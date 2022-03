Onverzettelijk blijft Jan Rot schrijven en zingen in de schaduw van de dood

De ongeneeslijke zieke liedschrijver, zanger en muzikant Jan Rot (64) wil het liefst herinnerd worden om zijn vertalingen, zo zei hij dinsdag in Volle zalen. Daarom hier uit Schuberts Winterreise: De Kraai (Die Krähe). ‘Valse kraai zo uit de stad/ met me meegevlogen. Elke kronkel op mijn pad/ zien je argusogen.’ De verteller voelt de dood in zijn kielzog, hij reist met hem mee en komt steeds dichterbij. Zo ongeveer zal Rot zich voelen, sinds hij vorige zomer hoorde dat hij niet meer beter wordt. Of het een kwestie van maanden of weken is, kon hij presentator Cornald Maas niet zeggen. De dokters weten het ook niet. ‘Aasgier, vers ben ik het best/ laat je mij niet stikken?/ Roofdier in je kraaiennest/ Kom nou lijkenpikken.’

In een bloedmooie aflevering die de kijker onvermijdelijk meermaals doet volschieten, oogt Rot ontstellend broos: kromgetrokken achter de piano, met een haast doorschijnend witte huid. Maar hij toont zich voldaan, dankbaar en standvastig – zolang het gaat. Kranig duikt hij nog de studio in, met muts op en wollen handschoenen aan. Met dunne stem: ‘We gaan vandaag wat mooie laatste liedjes opnemen, daar heb ik heel veel zin in.’

Jan Rot in ‘Volle zalen’.

Respectvol voert Maas hem langs de hoogtepunten van zijn carrière, van het hitje Counting Sheep (1982), toen een doorbraak als popster aanstonds leek, tot zijn optreden in Matthijs gaat door dit najaar, waar hij met een honderdkoppig koor zijn Nederlandse versie van Hallelujah zong. (Het woord ‘kippenvelmoment’ schiet tekort.) ‘Weer even in de eredivisie’, constateert Rot tevreden.

Sinds zijn ziekte is er volop erkenning en aandacht; een storm van warmte, aldus de zanger. Komt die niet wat laat, informeert Maas voorzichtig. Nee, glimlacht de zanger mild. ‘Dit heb ik in dankbaarheid aanvaard.’ Stel je voor dat je zomaar omvalt, zegt Rot. Dan maak je van al die waardering niets mee.

Maas hamert misschien net te lang op het uitblijven van commercieel succes, bij de schepper van een ongeëvenaard oeuvre, die het Nederlandse lied eigenhandig naar grote hoogten heeft getild. Maar dat is een piepklein smetje op deze verder volmaakte uitzending.

We zien ontroerende beelden van Rots vier kinderen, door hem liefdevol ‘mijn Rotjes’ genoemd, en van zijn grote liefde, Dame Daan. Maas interviewt hem wandelend, en aan de bar van theater Walhalla, waar hij ten tijde van de opnamen nog optrad. Eén keer laat hij zich ontvallen: ‘Ik vind het niet mooi dat ik doodga. Ik vind het echt ontzettend stom.’

Maar verder blijft Jan Rot onverzettelijk schrijven en zingen in de schaduw van de dood. Als hij zingt, leeft hij wonderbaarlijk op, tot opluchting van deze kijker. Alsof hij daarmee die kraai nog even op afstand houdt. ‘Ja dat moet het einde zijn, zo op mij te azen/ Wat weerhoudt je nu vast mijn kraaienmars te blazen?’