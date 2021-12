Ook deze coalitie durft de stap naar echte verbetering niet aan

Wie wordt de nieuwe minister van Onderwijs? De naam van Hugo de Jonge is al gevallen, en nee, dat is niet mijn gedroomde kandidaat. Maar die zit, eerlijk gezegd, ook niet bij de andere coalitiepartijen. Bij wat is uitgelekt van de plannen in het nieuwe regeerakkoord zit veel moois: de studiefinanciering terug, goedkopere kinderopvang, extra geld voor ‘structurele investeringen’ en hogere salarissen in het basisonderwijs. Allemaal cadeaus waarmee je het morrende volk tevreden kunt stemmen. Geld is toch bijna gratis.

De kolossale en pijnlijke problemen in het onderwijs los je er niet mee op: dat kinderen al twintig jaar steeds minder leren, dat een kwart van de jongeren amper kan lezen en de onuitroeibare kansenongelijkheid. Voeg daar maar aan toe: de kloof tussen beroepsonderwijs en theoretisch onderwijs, de aanhoudende plaag van opgelegde, onbewezen effectieve vernieuwingen, het groeiende en uitzichtloze lerarentekort en de geslonken aantrekkingskracht van het beroep. Dat alles is niet met een triomfantelijke zak geld op te lossen.

Geen van de regeringspartijen pakt in haar verkiezingsprogramma de houtrot bij de wortel aan: de autonome school (in de praktijk enorme scholenkoepels), gefinancierd met een lumpsum. Het is een falend systeem, waarbij de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs is overgeheveld aan besturen die beleidsmatig en financieel de vrije hand hebben en de overheid toekijkt.

Schoolbesturen kunnen al ruim twintig jaar vrijuit onzinnige vernieuwingen opleggen, met gulle hand diploma’s uitdelen en leraren hun autonomie ontnemen. Het gaat niet om personen – er bestaan veel gewetensvolle schoolbestuurders – het is het systeem dat niet leidt tot kwaliteitsverbetering en werkplezier. In precies die twintig jaar kelderden de leerprestaties in de basisvakken én het opleidingsniveau én de status van de leraar. Tegelijk raakten steeds meer mensen hoogopgeleid. Geen toeval.

De autonome school is een historische vergissing. Het zal pas beter gaan in het onderwijs als die wordt rechtgezet en het ministerie van Onderwijs weer de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van onderwijs, de aanstellingen en de salarissen. Geen van de coalitiepartijen durft dat aan. Ook D66 niet, dat een goed onderwijsprogramma schreef, en in Paul van Meenen een uitstekende woordvoerder heeft.

De afgelopen vijftien jaar was dit een exotisch standpunt. Slechts een enkeling, zoals leraar en columnist Ton van Haperen en ik, droeg het hardnekkig uit. In discussies kreeg je steevast het verwijt de ‘Haagse regelzucht’ terug te willen, of zelfs ‘staatsonderwijs’. Christelijke partijen waren uiteraard blij met de autonomie, liberalen geloofden heilig in semi-marktwerking. Linkse partijen hadden lang de illusie dat scholen zo meer zeggenschap zouden hebben. Een misvatting: ‘scholen’ zijn de leraren niet. Ik denk dat Haagse regie en het wegsnijden van een bestuurlijke kleilaag leraren en schoolleiders juist meer vrijheid geeft.

De laatste tijd dringt het besef breder door, en niet alleen aan de borreltafel, dat het om een systeemfout gaat. Ook Merel van Vroonhoven schreef, tot mijn vreugde, dat ‘het gedecentraliseerde onderwijsstelsel’, het ‘doorgeslagen marktdenken’, de oorzaak is van slecht onderwijs, waardoor ouders uitwijken naar de bijlesindustrie. Naar het alternatief dat zij, behalve leerkracht ook toezichthouder in het onderwijs, ervoor heeft ben ik heel benieuwd.

Ik denk dat het onderwijs nooit een ‘markt’ is geworden. De publieke ondernemer loopt immers geen enkel risico; het gemeenschapsgeld stroomt vanzelf binnen, en de ‘klant’, de leerling, ook. De macht in het onderwijs is in handen van niet-democratisch gekozen, regenteske onderwijsraden, waarin alleen bestuurders – de werkgevers – zitten.

Als we willen dat de miljarden overheidsgeld besteed aan onderwijs nu eens wél goed terechtkomen, is een rigoureuze systeemwijziging nodig. Lijkt me iets voor volgende verkiezingen.