‘Helaas zijn Sheila Sitalsing en Bert ­Wagendorp op vakantie juist nu aan de vergoddelijking van Peter R. door de Volkskrant paal en perk moet worden gesteld’, schreef Hans van de Wijdeven uit Uden deze week in de brievenrubriek.

Voor veel lezers is het wennen dat hun vertrouwde columnisten op pagina 2 ontbreken. Ze zijn voor hen het geweten van de krant, hun moreel kompas. Of ze verwoorden wat ze zelf ook al dachten of voelden.

Maar ook columnisten moeten af en toe op vakantie om uit te blazen en nieuwe inspiratie op te doen en dus gaan we elk jaar op zoek naar vervangers. De voorgaande jaren kozen we vaak voor vertrouwde gezichten, zoals Elma Drayer en Max Pam. Dit jaar hebben we vooral voor nieuwe gezichten gekozen, of althans, gezichten die nieuw zijn in de nieuwskrant.

Ibtihal Jadib, die het spits afbeet, schrijft al jarenlang een persoonlijke column in Volkskrant Magazine. Nu boog ze zich een week over de actualiteit. Ze schreef onder meer een prachtige column over humor. Door het overlijden van Peter R. de Vries heeft die helaas de krant niet gehaald, maar u kunt hem online teruglezen.

Frank Heinen kende u al van de tv-columns die hij eens in de vijf weken schrijft en van de rubriek Laat het stoppen? achter in Volkskrant Magazine. Een andere tv-recensent, Julien Althuisius, zal de laatste twee weken van de zomer voor zijn rekening nemen. Beiden hebben niet alleen een scherpe kijk op de actualiteit, maar kunnen ook nog eens uitzonderlijk mooi en geestig schrijven.

Jean-Pierre Geelen, jarenlang onze tv-recensent, verving Bert Wagendorp al eens drie maanden en zal ook de komende twee weken uw pagina 2-columnist zijn. Ook Aleid Truijens heeft vaker op pagina 2 gestaan. Over een week wordt ze opgevolgd door Floortje Smit, onze filmredacteur die wekelijks de zeer lezenswaardige rubriek Pics schrijft in V.

Merel van Vroonhoven neemt de laatste week voor haar rekening. Ze heeft net het manuscript van haar boek De stap ingeleverd, waarin ze vertelt waarom ze besloot haar baan als AFM-directeur op te zeggen en leraar te worden. Het boek geeft een mooi – en bij tijd en wijle ontluisterend – inkijkje in de Nederlandse bestuurscultuur. Ik hoop dat iets daarvan ook in haar column terugkeert.

‘De vervangers van Bert Wagendorp en Sheila Sitalsing worden wat hun achtergrond betreft met geen letter geïntroduceerd. Vreemd toch?’, mailde een lezer.