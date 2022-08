Ook de ballen die we ooit hadden, hebben we aan Shell gegeven

Shell kreeg de prachtige Nigerdelta van ons. En nu is de delta niet meer. De olie die vijftig jaar lang in de grond heeft gelekt heeft akker, rivier en boom verwoest. Weggelekt is daar ook gezondheid bij mens, chimpansee, luipaard en olifant.

Shell kreeg van ons ook onze slimme kinderen. Ooit waren de kinderen niet alleen intelligent, maar ook verliefd op aarde, mens en dier. In de loop der jaren zagen we onze oogappels veranderen in juristen en lobbyisten, die vanuit de hoofdkantoren van Shell het goedpraatten dat de wolken door toedoen van de fossiele brandstoffen tegenwoordig gif dragen.

We gaven Shell onze vrijheid. Misschien omdat de tijd complex was en wij zo intens bang. Een oude slaaf verkiest nu eenmaal de vastigheid die zijn heer hem garandeert boven alle onzekerheden van een ongebonden leven.

Shell was het koekje op de tafel. Shell zelf zat aan die tafel, wij wachtten op de kruimels, vonden die telkens op de vloer en waanden ons geluksvogels.

Spiegel

Iedere keer gaven we iets aan Shell. We gaven de Noordpool, Groningen, Brazilië, Argentinië, Curaçao en nog veel meer. Toen keken we in de spiegel en zagen dat we ook het gevoel dat we goede mensen zouden kunnen zijn, hadden weggegeven aan Shell.

En nu is het menens en is de tijd niet meer waarin onschuld regeerde en de meest essentiële vragen over de dood en het leven bij de mens werden gesteld. In de spiegel zien we niet meer onze eigen gezichten, maar de naderende dood van de planeet en hebben alleen de dommen en de onverschilligen nog een goede nachtrust.

We hebben dus ook onze nachtrust aan Shell gegeven. Desondanks was de honger bij Shell niet gestild. Niet alleen de natuurlijke bronnen, de rivieren, de bergen, de oceanen wilde Shell in de schelp, die in het echt de enorme mond van een monster is. Shell wilde ook onze meningen bezitten en trok ten strijde tegen de wetenschappelijke feiten over de door Shell veroorzaakte erbarmelijke toestand van natuur, milieu, klimaat en deed niet gierig als het om de vergoedingen van de lobbyisten, de voorlichters, de juristen ging.

Geoliede machine

We werden tandjes in een door Shell zelf geoliede machine die als opdracht had om niet alleen de natuur en alle lichamen te verpulveren, maar vooral ook het denken. We hebben meegemaakt dat onze gedachten niet meer op eigen kracht tot stand kwamen. Die worden in de bij Shell volgetankte wagens van de ene krocht naar de andere gereden. Van die wagens hebben we de sleutels aan Shell gegeven.

Slechts nostalgie is het dat we ooit van een mensheid droomden die zou opstaan tegen het systeem dat Shell in gedachten had. De verwoestende samenwerking tussen de dictator, het patriarchaat en Shell zouden we wel weten te breken. Om vervolgens een wereld te creëren waarin vooruitgang niet neerkwam op het verzamelen van vermogen en het vervuilen van het milieu, maar meer vrijheid en meer geluk voor de mens betekende.

Shell was oppermachtig. We konden niet tegen Shell op en hebben ook onze dromen aan Shell gegeven.

Doorgedraaid klimaat

Shell heeft ons doen geloven dat we in dit regime niet bang hoefden te zijn voor crises en dat in zijn systeem iedere crisis nieuwe kansen biedt. Nu zitten we met een doorgedraaid klimaat, de bosbranden, de overstromingen. Honger slaat om zich heen in onze wereld. Door de aanhoudende hoge inflatie bedelen steeds meer mensen in de arme landen op straat om eten. Hier bij ons staan de bejaarden in de rij bij de voedselbanken.

Aangezien Shell ook in deze crisistijden recordwinsten verkondigde en omdat we zoveel hadden gegeven aan Shell durfden we even te hopen op hulp van Shell. Zou Shell niet een beetje van de winst kunnen inleveren om de olieprijzen te verlagen en zo een reddingsboei te gooien in onze richting?

We hebben deze hoop in krant en in sociale media uitgesproken. Shell heeft gedaan alsof het ons niet hoorde. Nu kijken we met lede ogen naar de nieuwe gas- en benzineprijzen, weten dat de zwaarste winter eraan komt en berusten als makke schapen in ons lot.

Want, de ballen die we ooit hadden, hebben we ook aan Shell gegeven.

Erdal Balci is schrijver en journalist, en schrijft om de week een wisselcolumn met Flheteur Jongepier.