Onze pijnboom ziet er moe uit, veel minder vrolijk dan die van de buren

Voor elke tijd van je leven moet je jezelf nieuwe doelen stellen, en de laatste twee, drie jaar zie ik als ik lekker een potje zit te visualiseren en even niet word afgeleid door een kind, een deadline of de alles overnemende behoefte aan een dutje, een houten tuinbank voor me. Op die bank ligt een lichtbruine teckel, en achter dit tableau staat een grote boom.

O, en ik zie mezelf ook op dat bankje, vagelijk bladerend door een krant, of misschien staar ik mindful voor me uit. Dit alles is natuurlijk de uitdrukking van rust, sereniteit en stilte, iets waaraan ik blijkbaar behoefte heb, hoewel ik heus wel weet dat teckels veel blaffen, maar in je eigen visualisatie kun je het volume ook zelf afstellen.

In dit beeld is er ook styling; bij het bankje staat een gele of lichtblauwe mok met koffie verkeerd, het hondje bezit een stevige, dikke rode lijn (die heeft hij op dat moment niet om, maar die ligt casual op de grond) en de boom is een donkergroene pijnboom, want dat is mijn lievelingsboom.

Ik geloof niet in ‘manifesteren’ – dat is dat je iets keihard het universum in moet gillen om het vervolgens te krijgen – maar ik heb inmiddels wel de pijnboom en het tuinbankje bij elkaar verzameld, dus ik ben een heel eind op weg.

De pijnboom staat in de tuin van het vakantiehuisje dat we anderhalf jaar geleden bemachtigden, en die boom is, samen met het feit dat de zee maar een kwartier lopen verderop ligt, de reden dat ik als een blok viel voor dit huisje. Pijnbomen doen me denken aan Corsica, of Japan (of dat van Japan klopt, weet ik niet), of gewoon aan de Noord-Hollandse kust: allemaal plekken die me veel geluksgevoelens geven. Dat ik vanuit de slaapkamer van ons huisje de pijnboom kan zien, is een waanzinnige sensatie.

Dit weekend lag ik de boom weer te beschouwen vanuit bed. Ineens zag ik dat hij wel erg veel bruine en gele naalden had, en zijn takken leken me minder veerkrachtig dan een tijdje geleden. Misschien was het de algehele dorheid die over de natuur is gevallen sinds het altijd te warm is, maar de pijnboom een paar tuinen verderop zag er vrolijker uit, diepgroener ook.

‘Ik vind dat onze pijnboom er heel moe uitziet’, zei ik tegen mijn man.

Ik wees hem op alle details die me onrust baarden. Hij luisterde rustig naar me en dacht ondertussen iets heel anders, dat kan ik aan hem zien want we zijn al zestien jaar samen. Toen zei hij: ‘Misschien is het een beetje projectie.’

Dat belooft nog wat voor die teckel.