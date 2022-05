‘Ooit een war child, altijd een war child’, zei Ed van Thijn over zichzelf

Toen de toenmalige burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn in 1984 zonder politiebescherming de Staatsliedenbuurt bezocht, woonde ik in die wijk. Daar waar krakers de woningdistributie en handhaving van de openbare orde naar eigen inzichten hadden ingevuld. Van Thijn, vazal van het burgerlijk gezag, was daar niet welkom. In de J.M. Kemperstraat werd hij door tweehonderd krakers belaagd en bespuugd, een Duitse zelfbestuurder riep ‘raus!’ naar de Joodse PvdA-burgemeester. Van Thijns vlucht uit de wijk werd in menig kraakpand als een overwinning gevierd. Maar er waren ook wijkbewoners die zich, misschien tot op de dag van vandaag, kapot schaamden voor dat huiveringwekkende incident.

Ed van Thijn bij zijn laatste interview in 2020, in de documentaire ‘Een oorlog die nooit overging’. Beeld BNNVara

Het ‘staatsbezoek’ kwam woensdag ter sprake in de 2Doc-documentaire Een oorlog die nooit overging, waarin Van Thijn (1934-2021) zelf, zijn vrouw Odette, dochters Marion en Carla en enkele van zijn getrouwen terugblikten op het leven van de man die als kind ondergedoken zat en na verraad in de loop van een Duits geweer had gekeken. Die in Westerbork terechtkwam en daar ternauwernood de bevrijding beleefde. Die uitgroeide tot prominent sociaaldemocraat en fractieleider van de PvdA, minister van Binnenlandse Zaken en, dus, burgemeester van de stad die in de oorlog 80 duizend Joodse inwoners kwijtraakte.

‘Ik heb het ver geschopt’, zei Van Thijn in het laatste interview dat hij in 2020 gaf, toen de dikke haardos was verdwenen, zijn huid van perkament, zijn stem bevend, de milde blik nog steeds op onverzettelijk. De succesvolle en betekenisvolle carrière was de ene kant van zijn verhaal. Over de andere heeft hij bij leven in het openbaar altijd gezwegen – een hiaat in zijn persoonlijke geschiedschrijving dat door zijn nabestaanden en met zijn eigen, laatste terugblik in deze docu een beetje werd gedicht.

Hij had levenslang, vertelde zijn vrouw Odette. Altijd moest hij slaappillen slikken, ‘tot op de dag dat hij stierf’. Het harde werken in politiek en bestuur was een vlucht, vertelde dochter Carla, wat hem voor zijn dochters onbereikbaar maakte. Dochter Marion herinnerde zich hoe moeilijk haar vader te genieten was als de meidagen aanbraken. En Odette: ‘Dan was hij niet te harden. De speech waaraan hij schreef moest nóg beter zijn dan de vorige.’

‘Ooit een war child, altijd een war child’, zei Van Thijn zelf. Als hij voor een plechtigheid terugkeerde naar herinneringscentrum Westerbork ‘was dat altijd een moment van hartkloppingen. Ik moest die primitieve angst overwinnen dat er weer SS’ers op de wachttoren zouden staan’.

Zo schetste de docu een ontroerend portret, waarin de kwetsbaarheid werd blootgelegd van de man die zich bij leven altijd moedig had betoond. De man wiens naam met een boulevard kan worden geëerd, maar voor wie de J.M. Kemperstraat ook mag worden herdoopt. Al was het maar omdat het de Amsterdammers helpt herinneren wat zich in de Ed van Thijnstraat in 1984 heeft afgespeeld.