Ook een boze Quote 500-miljonair zegt het met hooibalen

Ruim twee weken geleden zag architect Wouter Hubers zijn uitzicht op de duinen in een muur veranderen. Hubers spant zich met de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen al dertig jaar ‘zonder veel effect’ in voor het aangezicht van het voormalige kunstenaarsdorp. En nu stapelde een jongen met een grijpmachine 75 in foeilelijk plastic verpakte hooibalen op, doelbewust precies achter zijn huis, in een nette rij van tweehoog. Weg uitzicht.

Het is niet de eerste keer: in 2017 gebeurde het ook.

‘Van wie moet je dat doen?’, vroeg Wouter Hubers dus maar naar de bekende weg.

‘Van Dirk’, zei de jongen.

Dirk Kat, alweer: Quote 500-miljonair, horecaondernemer en telg uit de supermarktfamilie achter DekaMarkt. Tevens buurman. Hubers’ tuin grenst aan een weiland dat in bezit is van Kat.

Wouter Hubers met zijn huis en de hooibalenblokkade van Dirk Kat. Beeld Margriet Oostveen

Aanleiding tot de blokkade zijn de bouwplannen die Kat al jaren indient voor een luxe Parkhotel Bergen in het centrum van het dorp. Volgens de website van het project ‘een ensemble van panden die passen in de context en dorpse schaal van Bergen’. Maar drie partijen die bezwaar maakten, denken daar wat anders over. Zij zien een zoveelste aanslag op de proporties van het dorp.

Je hoeft Bergen maar binnen te rijden om te begrijpen wat al jaren gaande is: overal splinternieuwe, net te grote villa’s, die door hun eigenaren ‘statements’ worden genoemd, neergepoot tussen de onder architectuur gebouwde zomerhuizen van welgestelden uit de vorige eeuw, die het dorp zo bijzonder maakten. Die huizen worden botweg gesloopt. Wouter Hubers en zijn stichting proberen de bijzondere oude panden aan een monumentale status te helpen, maar slagen daar nauwelijks in.

Een pijnlijk voorbeeld is de sloopvergunning die onlangs is afgegeven voor Villa de Hooiberg, een huisje aan het hertenkamp dat in 1921 is ontworpen door de architecten Eibink en Snellebrand in de stijl van de Amsterdamse School. Het stond met perceel te koop voor een miljoen in het centrum van het dorp, de nieuwe eigenaar wist toen al dat het te klein was voor zijn gezin, dus moet het tegen de vlakte.

Stichting Behoud Bouwkunst Bergen maakte al in 2017 bezwaar tegen Kats plannen voor het Parkhotel, toen het gezichtsbepalende pension Erica uit 1910 ervoor dreigde te sneuvelen. Niet lang daarna volgde de eerste blokkade van Hubers uitzicht met hooibalen.

Nota bene: Dirk Kat kreeg uiteindelijk zijn vergunning. En daarna besloot hij verrassend genoeg het plan nog eens helemaal om te gooien: het Parkhotel kon misschien nóg wat groter worden. Stichting Behoud Bouwkunst Bergen maakte opnieuw bezwaar, waarna nieuwe procedures volgden. De zaak ligt nu bij de rechter.

Wouter Hubers (80) werkt allang niet meer, maar weet wel waarover hij praat. Als directeur stadsherstel in Utrecht was hij verantwoordelijk voor de renovatie van historische panden in de binnenstad, en als architect was zijn laatste klus de verbouwing van het monumentale Barlaeus Gymnasium in Amsterdam.

Zijn eigen oude huis in Bergen was oorspronkelijk een badhuis voor Duitse soldaten. Zijn vader, keramist en kunstenaar Dirk Hubers, kocht het na de oorlog voor een habbekrats, vader en zoon hebben alles de jaren daarna voorzichtig verbouwd. ‘Je woont uiteindelijk in een wereld die is gebouwd op de schouders van anderen’, zegt Hubers. ‘Dat moet je kunnen waarderen, vind ik.’

Maar dingen bedenken in samenhang met de omgeving gebeurt vaak niet meer.

Zoals boze boeren het landelijk stikstofprobleem niet als hún probleem beschouwen, zo bouwen nieuwe welgestelden alleen voor zichzelf. Nieuwe lompheid, of in Hubers’ woorden: ‘Ik ben ik, en ik heb niks te maken met jou.’ Intussen blijft hij dus maar geduldig en volgens sommigen bloedirritant de vraag der vragen over maatvoering stellen: ‘Waarom is klein eigenlijk niet meer goed en groot altijd beter? Ís dat wel zo?’

In het Bergense nieuwsbulletin Flessenpost schreef Dirk Kat, zelfverklaard ‘Emeritus Ondernemer’, een boze brief aan alle bezwaarmakers: ‘Ik vind het welletjes geweest!’ De uitgever mailt mijn verzoek om een afspraak door aan Kat, maar er komt dagen geen reactie. Dus wandel ik maar naar zijn huis toe, waar voorbij een stuk of vier beveiligingscamera’s Kats partner, ex-model Anja Henneman, de deur opent. Nee, de emeritus ondernemer is ‘niet aanwezig’.

Ik vraag of blokkeren met hooibalen ook in dit kunstenaarsdorp nu de manier van communiceren wordt: ‘Ja’, zegt zij, ‘dat is de manier van communiceren hier.’