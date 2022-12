Ook houtkachels geven overlast voor buren

Particuliere verkoop van haardhout aan straat. Beeld Marcel van den Bergh

Niet om af te doen aan de overlast (stank, ongezond) veroorzaakt door rokende buren, maar wat ik mis is aandacht voor een probleem dat een soortgelijke overlast geeft. Er zijn naar schatting een miljoen houtkachels in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 23 procent van de totale uitstoot van fijnstof in Nederland afkomstig is van open haarden en houtkachels. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een verbod op (verouderde) houtkachels geadviseerd.

Dat is er nog niet, maar ik vermoed dat al die houtverbranders nog meer gezondheidsschade opleveren dan rokers. Niet alleen mensen met luchtwegproblemen hebben aanzienlijk last; overdag een slaapkamerraam openzetten is in mijn buurt niet aan te raden, vooral ook omdat niet iedereen zich houdt aan de houtstooketiquette.

Eric Haaze, Baarn

Zegen

Spelers van Oranje vragen om de zegen van God. Als de andere teams dat ook allemaal doen, wordt het druk en complex daarboven. Ik begin stiekem te hopen op een finale tussen het islamitische Marokko en een team met aanhangers van het christendom. De uitslag wordt dan om meerdere redenen interessant.

Verder stel ik voor dat de Fifa aan landen als het joodse Israël en het boeddhistische Sri Lanka een wildcard geeft voor het volgende WK. En wellicht kan Forum voor Democratie ondertussen een eigen atheïstische heilstaat stichten met een nationaal voetbalteam?

Maarten Adriaansens, Naarden

Vooruitgang

Als reactie op ‘Vergrijzing is de olifant in de kamer’, schrijft Janneke Willekes dat het een goed idee is om de jonge generatie een kijkje in het leven van een 70-plusser ten tijde van haar eigen studententijd te geven, zodat ze zien dat het allemaal erger kan.

Zij denkt hiermee de huidige studenten schaakmat te zetten door ze het recht op klagen te ontnemen. Wat zij vergeet, is dat de levensstandaard sindsdien hoger is geworden. Met de huidige levensstandaard valt het niet te rechtvaardigen dat studenten in een bezemkast doodvriezen omdat zij bijvoorbeeld onterecht worden uitgesloten van de energiecompensatie.

Beeld u ‘Opa vertelt’ in, alleen ditmaal in de krant tijdens mevrouw Willekes’ studententijd. Opa schrijft dat studenten niet moeten klagen, omdat hij niet kon studeren. Vrouwelijke studenten mogen geen gelijkheid eisen, omdat zij vroeger geen stemrecht hadden, laat staan mochten studeren.

Als we altijd hetzelfde standpunt als mevrouw Willekes zouden hebben gehad, zouden we als maatschappij niet vooruitkomen. Vrouwen hadden dan geen stemrecht en mochten niet studeren. Dan was de slavernij niet afgeschaft en werkten kinderen nog in fabrieken. Als de huidige generatie niet mag klagen omdat de vorige generatie het slechter had, bestaat vooruitgang simpelweg niet meer.

Tieme Bader, Wilnis

Asielstatus

In het stuk ‘Asielbeleid blijkt niet houdbaar’ staat een foutje. Er wordt geschreven dat de Syrische vrouw die een rechtszaak heeft aangespannen om haar gezin alsnog naar Nederland te halen, een ‘asielvergunning’ heeft ontvangen. Asielvergunningen bestaan niet. Asielzoekers die in Nederland mogen wonen, krijgen een verblijfsstatus. Op dat moment zijn ze ook geen asielzoekers meer, maar statushouders.

Sven Schellekens, Amsterdam

Open deur

Ibtihal Jadib schrijft in haar column (Ten eerste, 6 december) dat het best idioot is dat 60 procent van de winkels de deuren wagenwijd openhoudt, gezien de beperkte gasvoorraad en het peperdure prijsplafond. Ze doen dit omdat ze bang zijn anders omzet te missen. Wellicht ‘een open deur’ maar door deze winkels te mijden en inkopen te doen bij een winkel met ‘een gesloten deur’ besparen wij belastinggeld en, nog belangrijker, doen we ook iets goed voor het klimaat.

Marianne Nellissen, Horst

Indonesië

En wie wordt er straks bestraft bij seks voor het huwelijk? Zouden het echt beide rollebollers zijn?

Ineke van Gorp, Wolvega

Mislukking

Hoewel ik het JFK graag gegund had, is de uitspraak ‘Succes heeft vele vaders, de mislukking is steeds een wees’ niet geheel uit zijn brein ontsproten, zoals Max Pam meent in zijn column.

Deze uitspraak is een variant op die van Galaezzo Ciano (1903-1944), Italiaans minister van Buitenlandse Zaken en schoonzoon van Mussolini: ‘Come sempre, la vittoria trova cento padri, e nessuno vuole riconoscere l’insuccesso.’ Oftewel: ‘Zoals altijd heeft de overwinning honderd vaders, terwijl niemand de mislukking wil erkennen.’

Alain Timmers, Haarlem

Appel versus chocolade roombroodje

Waarom denken zo veel mensen toch dat als je een appel 10 cent goedkoper maakt en vooraan in het winkelschap legt, een puber niet meer een chocolade roombroodje koopt maar wel een appel?

Al leg je de chips achteraan in de supermarkt, voor iemand die chips wil eten is dat natuurlijk geen enkel obstakel. Je moet de locatie van ongezond eten niet veranderen, je moet het bewustzijn van ongezond levende mensen veranderen.

Pubers van nu weten echt wel waar de appels liggen en kunnen die heus wel betalen. Ze willen alleen geen appels, en dat zal niet veranderen als ze niet verstandig worden opgevoed met aandacht voor de consequentie van hun levensstijl.

Daar komt bij dat een chocolade roombroodje helemaal niet zo ongezond is, zolang je ze maar niet iedere dag met twee tegelijk in je mond propt. En waarom zouden mensen die gezond leven meer moeten gaan betalen voor een zak chips, omdat iemand anders niet is aangeleerd om zich in te houden?

Als je de verantwoordelijkheid voor gezond leven weghaalt bij de mensen zelf, zal de mens nooit veranderen.

Maarten Kools, Amsterdam