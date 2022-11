Onze drang om beter te zijn dan een ander is debiel, maar het heeft ook voordelen

Vooral kinderen zijn supergoed in wedstrijdjes verzinnen, maar ook Thomas weet nog wel een briljant competitiesysteem.

Er is niets waar je geen wedstrijdje van kunt maken. Ik weet zeker dat er ergens wedstrijden ‘vaatwasser inruimen’ zijn, ‘fietsband plakken’ of ‘dekbed-in-overtrek-krijgen’. Ik hoef niet eens te googlen of die wedstrijden echt bestaan, dat doen ze, ik weet het en u ook. Onze drang om beter te zijn dan een ander is zo debiel, het maakt ons niet eens uit waarin. Paalzitten, onderwaterbiljart, snellezen: je kunt er altijd een competitie in beginnen, divisies aanleggen, in gewichtsklassen indelen. Overigens, voor de beginners: meteen het overtrek over je hoofd trekken, handen in de hoeken steken, punten van het dekbed beetpakken en de hele rats in één keer binnenstebuiten keren. Ja, ik ben er vrij goed in. In mijn gewichtsklasse dan hè.

Zelfs mensen die ‘niks met sport hebben’, die het een slechte zaak vinden, al die competitiedrang, die daar niet aan meedoen – die mensen nemen het op tegen mensen die er nóg minder aan meedoen. Je kunt je terugtrekken uit het jachtige stadsleven en in een dorpje gaan wonen, maar dan ben je toch een watje vergeleken met het gezin dat hun eigen blokhut heeft gebouwd in Patagonië.

Tijdens een wedstrijdje doe je meer je best dan normaal, en daar kun je je voordeel meedoen. Ik hoef alleen maar te denken dat ik meedoe aan de wereldkampioenschappen Column Tikken, en ineens komen de woorden vlotter en tikken mijn vingers verwoeder en met minder spelfouten. Serieus waar, ik ben het me nu aan het inbeelden en het werkt. Voor de WK Deadlines Halen zal ik me nooit kwalificeren, maar een mens moet zijn grenzen kennen. Voor professioneel basketbal ben ik niet lang genoeg, dat is geen schande.

Vroeger deed ik de hele tijd fantasiewedstrijdjes. Zo lang mogelijk adem inhouden in bad, zo lang mogelijk zonder handen fietsen, van zo hoog mogelijke traptreden springen – allemaal in een goed gevuld stadion, uiteraard. En wanneer ik thuis de trap op rende, verbeeldde ik me dat de scouts van de nationale selectie ‘traphollen’ meekeken hoe snel ik was – wat echt bizar snel was. Soms liet ik mijn moeder tellen: éénentwintig, tweeëntw… en dan was ik al boven. Anderhalve seconde per trap hè? Niet gek, voor de een-na-kleinste van de klas.

Sowieso zijn kinderen supergoed in wedstrijdjes bedenken. Op de lagere school hadden we ‘muurtjevechten’. Dat muurtje stond om de zandbak heen en daarop beoefenden wij een combinatie van judo en sumo, waarbij het de bedoeling was je tegenstander van het muurtje af te duwen en zelf erop te blijven staan. De winnaar was dan ‘koning’ en mocht daarna de volgende uitdager ontvangen. De verliezer moest weer helemaal achteraan de rij uitdagers gaan staan, zinnend op wraak en winnende strategieën, totdat hij weer aan de beurt was om de koning te ontmoeten, en diens kroon af te pakken. Het was een briljant competitiesysteem dat overal ingevoerd moet worden. Ajax blijft kampioen, totdat het een keer van Heracles verliest (wat af en toe gebeurt), en dan moet het weer onderaan de Eredivisie beginnen, totdat Ajax weer aan de beurt is om het tegen Heracles te proberen – alleen staat nu NEC er, want iedereen wint weleens een keertje, zelfs NEC.