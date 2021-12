Ook de avondklok was een puur preventieve maatregel

Leidseplein te Amsterdam na de invoering van de avondklok. Beeld Koen van Weel / ANP

Brief van de dag: Dit is niet de eerste keer dat kabinet razendsnel reageert

Raoul du Pré spreekt van een ‘historisch moment’ in zijn stuk over de aangekondigde lockdown (Commentaar, 21 december). Voor het eerst in deze ­crisis, zo stelt hij, probeert het kabinet preventief te handelen en reageert het razendsnel op een waarschuwing van het OMT.

Ik wil echter in herinnering brengen dat de avondklok werd ingesteld op 23 januari, een week nadat Rutte de val van het kabinet wegens de toeslagen­affaire kenbaar had gemaakt.

De motivatie was toen geen andere dan die het kabinet nu te berde brengt, namelijk: de nieuwe variant is uiterst besmettelijk en verder weten we er ­eigenlijk heel weinig van. De avondklok was een preventieve maatregel opdat de Britse variant – zoals die op dat moment nog genoemd werd – ons niet volledig zou verrassen en onze ziekenhuizen niet overspoeld zouden raken met patiënten.

Ook toen speelde modellering, het werken met modellen, een doorslag­gevende rol en ook toen ging men uit van het zwartste scenario.

Ik heb daar diverse blogs aan gewijd, waarin ik mijn verbazing heb uit­gesproken over het feit dat er minder ­patiënten op de ic lagen toen de avondklok werd ingesteld, dan toen deze ­uiteindelijk weer werd afgeschaft.

Joyce Hes, Amsterdam

Lijstjes

In V (22/12) staat de jaarlijst ‘de beste 25 films van 2021’, in het artikel ook de mooiste films van 2021 genoemd. Een paar pagina’s verder wordt een dvd-box aangeboden met door de film­redactie samengestelde mooiste films van het jaar. Van de tien in de box opgenomen films komt er slechts één, Promising Young Women, in de lijst van de 25 beste/mooiste films van 2021 voor. Heeft de Volkskrant twee film­redacties?

Frank Rijckaert, Doetinchem

Lijstjes (2)

September 2021: de Volkskrant maakt naar aanleiding van de aankondiging dat ABBA met een nieuw album komt, melding van de grootste comeback ooit in de geschiedenis van de moderne muziek.

November 2021: ABBA brengt Voyage uit, het eerste album in 40 jaar. Het album krijgt overwegend goede kritieken en wordt door miljoenen mensen op de planeet jubelend ontvangen. Het komt in de meeste landen binnen op 1 in de fysieke charts en bereikt in vijf weken 275 miljoen streams op diverse sites.

December 2021: de Volkskrant publiceert haar jaarlijst 2021 onder de noemer ‘40 platen die blijven hangen’. Voyage ontbreekt volledig.

Eén ding weet ik zeker: over 25 jaar wordt Voyage nog door miljoenen mensen beluisterd, terwijl zo’n 35 van de 40 geplaatste albums van de Volkskrant dan al jaren rusten in stilte.

Roeland Ensie, Amsterdam

Museum

Voor degenen die zich in Nederland alsnog een Historisch Museum wensen (O&D, 21/12), adviseer ik eens in het Openluchtmuseum in Arnhem naar de ‘Canon van de Nederlandse geschiedenis’ te kijken en dan vooral naar de bezoekersaantallen en het profiel van de doorsneebezoeker. Zelf schrok ik van de zeer matige uitkomsten in deze.

George de Haan, Elburg

Schoolsluiting

Nog even los van de vertraging die leerlingen oplopen door online-onderwijs (O&D, 21/12), zou ik me als docent vooral zorgen maken om de mentale gevolgen van opnieuw een lockdown. De middelbare school waarop onze jongste zoon zit, liet weten dat er bijzondere aandacht is voor kwetsbare leerlingen. Het lijkt mij wel zo reëel er maar van uit te gaan dat álle middelbareschoolkinderen in deze omstandigheden kwetsbaar zijn.

Nanette Haze, Nijmegen

Boosterprik

Afgelopen zondag heb ik mijn 80-jarige moeder begeleid naar haar derde prik in de GGD-locatie te Wijchen. Aangekomen zag ik dat veel mensen, veelal bejaard en met z’n tweeën, werden geweigerd bij de deur. ‘Heeft u een afspraak? Nee? Dan mag u niet verder.’ Ik schat dat één op de drie werd teruggestuurd.

Eenmaal in de hal zag ik tot mijn verbazing dat het verre van druk was. Binnen 10 minuten stonden we weer buiten, moeder gevaccineerd. Ik heb gevraagd of ik er maar meteen, ik was er toch, ook één kon krijgen, maar ‘nee mijnheer’. Wat een gemiste kans. Hou op over zoveel mogelijk prikken in zo’n kort mogelijke tijd.

Theo Eikhout, Nijmegen

Boosterprik (2)

Mijn huisarts stond klaar om mij, 60-plusser, nog voor de jaarwisseling te boosteren, maar mocht niet van RIVM/ministerie, waar men blijkbaar liever prikken turft dan overlevenden.

Siem Zwaard, Diessen