Onze Chinese vakantieauto is gelukkig geen lijkkist op wielen maar heeft wel veel, heel veel, technische snufjes

Elke twee weken schrijft Sheila Sitalsing of Peter Giesen over wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

De navigatie-assistent sprak Nederlands met een stem die verdacht veel leek op die van een bekende schrijfster/cabaretière/ columniste/ Volkskrant-collega. Dus riepen we heel vaak ‘Zijn we er nou nóg niet, Paulien’, of ‘Van die afslag klopte geen hout, Paulien’, maar verder reden we onmiskenbaar in een Chinees.

Met de oprukkende Chinese auto op de Europese wegen zat het er al een tijdje aan te komen. Toch waren we verrast toen de meneer van het Spaanse autoverhuurbedrijf ons naar onze vakantieauto leidde. Z’n ogen glommen, hij mompelde ‘Heel nieuw’ en duwde ons een bakbeest in.

En zo is het gekomen dat we drieduizend kilometer lang opgescheept zaten met een Lynk & Co, de hybride SUV van Geely. En met Paulien, want de Lynk is vooraleerst een beeldscherm dat veel en ongevraagd tegen je praat en eveneens ongevraagd op brute wijze rijfuncties probeert over te nemen.

Landwind

We zijn oud genoeg om ons de Landwind te herinneren. De eerste Chinese poging Europa te veroveren, nul ballen in de botsproef. Beelden van de crashtest die de Duitse Adac uitvoerde staan op YouTube (zoek op: horror). En nog spuuglelijk ook.

Inmiddels zijn Chinese auto’s allang geen lijkkisten op wielen meer die plasticdampen en goedkoopte staan uit te walmen. Tegenwoordig bestieren Chinese firma’s gevestigde merken (Volvo, MG) en staat een keur aan nieuwe probeersels voor een appel en een ei te (huur-)koop.

De Lynk & Co is vooral veel. Heel veel. Veel technische snufjes. Veel beeldscherm. Veel binnenruimte. Veel te dikke wielen. Veel lengte en hoogte. En ja, veel plastic, maar dat heeft een Tesla ook. De voorliefde voor veel is Chinees, legde Niels van Roij onlangs uit in de Volkskrant: liever duizend technische snufjes dan een gram schoonheid, graag een schier onoverbrugbare afstand tussen voor- en achterwiel. Irritant veel. Met overbodige suggesties (Piep! Of de chauffeur wil rusten met een kop koffie? ‘Nee Paulien, ga weg.’). Met lompe rijhulpen die nerveuze rukken aan het stuur geven bij elke dreigende overschrijding van een streep op de weg; in een recensie noemde Blik dit eufemistisch ‘hotseknotsen’. En met praatgrage Paulien, die onze telefoons wilde inzien. ‘Nee Paulien, China weet al genoeg van ons.’ ‘Ik kon niet goed verstaan wat je zei. Herhaal je vraag.’ ‘Ga weg, Paulien’.

Totdat we erachter kwamen dat je alle functies kan uitschakelen. Dan is het best te doen, zo'n Chinees. Alleen is hij nog altijd spuuglelijk.