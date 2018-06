Onthoud, Philip: ook in Istanbul geen gemorrel aan de lat, of die driftkikkers daar kicken je er zo weer uit

Vreemde uitspraken te over, vaak met een stalen gezicht gedaan. Arno Vermeulen gaf commentaar bij Portugal-Marokko, en kwam laat met goede raad voor de uitgeschakelde ploeg: ‘Misschien moeten er een paar ontbrekende schakels bij.’ Alsjeblieft Arno, niet nog méér ontbrekende schakels, dan gaat het vanavond tegen Spanje weer mis.

AZ-trainer John van den Brom keek in de studio mee naar Iran-Spanje. Tijdens de rust: ‘Het veld is heel klein waarop ze het moeten doen.’ Gaan we nou de afmetingen van het veld er de schuld van geven dat een wedstrijd niet van de grond komt?

In mijn wasmachine draait een ingewikkelder programma dan in de sportjournalist, schrijft Tonnus Oosterhoff in zijn nieuwe essaybundel Een kreet is de ramp niet, doelend op de zwakzinnige ‘interviews’ die na afloop van een wedstrijd plaatsvinden. ‘Ajax verliest een wedstrijd in de laatste minuut. Verslaggever: Hoe onnodig was het? Ajacied Joël Veltman: Heel onnodig.’

PSV-trainer Phillip Cocu had ook een memorabele, toen hij afgelopen mei in Volkskrant Magazine een interview gaf en naar het komende seizoen blikte: ‘De lat gaat niet naar beneden.’ Natuurlijk niet. Had hij plannen soms? De lat hangt op 2,44 meter, en mag niet eens lager.

Dan krijg je een pupillenlat. Die had je vroeger, schrijft Kees van Kooten (jeugdspeler in de jaren 1950-1955) in het fijne kleine Mankementjes, ook net verschenen. Een witte plank die met metalen haken aan de echte lat werd opgehangen, ‘zodat ook het kleinste keepertje nog bij de verlaagde dwarsligger zou kunnen (…) Het allermooist waren schoten waarbij de bal tussen de pupillen- en de echte lat door vloog. Zo’n poeier telde weliswaar niet als een geldig doelpunt, want de bal was immers ‘over’, maar dit gold wel degelijk als een emotioneel voorschot op de honderden echte goals die je later nog in het Nederlands Elftal ging scoren.’

Cocu verkast trouwens naar Fenerbahçe. Maar onthoud, Philip: ook in Istanbul geen gemorrel aan de lat, of die driftkikkers daar kicken je er zo weer uit.