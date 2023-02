Onze eigen auto was duizend keer cooler dan deze bejaardenwagen, maar ook duur, en vies

Al tien keer hadden we tegen elkaar gezegd dat-ie nou maar eens weg moest, tien keer, twintig keer, honderd keer, en altijd op een vast moment, namelijk op de dag dat we de wegenbelasting binnenkregen met het vriendelijke verzoek om vierhonderdzoveel euro over te maken.

Alsof je een emmer leeggooit.

Eigen schuld: onze auto is te groot, te zwaar, een diesel bovendien, aangeschaft in een tijd dat niemand daar nog van wakker lag, op een paar slimkezen na. Het was onze eerste auto, tweedehands maar nieuw voor ons, want who needs a car in town? Maar toen kwam er een kind en een huis in een dorp en waren we levensmoe na drie keer met de trein naar Artis te zijn geweest, en zo reden we na een etentje bij vrienden met hun donkerblauwe BMW naar huis, voor drie roodjes mochten we ’m hebben, ze wilden er toch vanaf. Een gouden deal, wat u zegt, geen gedoe en wat een wagen, als een bunker zat hij om ons heen. ‘Bij een botsing winnen wij’, zei Marcel, het zijn woorden die elke kersverse moeder wil horen.

Onze eerste grote rit ging naar Midden-Frankrijk, waar we met z’n drieën een week in een Center Parcs-huisje zouden doorbrengen. Die rit was verschrikkelijk, maar dat kwam omdat degene op de bijrijdersstoel – meneer heeft zijn vormende jaren in Nijmegen beleefd en dus nooit zelf zijn rijbewijs gehaald – niet wist dat Liège het Franse woord is voor Luik, waardoor we na zes uur rijden opnieuw in Nederland aankwamen.

Kun je die auto moeilijk kwalijk nemen.

Die bracht ons naar Limburg, naar de Waddeneilanden, dwars door de mist of toeterend de berg op, niets was onze ouwe diesel te gek, nooit mankeerde er wat aan, het was hup, een slok diesel d’r in en rijden maar, kalm en betrouwbaar, niet klagen maar dragen, alsof mijn West-Friese oma me hoogstpersoonlijk op de rug nam. Zo’n auto laat je niet gaan, zelfs niet als je er elke drie maanden vierhonderdnogwat euro voor aftikt.

Maar toen appte mijn moeder.

‘Henk en Coringe doen hun auto weg’, schreef ze. ‘Het is een automaat, tien jaar oud, drie plaatsen achterin. Iets voor jullie?’ Ik keek naar de foto: een grijze Toyota. Het woord bejaardenwagen kwam in me op. Mijn moeder: ‘Hij heeft 46 duizend km gereden, dat is echt niks.’

Ik wilde het niet, maar de kosten-batenanalyse kwam vanzelf op gang.

Ja, onze eigen auto was duizend keer cooler.

Maar ook duur, en vies, hier en daar liet de bekleding los en stond er inmiddels niet al 368 duizend km op de teller?

En dus zit ik nu in een slopend traject van overschrijving en tenaamstellingscodes en vrijwaringsbewijzen en DigiD-gedoe, en heb ik onze ouwe trouwe diesel gister ingeleverd bij de garage, die er een nieuw baasje voor zal zoeken. ‘Dank je wel voor alles’, zei ik terwijl ik hem voor de allerlaatste keer over zijn stuurtje aaide. ‘Je gaat nog een héél mooi laatste avontuur tegemoet, lieverd.’

Eenmaal binnen vertelde de garagehouder tussen neus en lippen door dat hij waarschijnlijk terecht zal komen in Libië. Ik heb het even opgezocht, en in Libië heerst al jaren ordeloosheid, er is geen centraal gezag, het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is diep, dieprood. ‘Wat uw situatie ook is, ga er niet naartoe.’

Ik ben stilletjes in mijn nieuwe stomme auto weggereden, het zal nog lang duren voor ik van mijn eigen verraad ben hersteld.