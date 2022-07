‘Onze vrouwen’ hebben niets aan de PVV

De avond viel en na twee uur luisteren naar Kamerleden die heus begrepen dat de boeren ‘heel boos’ waren en in meer of mindere mate begrip toonden voor het slopen van politieauto’s en ander volksvermaak, nam de premier nog maar eens een goede ademteug. ‘Ik wil hier één ding zeggen’, sprak hij. ‘Wij zijn een beschááfd land. En bij een beschaafd land hoort dat je op een beschaafde wijze uiting geeft aan je opvattingen.’

Het had er niets mee te maken, maar dit florissante, nationale zelfbeeld voerde mij terug naar een moment eerder op de dag, naar een ander zaaltje, maar evenwel in het hart van onze democratie.

We staan er in dit beschaafde land natuurlijk allang niet meer van te kijken als parlementariërs omvolkingstheorieën spuien, ook niet als zij afkomstig zijn van de grootste oppositiepartij. ‘We worden vervangen’, zei Gidi Markuszower donderdagmiddag namens de PVV in het debat over vreemdelingen- en asielbeleid. En, beschaafd en servicegericht als hij is, voegde hij daar nog veel interessants aan toe, als in een soort introductiecursus vreemdelingenhaat, les één: ontmenselijking.

‘We laten hyena’s ons land binnen die vandaag elkaar doodslaan en morgen ons’, zei Markuszower. Hij begon over de verkrachting van een vrouw in Leiden. De politie verspreidde deze week beelden van de vermoedelijke dader, een jonge jongen van kleur. Al snel werd hij opgepakt. Hij blijkt minderjarig, meer is er niet over hem bekend.

In een beschaafd land als het onze belandt de verschrikkelijke daad van deze jongen over wie we niet veel meer weten dan zijn huidskleur, gewoon in een debat over asielzoekers. ‘Zo’n Afrikaans beest’, zei Markuszower. Nee, nee, bezwoer hij, hij sprak niet over mensen, hij had het ‘over beesten’. Verkrachters van ‘onze vrouwen’.

Nu hoor je over de PVV nog weleens dat de partij zich alleen om vrouwen bekommert als er vreemdelingenhaat mee bedreven kan worden. Het voornaamste argument is dan dat Dion Graus, die door twee ex-vrouwen, een vriendin en een fractiemedewerker is beschuldigd van mishandeling, seksuele intimidatie en machtsmisbruik, nog altijd Kamerlid is. Maar hé, dacht ik deze week welwillend, misschien is Geert Wilders gewoon te druk om zijn personeelsbeleid een beetje op orde te hebben, de arme man moet het immers allemaal alleen doen. Of misschien gelooft de PVV-leider, evenals Graus zelf, oprecht dat we hier met ‘de laatste Limburgse ridder’ van doen hebben. Zo iemand laat je ook niet licht gaan.

Het zijn volksvertegenwoordigers, dacht ik vervolgens, het belangrijkst is wat ze in de Tweede Kamer doen voor ‘onze vrouwen’: de wetgeving waaraan ze werken, de moties die ze indienen, de debatten waaraan ze deelnemen – op z’n mínst. En dus zocht ik nog eens terug wat de inbreng van de PVV was in de laatste overleggen over seksueel geweld.

Het debat in april ging over de aangiften van zedendelicten die veel te lang op de plank blijven liggen, over het OM die te lage straffen eist, over rechters die nog lager straffen. Kamerleden van VVD, D66, CDA, SP, ChristenUnie, JA21 en SGP dienden vlijtig moties in. En de PVV? Die was er niet eens bij, ook al heeft de fractie met zeventien parlementariërs voldoende mankracht om deel te nemen aan alle debatten die ze belangrijk acht. Het overleg over seksueel geweld een half jaar eerder? Geen PVV. De partij bleef ook weg van een rondetafelgesprek met slachtoffers en deskundigen.

Alle reden om hartstochtelijk te schelden op dit weerzinwekkend xenofoob opportunisme, kortom. Maar ja, we leven nu eenmaal in een beschááfd land.