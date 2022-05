Ook de dorpsomroeper en zijn gebutste luidsprekers vechten tegen de tijdgeest

De enige dorpsomroeper van Nederland met een levenslange vergunning heet Willem Boele, is 75 jaar oud en moet erkennen ‘qua sociale media’ overbodig te zijn. Niettemin zal ook deze man van zich laten horen tot hij erbij neervalt.

Ruim 50 jaar roept hij nu door zijn speakers wat er te doen is. Inmiddels zijn alleen Koningsdag en Bevrijdingsdag nog over, dorpsverenigingen regelen alles liever zelf via Facebook. Maar die stem, die wordt op den duur een gewoonte die zich moeilijk laat doorbreken.

Bel hem voor een afspraak en de voormalig bankemployee begint al te roepen: ‘IK MAIL U WEL ALVAST MIJN ZELFGESCHREVEN PERSBERICHT!’

Het versturen van die mail verzorgt zijn vrouw Alie. Eerste zin persbericht: ‘Wat doet een dorpsomroeper zult U vragen.’

Zijn geluidswagen is een grijze Citroen Picasso, die staat in het oude dorpscentrum van Kockengen voor het raam van zijn huiskamer, waar in 48 jaar ook al nauwelijks iets veranderde. Alie zelf sjeest met een moderne camera als verslaggever voor RTV Stichtse Vecht door dorp en omgeving. Alie heeft ook een mobiele telefoon (Willem niet) en regelt als onbezoldigd secretaresse Willems mail, appverkeer en telefoontjes. ‘Het botst hier kortom op een vreselijke manier’, zegt Alie. Naast haar zit Willem berustend te knikken.

Alie wil al lang van het enorme wandmeubel in de woonkamer af. Ook wil ze eens fris laminaat in plaats van bruine vloerbedekking. Van dit alles kan wat Willem betreft volstrekt geen sprake zijn: ‘Ik kom van een boerderij in Portengen. Daar veranderde ook nooit wat.’

Zijn omroepcarrière begon met het aankondigen van de jaarlijkse fancy fair van de voetbalclub. Nog steeds legt Willem op het dak van de Picasso twee kussens van zijn tuinameublement, daarop een plankje en daarop zijn twee gebutste luidsprekers uit 1974. Dit alles sjort hij vast met een spanband. Willem start de auto en zet zijn muziek op. Ook dit al decennia in dezelfde volgorde: eerst de Heidemelodie van de Heikrekels (1979), daarna de Vogeltjesdans (1980). En nog eens.

Als ik een ochtend meerijd draait Willem de volumeknop om 8 uur volledig open: ‘KONINGSDAG 2022! WEER VEEL TE DOEN OP DE SPORTWEG! KOMT ALLEN NAAR DE SPORTWEG!

Heidemelodie. Vogeltjesdans.

Kockengen heeft veel doodlopende woonerven. Willem pakt ze allemaal mee tot het gaatje. En dan achteruit rijdend nog een keer: ‘NIET LANGER DRALEN! KLEED JE AAN, ONDER DE DOUCHE EN HUP!’

Ja, er komen weleens klachten, vooral uit de nieuwbouw. En dan zeggen oudere buren erbij dat er niets aan te doen is. ‘ALS JE AL NIET WAKKER BENT DAN BEN JE HET NU. ALLEMAAL JE BED UIT!’

Hier en daar zwaaien mensen of filmen ze Willem met een telefoon: ‘Dat zetten ze zo op Facebook. Dat is nu ook traditie.’

Ik: ‘U laat de tijd even stilstaan’.

Hij: ‘Ja. Dat wordt gewaardeerd.’

Bij de eerste coronalockdown had het dorpscomité bedacht dat hulpbehoevende mensen een lege wc-rol voor hun raam konden zetten, als teken. Willem reed toen door het dorp om dat om te roepen. En toen? ‘Toen belden de buren voortaan aan bij zo’n closetrol, om te helpen.’

Willem was bestuurslid in de Oranjevereniging, het dorpscomité, de stichting 4 en 5 mei en heeft een eigen seniorenprogramma op de lokale radio, dat De geheime zender heet, net als vroeger zijn piratenzender. Iedere zaterdag doet hij daar gewoon nog steeds precies hetzelfde. Alie snakt naar een vakantie in het buitenland, maar dat kan ook al niet, want ook in vakanties rijdt Willem op zaterdag naar huis voor zijn programma. Alie: ‘Het botst hier echt verschrikkelijk.’

‘WAT EEN FEESTERIJ, KOM NAAR DE SPORTWEG!’ Een kudde schapen in een weitje slaat op de vlucht. Dan nog even inspecteren hoe de opbouw van de festiviteiten op de Sportweg ervoor staat. Door de luidsprekers: ‘GOED BEZIG JONGENS.’

Weer thuis begint Alie nog eens over het interieur.

Ik: ‘Het inderdaad wel wat eh…’

Alie: ‘Oubollig. En hij wil echt niks veranderen. Hij is compleet stil blijven staan.’

Willem: ‘Jazeker.’

Ze zijn één keer naar Tenerife geweest. Daarna wou Willem niet meer vliegen.