraag

Rob Wolf, Nijmegen

Turbulentie

Boeren worden volgens Wiebe Draijer, de baas van de Rabobank, plots geconfronteerd met onzekerheid en onrecht. Hij noemt dat ‘grote turbulentie’ en ziet nu risico’s in melkvee. Nu pas, en uitsluitend melkvee?

Laat ik nou denken dat een bank altijd kijkt naar de toekomst van een sector. Een bank laat zich toch niet overvallen? Dus spreek je intensief met je klanten, de boeren, over kansen en bedreigingen, over ondernemen op de lange termijn. Temeer als in de missie staat dat verduurzaming wordt nagestreefd, waarbij de Rabo zich richt op drie transmissies, waaronder die van voedsel.

De Rabobank duikt voor zijn verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor andere grote spelers op het agro-industriële veld. Ze maken zich klein voor hun grote eigen belang.

Dirk Lont, Waddinxveen

Leve de hitte

Terwijl iedereen door heeft dat er in het weer iets geks, unieks en ernstigs aan de hand is, hebben de weersites dit niet. Zonder uitzondering krijgen de tropische dagen (33 graden, geen spat regen) een ‘10’ en donderdag (23 graden, veel regen) een ‘6’.

Conclusie: onze weerwatchers vinden de droogte en hitte geweldig en zo gauw er een spat regen valt, gaan ze ons waarschuwen voor de naderende ellende: er zou weleens neerslag kunnen komen en temperaturen beneden de 25 graden. Hoe losgezongen van de wereld kun je zijn?

Joop van den Berg, Haastrecht

Sjoerd

Niet Engels, maar Mandarijn is de meest gesproken taal, meent Thomas van der Meer psychiatrisch patiënt Sjoerd te moeten corrigeren (zij het niet hardop) in zijn column. Maar Sjoerd heeft gelijk. Mandarijn heeft met 918 miljoen weliswaar de meeste moedertaalsprekers, maar Engels wordt naast 379 miljoen moedertaalsprekers door 753 miljoen mensen als aangeleerde taal gesproken, tegenover 199 miljoen mensen die Mandarijn hebben geleerd. Dus spreken 1,132 miljard mensen Engels tegenover 1,117 miljard Mandarijn.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Akkerstraat 32

‘Een benedenwoning van 62 m² met tuintje, voor nog geen 800 euro huur - een droom voor veel Amsterdammers.’ Cruijffs geboortehuis, Akkerstraat 32. Aleid Truijens zal het in haar column ironisch hebben bedoeld, maar het zegt veel over hoe de meesten van ons de enorme huurprijsstijgingen (en koopprijsstijgingen) normaal zijn gaan vinden. Bijna 800 euro huur voor een arbeidershuisje met drie kamers van bijna honderd jaar oud met energielabel D.

Jan Kok, huurdersvereniging Amsterdam

FDF

Als FDF-voorman Marc van den Oever niets te maken had met de harde boerenacties van de afgelopen weken: hoe kan hij ze dan voorlopig afblazen?

Willem van Haarlem, Amsterdam

Foto’s

Hoed af voor Marcel van den Bergh. Nu weer op het goede moment in Appeltern. Ik ken geen fotograaf die zo op de huid van het volk zit.

Reinier Bresser, Uitdam

Oerknal

Het artikel over de oerknal in de bijlage Wetenschap laat wetenschappers aan het woord die zelf nauwelijks een goed verhaal hebben, maar toch elkaar betichten van onzinnige verklaringen. Daarmee wint die andere verklaring over die man die het heelal in zeven dagen maakte alleen maar aan geloofwaardigheid.

Vincent Peters, Nijmegen

Waterscooter

Het is een afschuwelijke aanleiding om waterscooters en jetski’s te verbieden: een dode en een zwaar gewonde. Maar los van het gevaar vormen ze een enorme ergernis voor rustzoekers. Kom op, overheid. Laat u gelden.

Vera de Nijs, Amsterdam