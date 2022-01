Ook de schoenenman kon geen empathie meer opbrengen

Daan Prevoo – vroeger was hij van de SP, tegenwoordig is hij partijloos burgemeester te Valkenburg – liep vrijdagmiddag door zijn stad, waar even alles open was. Trots aanvoerder van de opstand tegen het door Den Haag opgelegde geslotendeurenbeleid. Een meelopende verslaggever van het AD pende fraai wat observaties neer: ‘Zie hem lopen, als een veldheer door de straten. Links en rechts terrassen vol mensen, die soms applaudisseren, vaak naar hem zwaaien en af en toe luidkeels hun dankbaarheid uiten.’

In andere tijden zouden de cultuurpessimisten al klaarstaan om hier nuffige analyses op los te laten (‘Geef ze witte wijn en een terras, midden in januari, gooi de Hema open, en ze slaan dankbaar aan het zwaaien’), maar het zijn geen andere tijden. Het is nu.

En nu is niet alleen Valkenburg een door overstromingen en lockdowns gewonde stad, waar de winkeliers berooid zijn en de mensen geknakt. Nu lijdt het hele land aan isolatiekoorts. Toen Famke Louise #ikdoenietmeermee zei, werd ze nog uitgelachen; ze zat met haar spiekbriefje te schutteren bij Jinek, ze bleek weerloos tegen de ontwapenende bezorgdheid van Diederik Gommers, het is een eeuwigheid geleden. Nu kun je ook heel gezagsgetrouwe mensen #ikdoenietmeermee horen fluisteren.

Maandag was Arie Boomsma weer op televisie, en dan weet je: er mogen binnenkort weer deuren open. Dan is ook het grote geëlleboog er weer. Dan verdringen de vertegenwoordigers zich weer op radio en tv om te pleiten voor de achterban en voor te rekenen dat het kán. Want in jaar 2 Na Corona zijn we allemaal, naast viroloog en statisticus, ook ziekenhuisbezettingsdeskundige geworden.

De sportscholen, de cafés, de muzieklessen, de winkels, de restaurants: ze pleiten ieder voor zich. De anderen moeten zichzelf maar redden. Niemand die de puf heeft voor omzien naar elkaar.

Op de radio kondigde vrijdag iemand namens een keten van schoenenzaken aan dat het wat hem betreft niet meer donderde wat die lui in Den Haag zouden besluiten; hij zou sowieso opengaan. Of hij de toestand niet nóg veel sneuer vindt voor de musea, vroeg de presentator. Die zaten immers in totale lockdown en zullen dat blijven, terwijl de schoenenverkoop ook in lockdowntijden heeft kunnen doorgaan via click-and-collect en afgebeulde pakjesbezorgers. Maar ook de schoenenman kon de energie voor empathie niet meer opbrengen.

Voor de zoveelste keer klonken gisteravond na de presentatie van de nieuwe minister van Volksgezondheid de vragen over willekeur. Wel op afspraak langdurig in een kappersstoel zitten, niet op afspraak in een caféstoel zitten. Wel door de Ikea stromen, niet door het museum stromen. Of dat niet gek is, vroeg de vragensteller voor de misschien wel tiende keer in twee jaar tijd, de berusting al in de vraagstelling besloten. De nieuwe minister van coronabestrijding gaf het antwoord dat geen antwoord is en dat misschien al tien keer in twee jaar tijd is gegeven: ‘Iedere cesuur veroorzaakt punten waar het schuurt.’ Dat klopt. Net zoals het klopt dat niemand daar iets aan gaat doen.

We moeten leren leven met het virus, is de nieuwe mantra. Hij klinkt beter dan de filosofenwijsheid die we eerst hadden – we moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort – omdat die best mal was als je bedenkt dat we ondertussen een aanzienlijk deel van het bbp aan kankerbehandelingen uitgeven en varkensharten transplanteren in mensen omdat de meeste mensen nu eenmaal door roeien en ruiten gaan om níét dood te gaan.

Het is een raadsel wat het betekent, ‘leren leven met het virus’. Er zijn wat pogingen gedaan om dat aan Ernst Kuipers te vragen. Betekent dat doden accepteren? Hoeveel dan? Testen op elke straathoek? Besluiten dat er geen corona meer is?

Hij wist het ook niet precies.