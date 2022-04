Ook de NOS-registratie van Koningsdag was als vanouds: opgeblazen en nietszeggend

Ik heb niet snel medelijden met televisiepresentatoren – daarvoor verdienen ze te veel en zijn ze te ijdel – maar woensdag, op Koningsdag, had ik echt te doen met Winfried Baijens. Deze sympathieke NOS-presentator moet al een heel lange Koningsdag achter de rug hebben gehad, toen hij op het eind de winnaar van de fotowedstrijd bekend ging maken. Geflankeerd door Annemarie Penn-te Strake (de burgemeester van Maastricht) en André Rieu (de burgemeester van Maastricht) stond Baijens in een Maastrichts café voor een televisiescherm. Daarop verschenen foto’s die mensen uit het hele land hadden ingestuurd. Het was niet best. Een foto van twee jonge meisjes die spulletjes verkochten op de vrijmarkt. Nog een foto van twee meisjes op de vrijmarkt. Een ‘hele bijzondere foto’ van een reflectie van een hoorn. ‘Artistiek’ zeiden de burgemeesters van Maastricht. Een foto van een meisje dat een hap van een tompouce neemt. Een foto van een groep vrienden op Kingsland in Amsterdam. Uiteindelijk won een foto van een meisje dat op straat haar knuffel knuffelt. De maker ervan krijgt een vlaai. Dat Baijens dit allemaal aan elkaar kon praten zonder flauw te vallen of een hele vuile opmerking te maken, toont zijn professionaliteit.

Het officieuze thema van deze Koningsdag was ‘als vanouds’. Er waren veel mensen die blij waren ‘dat het weer kon’. Ook de registratie van Koningsdag door de NOS was als vanouds: opgeblazen en nietszeggend, alsof het niet een onafhankelijke nieuwszender betrof, maar een fan-kanaal op YouTube. De beleidsbepalers bij de NOS zullen tot aan hun graf verdedigen waarom het journalistiek relevant is om mensen langs de kant van de weg te vragen of hun foto’s van de passerende koninklijke familie mooi gelukt zijn, of het zo goed mogelijk in beeld brengen van een dansende prins Maurits, maar misschien moeten ze zich eens afvragen of het nog wel bij deze tijd past.

NOS-verslaggever Martijn Bink vraagt aan een banketbakker welke vlaai ze denkt dat de koning zo gaat proeven. Beeld NOS

De enige kritische vraag van die dag werd gesteld aan Willem-Alexander: wat vond hij van het gegeven dat het vertrouwen in hem in twee jaar tijd gedaald is van 76 procent naar 47 procent? Peilingen doen hem niet zo veel, zei de koning. ‘Wat ik wel heel goed vind’, antwoordde hij onder toeziend oog van dochter Alexia, ‘is opbouwende kritiek. Met andere woorden: als je dat niet hebt, kan je eindigen zoals Poetin. En dat wil niemand.’ Ik ben er nog steeds niet helemaal achter wat onze koning hier bedoelde, maar het klinkt toch echt als een dreigement.

Later, in het achtuurjournaal, vroeg Rob Trip aan verslaggever Albert Bos of het een goede dag was geweest voor de koning. Bos stond aan de oever van de Maas, met op de achtergrond het ‘bourgondische’ Maastricht in het zachte licht van de avondzon. Hij had een serieuze blik in zijn ogen, alsof hij verslag deed van iets heel belangrijks. ‘Dit was echt de gedroomde comeback van Koningsdag voor de koninklijke familie’, zei hij.

O, alsjeblieft zeg.