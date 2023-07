Ook bij een kleine kans op groot nieuws moeten we klaarstaan om de persen stil te zetten

Het nieuws over de val van het kabinet kwam voor ons op het ongelukkigste moment. Toen dat op vrijdagavond even na 8 uur naar buiten kwam, draaiden de drukpersen met de zaterdagkrant erop al een uur op volle toeren en was de avondchef op weg naar huis.

Toen hij het nieuws vernam, maakte hij direct rechtsomkeert om de krant te verbouwen, stukken te herschrijven en te redigeren en een nieuwe versie naar de drukkerij te sturen. Dat gebeurde – mede doordat de techniek op de redactie niet meewerkte – uiteindelijk om half 10. Omdat er 80 duizend Volkskranten per uur van de drukpers rollen, was op dat moment het grootste deel van de oplage al gedrukt. De meeste lezers moesten het daardoor doen met een papieren krant die ’s ochtends zwaar verouderd was.

Dat leidde tot veel onbegrip en boze brieven. ‘Hoe vroeg gaat de krant wel niet naar de drukpers als jullie dit meganieuws niet weten te brengen?’, schreef een lezer. ‘Genant’, ‘Een blamage’ en ‘Zeer teleurstellend’, luidden de oordelen.

En terecht. Het is moeilijk te begrijpen dat nieuws dat zich in het volle daglicht heeft voltrokken, de volgende dag niet in de krant staat. We streven ernaar dat al het nieuws van voor de gemiddelde Nederlandse bedtijd de krant nog haalt. Op de meeste dagen van de week lukt dat, maar op vrijdagavond zijn we kwetsbaar. Om de dikke zaterdagkranten te drukken en op tijd bij al onze abonnees te bezorgen, beginnen we dan al vroeg, veel vroeger dan op andere dagen van de week.

Voor de politieke redactie maakte dat allemaal geen verschil. Alle verslaggevers stortten zich op het nieuws en schreven in recordtempo nieuwsberichten en analyses. Wie de app of website raadpleegde, werd continu op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en voorzien van de relevante duiding.

Hadden we dit beter kunnen doen? Zeker. Op donderdagavond waren we helemaal ingesteld op de val van het kabinet, maar toen die uitbleef, groeide op de redactie de overtuiging dat de kabinetsleden vooral ruzie voor de bühne maakten en dat premier Mark Rutte uiteindelijk toch wel weer een akkoord zou sluiten, zoals hij in de dertien jaar van zijn premierschap altijd had gedaan.

Rutte verraste vriend en vijand, en ook ons, door ineens zijn poot stijf te houden. Het leerde ons dat we ook bij een – in onze ogen – kleine kans op heel groot nieuws, klaar moeten staan om de persen stil te zetten, zodat zo veel mogelijk lezers een actuele krant in de bus krijgen.