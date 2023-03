Ook de protestboer met omgekeerde vlaggen op het land wil minder stikstof en meer natuur

Waar het platteland tegen de stad slaat, bij een knooppunt van twee snelwegen, ligt de protestboerderij van Pieter en Emma Seldenrijk. Keurig de omgekeerde vlag in top en op hun weideland een reusachtige pop van hooibalen die al maanden bozig naar de langsrazende forenzen kijkt.

Maar binnen zitten geen radicalen. ‘Ik wil dat het de goede kant op gaat met de natuur, daar ben je boer voor’, zegt Pieter. ‘En dat is voor heel veel boeren zo’, zegt Emma.

Protestpop van 8,5 meter hoog, pal aan de snelweg. Beeld Toine Heijmans

Pieter is vijfde generatie veehouder, Emma docent Duits op een middelbare school, ze kennen elkaar van de christelijke plattelandsjongeren en trouwden vroeg. Zeventig hectare land, in hun keuken hoor je de koeien loeien.

Afgelopen november stopten ze met melkvee en begonnen met vleesvee: black angus. Het levert een stikstofreductie op van 50 procent, zegt Pieter, en grasland dat beter is voor de biodiversiteit, ‘maar we lopen al twee jaar te bakkeleien met de provincie en de gemeente over de vergunningen’. Het schiet niet op, de een wijst naar de ander, een plattelandscoach helpt met mediation ‘en nog schiet het niet op’. Emma: ‘Ons inkomen daalde fors.’ Pieter: ‘En de bank geeft geen rooie cent.’

Dus die omgekeerde vlaggen zijn wat hen betreft geen protest tegen de noodzakelijke veranderingen, het gaat ze om het onduidelijke, trage, steeds weer verspringende stikstofbeleid. ‘Het is de bedoeling de natuur te beschermen, maar ze hebben er een juridisch probleem van gemaakt.’

De protestpop is 8,5 meter hoog. Romp van twee zeecontainers; de nek een houten haspel; benen, armen en kop van hooibalen. De ogen doppen van melkemmers, voor de mond is een oude koemat in de juiste gemoedstoestand gesneden.

En nu moet-ie weg, schrijft de provincie in brieven met juristentaal. Na al die maanden. Pal voor de verkiezingen met handhaven beginnen, ‘dat lijkt me politiek gestuurd’.

Maar het kan ook dezelfde bureaucratische traagheid zijn die het stikstofprobleem smoort. ‘Járen is erover gepraat, er is niets gebeurd en nu moeten de provincies ineens gebiedsprogramma’s opstellen terwijl er niet eens kaders voor zijn.’

Zul je net zien: Pieter Seldenrijk is naast boer ook politicus namens het CDA. Hij zat twee termijnen in de Provinciale Staten en is nu fractievoorzitter in de gemeenteraad, dus hij kent de taal, de werkwijze en de dilemma’s. De taak van een politicus is duidelijk zijn, zegt hij, ‘voor of tegen’, en hier gebeurt het omgekeerde.

Voorbeeld: de buurman is PAS-melder, zijn uitstoot werd gedoogd maar is nu illegaal. Pieter wilde zijn stikstofrechten aan hem overdoen, maar dat mag niet van de overheid, die wel toestaat dat Schiphol stikstofrechten opkoopt.

En dat maal tienduizend, al die boeren met hun eigen geschiedenissen en omstandigheden, ‘dé boer bestaat niet’, ‘ze zeggen steeds: er is maatwerk nodig maar van de provincie heb ik hier nog nooit iemand gezien’.

Voor het eerst in twintig jaar hangt er thuis bij de fractievoorzitter geen verkiezingsspandoek (‘4 bij 4’), ‘heel lastig dit’. Pieter en Emma staan achter het plaatselijke CDA-beleid, ‘sociaal en duurzaam’, maar ergeren zich aan het landelijke: de partij kiest niet. Verwarrende signalen: meedoen met een kabinet ‘dat bestaat uit wantrouwen’, in woord de boeren steunen, in daad een minister aanstellen voor honderdduizenden nieuwe huizen.

Dus dat is zijn dilemma: ‘een politieke spagaat’. ‘Daar hebben meer boeren last van.’ En stemmen op een partij als BBB, ‘dat zijn nieuwe mensen waarvan je nooit weet wat ze gaan doen’.

Onderwijl wordt hun omgekeerde vlag gekaapt door partijen die ‘tegen alles zijn’. Aan de deur kwamen mensen van Forum voor Democratie, zegt Emma, of ze de hooipop mochten gebruiken voor hun spandoek. Geen kans: ‘Zodra de boeren niet meer interessant voor ze zijn, laten ze je weer vallen.’

En de werkelijkheid zit nu eenmaal anders in elkaar dan de zwart-witdenkers willen.

Pal voor de boerderij, met de vlag op de achtergrond, staat een reclamebord voor de ‘week zonder vlees en zuivel’ die blijkbaar binnenkort begint. Dat hadden ze nog niet gezien. Maar af en toe geen vlees, zegt Emma, kan heus geen kwaad.