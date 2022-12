Onthoud even: Louis van Gaal is kleine David, Lionel Messi is reus Goliath

In het Bijbelse boek Samuel staat het verhaal over hoe de kleine David de reus Goliath versloeg. Goliath was de sterkste man van het leger der Filistijnen, met een stoere helm en een dodelijk zwaard. David was normaliter geen partij voor hem, maar David verzon een list. Hij naderde de reus, greep naar zijn buidel en schoot met een katapult een steen tegen diens voorhoofd. Reus verslagen, zonder hem aan te raken. David won de ongelijke strijd die op papier een eenvoudige zege voor Goliath had opgeleverd.

Het verhaal staat symbool voor de zogenaamde underdog die soms kan winnen. Goliath op het WK voetbal is Brazilië. Neymar, Richarlison, plus een heel regiment aan aanvallers van topklasse, die kekke dansjes uitvoeren als ze winnen van Zuid-Korea. Goliath is ook Frankrijk: Mbappé, de beoogde ster, en zijn vrienden, uit op prolongatie van de titel. Goliath is in zekere zin ook Messi, al is die klein van stuk en lijkt hij uiterlijk meer op David. Maar hij is qua voetbal een Goliath, als het ware een leger in één. Dat is even ingewikkeld.

David, dat is Nederland. Goede keeper, al is Andries Noppert qua uiterlijk weer een Goliath. Goede verdedigers. Naarmate de reis naar de voorhoede vordert, is de kwaliteit minder, afgezet tegen de maatstaven van Neymar, Messi of Mbappé. Ze zijn snel, de aanvallers, dat zeker. Ze krijgen graag ruimte om te voetballen. Ze spelen met zijn allen anders dan zeker de oudere liefhebbers van voetbal willen zien. Dat komt mede omdat ze iets in hun hoofd hebben gehaald. Een list. Ze willen de beker winnen. Ze willen doen wat het Nederlands voetbal verdient, op grond van zijn reputatie, op grond van de geschiedenis. Geen enkel land heeft drie keer in de finale gespeeld en drie keer verloren. Nederland is het grootste voetballand zonder wereldtitel.

In Nederland praten critici graag over 1974, de maat der dingen, zelfs als ze die periode helemaal niet bewust hebben meegemaakt. Nederland had destijds een keur van de beste voetballers ter wereld, met Johan Cruijff en Willem van Hanegem als voortrekkers. Het hele elftal was van topklasse, van achteren naar voor en terug. Vandaar: totaalvoetbal. Nederlandse clubs hadden in de jaren daarvoor vier keer de belangrijkste Europa Cup gewonnen. Ze hebben de generatie van toen geweldig verwend, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het enige dat die topspelers vergaten, was de finale winnen, mede omdat ze zich misschien superieur voelden aan de Duitsers.

Zou Nederland zo aanvallend spelen als in 1974, dan is ploeg kansloos tegen landen als Brazilië en Frankrijk, en vermoedelijk zelfs tegen Argentinië. Daarom doen ze het anders, want Van Gaal is in de huid van David gekropen in de vermoedelijk laatste grote klus als trainer van zijn leven. Hij heeft een strijdwijze bedacht die bij zijn leger past en die bij de kwaliteit van zijn spelers past. Dat is vreemd voor de buitenwereld, omdat Van Gaal zich grote delen van zijn loopbaan gedroeg als Goliath. Hij kon toch niet verliezen? Hij was de grootste, de beste.

Maar de grap is: tijdens dit WK is hij dus David. Het is wel goed om dat even te onthouden, vrijdag tegen Argentinië. Van Gaal is David. In zijn tas zit een katapult en een steen. De vraag is alleen of hij raak schiet.