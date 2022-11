Ook bij ons huisartsen slaat de polarisatie toe, tussen zzp’ers en artsen met eigen patiënten

Decennialang was sociaal zijn voor ons Nederlanders een eitje. Maar het was ruimhartigheid zonder echte pijn. Delen is niet zo moeilijk bij overvloed: als je een biefstuk van 200 gram met iemand deelt, heb je nog steeds elk een biefstuk van 100 gram. Nagenoeg alle Nederlanders konden probleemloos hun energierekening betalen, naar de supermarkt, jaarlijks op vakantie. Daarbij genoten we ook nog de zekerheid: als mij wat overkomt, zelfs als ik er zelf een puinzooi van maak, dan wordt er ook voor mij gezorgd. Dus riepen we trots en een tikje arrogant: Nederland voorbeeldland; wij zijn beschaafd en sociaal; wij laten niemand vallen.

Maar het is nu crisis in Nederland. De saamhorigheid wordt zwaar beproefd. Door corona, de woningnood, het energietekort, doordat alles duurder wordt. Zaken die wij vanzelfsprekend waren gaan vinden - een huis, dagelijks douchen, verwarming op 20, jaarlijks op vakantie - zijn dat niet meer. Verplichte mondkapjes en een avondklok zijn niet meer ondenkbaar.

Strategieën

In crisistijd hebben mensen twee strategieën: vechten voor jezelf of juist het collectief opzoeken. Beide strategieën zijn nuttig. Het is goed om voor jezelf op te komen. Als iedereen zichzelf redt, hoeft er ook niemand gered te worden. Ieder-voor-zich bedient de autonomie van de mens en stimuleert om het goed te regelen voor jezelf: de eigen verantwoordelijkheid.

Maar dat gaat voorbij aan de willekeur van het leven. Alle data laten zien hoezeer levensgeluk wordt bepaald door toevalligheden als de locatie van je wieg en je genenpakket. Dat noopt tot samenwerking – de andere strategie. Twee broden, vijf vissen, dat idee: als we elkaar helpen komt het goed. Samen staan we sterker. We zijn elkaars verzekering tegen pech: door geluk te delen, hebben we allemaal een beetje mazzel.

Maar bij schaarste voelt delen niet als geluk voor iedereen, maar als pech voor degenen die hun geluk moeten delen. Gevolg: polarisatie. Het ene kamp wijst op het groepsbelang, roept om solidariteit en verwijt degenen die zich verzetten gebrek aan saamhorigheid. Het andere kamp vecht steeds feller voor zichzelf en het recht op individuele keuzes en beschuldigt de anderen van onderdrukking en vrijheidsinperking. Telkens rijst de vraag: wat is de rechtvaardige balans tussen autonomie en het belang van de groep?

Persoonlijke relatie

In de huisartsenzorg speelt deze vraag nu ook. Dertig jaar geleden zorgde elke huisarts overdag voor zijn eigen patiënten en organiseerde samen met naburige huisartsen de spoedzorg: om de beurt deden ze dienst. Dokters kiezen ervoor huisarts te worden juist vanwege de persoonlijke relatie met patiënten. Die relatie geeft verdieping aan het werk en levert ook aantoonbaar betere zorg op.

Maar zorgverzekeraars bieden huisartsen daartoe slechts één contractvorm aan. Daarbij is de huisarts verantwoordelijk voor huisartsenzorg voor de eigen patiënten gedurende 50 uur per week, 52 weken per jaar. Daarnaast houdt dit contract de huisarts verantwoordelijk voor spoedzorg in alle avonden, nachten en weekenden.

Doordat zorgverzekeraars enkel dit wurgcontract aanbieden, tekent inmiddels de helft van de huisartsen geen contract meer – en werkt als zzp’er. De verantwoordelijkheid voor de spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden drukt hierdoor nog zwaarder op de groep huisartsen met eigen patiënten. Die krimpt steeds verder en kan de 24-uursverantwoordelijkheid voor spoedzorg, naast de dagzorg, niet langer dragen.

Polarisatie

Dus is het ook crisis in huisartsenland. Met polarisatie tussen zzp-huisartsen, die zich beroepen op hun individuele vrijheid en autonomie, en huisartsen met eigen patiënten, die wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid van de beroepsgroep.

Overheid en zorgverzekeraars hebben het probleem altijd naar de huisartsen geschoven, maar zien nu ook dat de zorg zo instort. Ze hebben aangeboden te investeren in de huisartsenspoedzorg, mits we deze toekomstbestendig – lees: met alle huisartsen – gaan dragen.

Of ze nog op tijd zijn, is de vraag, nu zoveel huisartsen inmiddels hun leven als zzp’er hebben ingericht. Zijn ze bereid de verantwoordelijkheid voor de huisartsenspoedzorg mee te dragen, ten koste van wat persoonlijke autonomie?

En de huisartsen met eigen patiënten? De verantwoordelijkheid voor de spoedzorg is voor hen beter te dragen wanneer die met alle huisartsen wordt gedeeld. Het zal veel van hen flink demoraliseren wanneer deze niet met alle huisartsen gelijk gaat worden gedeeld.

Sociaal

Sommige huisartsen geven aan hun praktijk dan te stoppen. Een grotere groep zal wel voor de eigen patiënten blijven zorgen, maar zal als krimpende minderheid de 24-uursverantwoordelijkheid niet meer op zich willen en kunnen nemen. De vraag is dan niet óf de spoedzorg in elkaar dondert, maar hoe.

Zo staan huisartsen symbool voor ons land. De komende maanden wordt het spannend. Ik hoop dat we samen, met ruimte voor elk individu, spoedzorg blijven garanderen. Dan roep ik daarna trots en een tikje arrogant: neem een voorbeeld aan ons huisartsen, kijk eens hoe sociaal wij zijn.

Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.