Ik zat jaren geleden op een naaicursus. Dat leek me wel aardig, mijn eigen kleren leren maken. Het bleef bij die ene plooirok die ik tijdens de cursus maakte. Of ik moet eigenlijk zeggen, die zij maakte: de docent.

Ze wilde me heel graag helpen. Ze wilde me zo graag helpen dat ze me regelmatig zachtjes van achter de machine duwde om het over te nemen, en ik nog altijd niet weet hoe je fatsoenlijk moet afstikken.

Een hele tijd daarna ging ik op een houtbewerkingscursus. Dat leek me wel aardig, pen-en-gatverbindingen leren maken. Bijzonder ontspannend, maar ik brouwde er weinig van. De docent liet ons in het diepe rondspartelen, hij riep wel eens dat ik het gereedschap niet zo gevaarlijk moest vasthouden, maar nooit nam hij de beitel uit mijn hand om mijn scheve houtje rechter te maken.

Als je mij vraagt of ik liever de houtdocent of de naaidocent heb, dan zeg ik: de eerste. Laat mij het zelf maar uitproberen en komt er iets lelijks uit, jammer dan. Ik heb liever liberale hulp die mij laat ploeteren en enkel ingrijpt wanneer ik mezelf of een ander bezeer dan maternalistische hulp die me voortdurend stuurt en het werkje van me over neemt.

Alleen, dat klopt niet helemaal. Onze overheid stelt zich graag op als mijn docent houtbewerking en laat ons onze eigen keuzes en eigen fouten maken. Prachtig, maar onze keuzes zijn niet altijd zo prachtig. Toch maar met de auto ook al staakt de NS niet, toch vaker vlees dan die ‘één of hooguit twee keer per week’ die je jezelf voorhoudt, en oh ja dat herfsttripje naar Sicilië/Malta/Kos.

De overheid laat ons lekker liberaal rondspartelen en roept alleen wanneer onze beitels te dicht langs de ogen van de anderen vliegen. En de ogen van toekomstige generaties en uitgestorven diersoorten zijn nu eenmaal moeilijk te zien.

Drijfzand

Wat meer van mijn naaidocent zou wel mogen. Grijp nu eens grondiger in op al dat rondvliegen. Want de liberale aanname waarop veel van het (gebrek aan) beleid is gegrond – dat wij in staat zijn te handelen op onze eigen waarden – is drijfzand.

Wij self-made men vinden één voor één de meest overtuigende redenen om aan onze eigen idealen te ontsnappen. We hebben heus vliegschaamte, maar die stoppen we gewoon in de handbagage en we roepen iets over dat we grote bedrijven moeten aanpakken, niet de burger.

Ik gun mezelf en mijn vrienden aardbeien in december en de prachtigste vakanties, maar nog veel liever zou ik willen dat het ons gewoonweg moeilijker werd gemaakt zodat het makkelijker werd om te genieten van duurzamere keuzes.

Ook met het groenste hart zijn wij niet in staat om een toffe trip te laten schieten. En met ‘wij’ bedoel ik vooral mensen met een hoog opleidingsniveau die in grote steden wonen met een inkomen van twee keer modaal of meer, aldus een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vliegtaks

Kerosine is nog altijd vrijgesteld van belasting. In 2023 wil de Europese Commissie daar verandering in brengen. Daar zal voormalig minister van Milieu Margreeth de Boer, die dat in 1995 al probeerde in te voeren, mee in haar nopjes zijn.

En er is op dit moment in Nederland een vliegtaks van 7 euro, waar ik om zou moeten lachen als het niet zo verdrietig was. Dat bedrag wordt verhoogd naar een kleine 30 euro. Dat zal zoden aan de dijk zetten, al die have-its die naar New York of Thailand vliegen voor Oud en Nieuw en 30 euro neerleggen ‘voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van de leefomgevingseffecten’.

Volgens de website klimaatwijsopvakantie.nl zorgt een gezinsvakantie naar Frankrijk met tent voor een CO 2 uitstoot van 630 kilo tegen twee weken Bali à 13.400 kilo. De eerste is nog geen 5 procent van de tweede.

Maak vliegen rap oneindig veel duurder. Je zult zien dat wij hoogopgeleiden met genoeg geld ineens echt wel andere stranden en plekken voor onze amateurdrones weten te vinden dan Bali of La Palma. Zet alsjeblief, overheid, gewoon zelf wat meer ritsen in rokken. Want we willen wel, maar we willen niet.