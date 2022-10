Ooit voetbalden we samen, nu stonden we op een verjaardag energietarieven met elkaar te vergelijken

Mijn dierbaarste vriend verjaarde en vierde dat op een overdekt terras van een café waar ik nog nooit was geweest. Ik ging naast een oude vriend zitten. Nog niet zo heel lang geleden voetbalden we in hetzelfde team, stonden we tweewekelijks samen onder de douche en waren we van alles in elkaars levens op de hoogte. Nu moest ik vragen of hij eigenlijk al de stad uit verhuisd was.

Nog niet, zo bleek, maar in januari moet het gebeuren. ‘O ja’, zei hij daarna, ‘we verwachten ons derde kindje op 5 december.’ Ik stelde de vragen die je in zo’n geval moet stellen, maar vroeg me daarna hardop af hoe het kon dat we dit soort dingen niet meer van elkaar weten. Had ik het ergens gemist? ‘Nou’, antwoordde hij, ‘ik wilde het wel in de app-groep vertellen. Maar het kwam er steeds niet van en op een gegeven moment dacht ik: laat maar.’

Er druppelden meer vrienden binnen, die allemaal de stad al hadden verlaten. Een van hen had misschien wel een beetje spijt. Hij was in een dorp gaan wonen en had verwacht dat in zijn buurtje iedereen na schooltijd de deuren open zou zetten en alle kinderen samen buiten zouden spelen. Maar niemand speelde buiten. Na school gingen de deuren dicht en pas de volgende ochtend weer open.

Inmiddels was de terrasverwarming aan gegaan en aan de schroeiende warmte in mijn nek te voelen had de uitbater van dit café een uitstekend langlopend energiecontract. Het een leidde tot het ander en voor we het wisten stonden we met onze telefoons in onze handen onze energietarieven te vergelijken. Zelf ging ik 370 euro per maand betalen. De verstandigste vriend die altijd alles goed voor elkaar heeft betaalde nog niet eens de helft daarvan. De vriend van misschien wel een beetje spijt had net het bericht van zijn energieleverancier gekregen dat hij 1.100 euro per maand gaat betalen. Hij bleef er opvallend gelaten onder. In zijn geval zou ik een kleine aanslag op een energiecentrale overwegen, misschien tegen het toegangshek aan rijden en dan huilend afgevoerd worden om vervolgens de wintermaanden door te brengen in een warme gevangenis. Zelf hield hij het bij eens in de twee dagen douchen.

Dit is er dus geworden van het voetbalteam dat eens kantines relatief onveilig maakte: tegen de middelbare leeftijd aan schurkende mannen die op een verjaardag energietarieven met elkaar staan te vergelijken. En het was nog leuk ook. Zoals altijd namen we ons voor elkaar vaker te zien. We spraken af om deze week samen voetbal te kijken. Maar dan wel bij iemand met een gunstig energiecontract. En dan misschien, net als weleer, na de wedstrijd met zijn allen onder de douche.