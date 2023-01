Ooit streden ze voor toegang tot geïntegreerd onderwijs, nu kiezen veel zwarte Amerikanen voor thuisonderwijs

Een opmerkelijke ontwikkeling in de Verenigde Staten: nu de pandemie is afgelopen, is er een leegloop in het openbare onderwijs, de public schools. Meer Amerikanen dan ooit kiezen ervoor hun kinderen thuisonderwijs te blijven geven. Met als grootste groep: Afro-Amerikanen. Het percentage homeschoolers in die groep is gestegen van 3,3 tot 16,1 procent. Ook hispanics en andere minderheidsgroepen kiezen voor deze optie. Een heuse trend, die, samen met privé-onderwijs, een bedreiging vormt voor de openbare scholen, die hun aanmeldingen dramatisch zien dalen. A seismic hit, aldus The New York Times. Een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van sommige scholen.

De problemen in het Amerikaanse openbare onderwijs lijken op momenten op de uitdagingen in Nederland, maar dan karikaturaal uitvergroot. Men lobbyt voor meer geld, maar critici menen dat de budgetten verkwist worden aan bureaucratie in plaats van aan meer leerkrachten en kleinere klassen. Het Amerikaanse openbare onderwijs levert veel leerlingen af die slecht kunnen lezen en rekenen. Hoe armer en zwarter, hoe bedroevender de resultaten. Het structurele geweld - alleen al in 2022 vonden 51 schietpartijen op scholen plaats, 2023 trapte af met een 6- jarige schutter -, het pesten, de negatieve groepsdruk, drugsgebruik, de politie op school, maken dat ouders menen dat thuisonderwijs een beter alternatief is.

Thuisonderwijs kan volgens zwarte thuisscholingsactivisten dan ook nauwelijks slechtere onderwijsuitkomsten bieden voor hun kinderen dan het openbare onderwijs, dat ze smalend de ‘school to prison-pipeline’ noemen. Opmerkelijk: ouders uit zwarte lage inkomenswijken menen, op grond van hun eigen onderwijservaring, hun kinderen beter tegen de verleiding van gewelddadige straatcultuur te kunnen beschermen als ze hun thuisonderwijs geven, al is er bendegeweld voor hun deur.

Uiteraard doet ook de ‘curriculum war’ een duit in het zakje. Trump opende de aanval op het ‘anti- patriottische’ onderwijs, reden dat een zuil aan het andere eind van het politieke spectrum, namelijk de populistisch-rechtse, witte Amerikanen, hun kinderen van school haalden en opteerden voor thuisonderwijs. Dat leidde tot het verbod op ‘critical race theory’ in meerdere Republikeinse staten. Resultaat: boeken als Beloved van Toni Morrison gaan in een aantal staten in de ban, omdat les over het slavernijverleden ‘toxisch’ is en witte kinderen een slecht gevoel over zichzelf geeft.

Maar zelfs als antiracisme wel in het curriculum staat, beklagen zwarte ouders zich over het ontbreken van het zwarte perspectief in geschiedenis, het gebrek aan zwarte leerkrachten als rolmodellen op school, het feit dat zwarte jongens veel vaker worden geschorst, en vaker gestraft. Er zijn ‘slechts’ 7 procent zwarte leerkrachten op school - overigens een best fraai percentage in vergelijking met zwarte of anderszins biculturele leerkrachten in Nederland. Het belang hiervan werd bijvoorbeeld aangetoond door onderzoek van het National Bureau of Economic Research: zwarte kinderen die op de basisschool één zwarte leerkracht hadden, hebben 13 procent meer kans dat ze later doorstromen naar het hoger onderwijs. Twee zwarte leerkrachten: 32 procent meer kans.

De Amerikaanse leerplicht laat ouders vrij in hun keuze voor openbaar onderwijs, privé-onderwijs of thuisonderwijs. Niet elk gezin heeft de mogelijkheid om thuisonderwijs te geven. Van oudsher zijn het conservatieve, witte gezinnen, evangelicals die de grootste groep thuisonderwijzers vormen. Gezinnen met veelal een man die kostwinner is en een hooguit in deeltijd werkende vrouw die de tijd nam voor het thuisonderwijs. De zwarte thuisonderwijsgezinnen zijn verrassend genoeg soms eenoudergezinnen. Zwarte alleenstaande moeders die goedopgeleid zijn en online kunnen werken, kiezen voor thuisonderwijs. Het thuisonderwijs wordt georganiseerd in coöperaties of collectieven met andere zwarte gezinnen, waardoor de kinderen sociale contacten hebben en moeders elkaar afwisselen.

Het stemt ietwat treurig: het besef hoe hard zwarte Amerikanen hebben gevochten om toegang te krijgen tot geïntegreerd onderwijs, om nu te zien dat men het publieke onderwijs in forse aantallen de rug toekeert. Wie herinnert zich niet de beklemmende beelden van Little Rock Nine uit 1957, de zwarte tieners die, begeleid door zwaarbewapende militairen, zich een weg door een woedende racistische menigte moesten banen op weg naar school? De zwarte homeschoolers trekken zich terug in de beschutting van hun eigen zuil, maar stellen dat de thuisonderwijsbeweging gaat om hetzelfde als waar het de Civil Rights Movement om ging: goed onderwijs voor zwarte kinderen. De droom van Martin Luther King lijkt echter verder weg dan ooit in 2023.