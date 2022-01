Ook een vuurwerkverbod vergt wat tijd om te wennen

Er was dit keer meer vuurwerk dan vorig jaar. Maar dankzij het vuurwerkverbod zijn toch weer veel ogen en vingers gered.

Erg snel gaat het niet. Twee jaar geleden kondigden Jesse Klaver en Esther Ouwehand aan dat zij een permanent vuurwerkverbod wilden invoeren. Nu pas ligt het wetsvoorstel in de Kamer. Er is één verzachtende omstandigheid: de partijleiders werden ingehaald door de omstandigheden. De coronacrisis dwong nota bene de regeringspartijen VVD, D66 en CDA, vooralsnog geen voorstander van een verbod, om toch in te grijpen bij de laatste twee jaarwisselingen. De partijen wilden niet het risico nemen dat de volle ziekenhuizen nog verder zouden worden belast met de vuurwerkverwondingen.

De voordelen van een verbod zijn genoegzaam bekend. Het scheelt in één nacht gemiddeld zo’n achthonderd mensen die naar het ziekenhuis moeten met serieus letsel aan gezicht of ledematen, onder wie enkele tientallen mensen die het nieuwe jaar beginnen met een oog of vinger minder. Daar zijn ook altijd enkele kinderen bij. Het alom aanwezige vuurwerk draagt bovendien in niet geringe mate bij aan de hoogst nerveuze sfeer in veel straten en uitgaansgebieden, een sfeer die veel te vaak uitloopt op geweld tegen hulpverleners. Niet voor niets ging ook al voor corona een snel groeiend aantal burgemeesters over tot een verbod.

In één opzicht haalden de tegenstanders van een verbod deze week hun gelijk: na de rust van vorig jaar hadden veel liefhebbers de weg naar de Belgische winkels dit keer duidelijk gevonden. In sommige straten oogde het alweer bijna als vanouds. Het aantal gewonden was nog altijd slechts een fractie van de jaren voor 2020, maar de materiële schade kwam wel weer in die richting.

Maar zoals altijd met verboden, geldt ook hier: een verbod is in de eerste plaats een kwestie van normeren. Als een wet een tijdje van kracht is, gaan mensen zich er doorgaans vanzelf naar gedragen. Denk aan de autogordels en het rookverbod in de horeca. Het tijdelijke vuurwerkverbod kwam echter van een kabinet dat uitstraalde dat het zelf niet enthousiast was, en werd gevolgd door berichten van de politie en de boa’s dat zij niet van plan waren te gaan controleren.

Zo wordt het natuurlijk nooit wat. Alleen al daarom is het goed dat Klaver en Ouwehand nu doorpakken, in de hoop dat de twijfelende partijen CDA, D66 en SP voor een meerderheid gaan zorgen. Normeren kost tijd. Zonder verbod met een permanent karakter zal dat niet gaan.