Ook al valt alles te googlen: domme vragen bestaan wel degelijk

Ik weet niet wie het heeft verzonnen, waarschijnlijk een goeiige middelbareschoolleraar die dag in dag uit met al het geduld van de wereld de stelling van Pythagoras op het bord staat te krijten, maar het is gewoonweg niet waar. Domme vragen bestaan wél. Er bestaan zelfs vragen waar je spontaan een trillend ooglid van krijgt, vragen die ervoor zorgen dat je in een zinkgat wil verdwijnen om voorgoed door de aarde te worden opgeslokt. Of ze in Afrika telefoons hebben, is bijvoorbeeld zo’n vraag. En hoe zit het daar eigenlijk met internet? Wat? Kunnen Afrikanen zelfs op TikTok?

Hoewel er honderden miljoenen Afrikanen gebruikmaken van het internet, wemelt het er toch van dit soort stereotypen. Vooral vermoeiend voor de jongeren uit Senegal, Tunesië of Zambia die gewoon leuke tiktokfilmpjes willen maken, net als jongeren uit de rest van de wereld, maar wier aanwezigheid op het platform als een groot raadsel wordt beschouwd door sommige kijkers van buiten het continent. Toch is er een geestig nieuw tiktokgenre uit ontstaan, waarin Afrikaanse jongeren bloedserieus ingaan op alle domme vragen die onder hun filmpjes worden gesteld.

‘Hoe laad je dan je telefoon op?’ vroeg een kijker bijvoorbeeld aan de Nigeriaanse Charity Ekezie (@charityekezie). Nou, dat wilde ze best even uitleggen. ‘Jullie weten natuurlijk al dat er in Afrika geen elektriciteit is,’ begint ze haar antwoord, ‘dus we zijn afhankelijk van bliksemschichten van de dondergod’. Helaas is de bliksem onberekenbaar, vervolgt ze, dus die ochtend is ze nog naar de rivier gelopen alwaar ze haar usb-kabel in het uiteinde van een nijlpaard heeft gestoken. Minuutje wachten en ze kon er weer de hele dag tegenaan. De vertwijfelde ‘Yeah…’ waarmee Ekezie haar antwoorden steevast eindigt, maakt het helemaal af.

Nog zo’n vraag die Ekezie met een stalen gezicht beantwoordt: ‘Hebben jullie in Afrika technologie?’ Helaas niet, vertelt ze, maar als iets fysiek of mentaal te zwaar wordt om op eigen kracht te doen, roepen Afrikanen met gezang de geest van de Black Panther op. Yeah… Televisie dan? Ook niet, maar tijdens nieuwe maan verzamelt iedereen zich rond een grote steen en wordt er bij wijze van entertainment naar oude rotstekeningen gekeken. Yeah…

Ekezie is met tientallen miljoenen kijkers een van de drijvende krachten achter het genre, maar er zijn veel meer Afrikaanse tiktokkers die andermans als vraag verpakte desinteresse naar hun hand weten te zetten. De Kameroense muzikant Leeno Daash (@leenodaash) demonstreert bijvoorbeeld hoe het internet bij hem werkt: hij zit met een muis en een toetsenbord voor een open raam en werpt bij wijze van chatbericht een papieren vliegtuigje naar buiten. Het Oegandese model Angella Summer Namubiru (@angellasummernamu) stelt desgevraagd dat ze nog nooit van wifi heeft gehoord en houdt als alternatief een tak omhoog. Ook haar landgenoot Akdadon (@akdadonofficial) doet uit de doeken hoe hij zijn tiktoks uploadt: hij reist er helemaal voor naar Amerika en als hij daar toch is, neemt hij meteen een lekkere slok water.

Een van de handige dingen van het internet is natuurlijk dat je er allerlei informatie kunt opzoeken. Misschien dat er voor de introductie van het ‘world wide web’ in 1991 nog wat minder domme vragen bestonden, maar ondertussen valt bijna alles wel te googelen. Bewonderenswaardig dus dat de Afrikaanse tiktokkers de lol ervan kunnen inzien dat alleen hun aanwezigheid al voor kortsluiting zorgt, en dat bij degenen die zich laten voorstaan op hun superieure gebruik van de moderne technologie. Yeah...