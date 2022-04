Ook de seculiere variant van de erfzonde is bepaald geen lolletje

Woensdag stond alweer de laatste aflevering in de krant van de prachtserie ‘Wie zijn mijn voorouders?’, in totaal tien ‘persoonlijke zoektochten’ naar het koloniale verleden, beschreven door Ianthe Sahadat, Elsbeth Stoker en Fleur de Weerd. Ditmaal kwam einddertiger Jochem aan het woord, rijksambtenaar en verre nazaat van Zeeuwse slavenhandelaren. Tussen de quotes door trof ik een alinea aan waarop ik behoorlijk lang moest kauwen.

‘Onder een zoektocht als die van Jochem naar het problematische verleden van je voorouders’, las ik, ‘hangen tal van subvragen: kun je een erfzonde aflossen? Is er überhaupt sprake van zoiets als een erfzonde? Hoe verhoud je je tot historisch daderschap? Hoe geef je rekenschap? En heb ik eigenlijk last van een schuldgevoel?’

Van nature onbekwaam

Mijn hemel, hoorde ik mezelf zeggen. Het geval wil dat ik opgroeide in de orthodox-gereformeerde vleugel van het christendom, waar ze zich als geen ander raad weten met de erfzonde. Ik hoorde er van jongsaf aan dat ik in zonden was ontvangen en geboren, van nature onbekwaam was tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Schrale troost: sinds Adam en Eva trof dat droeve lot iederéén – zonder aanzien des persoons, ongeacht het eigen gedrag of dat van de voorouders.

Tegenwoordig betekent het woord erfzonde blijkbaar iets heel anders. Tegenwoordig betekent het blijkbaar dat wanneer je voorgeslacht zich heeft misdragen (‘historisch daderschap’), je als nakomeling daarvan op een of andere wijze rekenschap wilt afleggen.

Zoals Jochem in dat interview doet.

Bovenal dwars zit hem dat zijn voorvaderen nimmer blijk gaven van worstelingen met ‘morele dilemma’s’. Nergens in hun brieven gaat het over de vraag of wat ze deden wel in de haak was. Zelf vindt Jochem dat hij ‘de morele plicht’ heeft om deze geschiedenis levend te houden, bezint hij zich op ‘tastbare en duurzame bewijzen van het pijnlijke familieverleden’ en wil hij voorkomen dat de betrokkenheid bij de slavernij (opnieuw) uit het familiaire geheugen wegzakt. Ook denkt hij na over een ‘faire genoegdoening’, maar dat noemt hij ‘heel gratuit’: het familiekapitaal is allang verdampt.

Tjonge. Leven onder de orthodox-gereformeerde erfzondeleer mag geen lolletje zijn, leven onder de seculiere variant is dat beslist nog minder. Dus omdat jouw 18de-eeuwse voorouders zo onnozel waren de 20ste-eeuwse Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet te kennen, kamp jij nu met schuldgevoelens? Omdat zij destijds gewetenloze slavenhandelaren waren, wring jij je nu in duizend bochten? Van mij mag je natuurlijk. Wie je daarmee vooruithelpt lijkt me wel de vraag.

Maar, luidt dan steevast de tegenwerping, je kunt er toch niet omheen dat de koloniale nazaten tot op de dag van vandaag profiteren van de misdaden van hun voorgeslacht? Misschien niet eens zozeer financieel als wel omdat ze in het comfortabele bezit zijn van wat wit privilege heet? Dat klopt. En wat méér besef bij de geprivilegieerden van onze samenleving dat ze tot de geprivilegieerden van onze samenleving behoren zou ongetwijfeld een zegen zijn.

Hedendaagse verworvenheden

Tegelijkertijd geldt als een van de allersympathiekste hedendaagse verworvenheden dat je elk individu verantwoordelijk houdt voor zijn eigen daden en hem zijn afkomst nadraagt noch aanrekent.

Ooit had je per definitie de last van de familienaam en -eer op je schouders, nu niet meer. Hoezeer je (voor)ouders zich ook misdroegen, volkomen terecht word jij geacht daar niets aan te kunnen doen. Voor je eigen daden en opvattingen mag iedereen je langs de morele meetlat houden, voor die van je dooie bloedverwanten niet. (Voor die van je levende trouwens evenmin.) Dus ook al gedroeg je betbetovergrootvader zich als een wrede mensenhandelaar, gebruikte je oudoudoom dagelijks de zweep en had je betbetovergrootmoeder bloed aan haar handen kleven – jij gaat vrijuit.

Zo’n verworvenheid zou je niet achteloos over de heg moeten gooien. En zeker niet moeten inruilen voor een zondebesef waar niemand wijzer van wordt.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.