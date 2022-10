Ontdoe debat over omvang bevolking van morele lading en objectiveer dit grote vraagstuk

Asielzoekers met intake papieren dringen voor de poort in Ter Apel om binnen te komen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In haar laatste troonrede sprak koningin Juliana in 1979 de gevleugelde woorden: ‘Ons land is vol, ten dele overvol.’ Zij deed dit namens het kabinet-Van Agt, op het moment dat Nederland 14 miljoen inwoners telde. Maar consequenties zijn aan deze uitspraak nooit verbonden. Want ‘vol’ impliceert immigratiebeperkingen, in welke vorm dan ook, en die zijn gecanoniseerd als een ‘rechts’ thema waar ‘links’ niet aan wil.

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond de ‘realtime’ bevolkingsteller donderdag op bijna 17,8 miljoen inwoners. Nog voor 2025 tikt de teller volgens het CBS de 18 miljoen aan, vooral door immigratie. Nederland is feitelijk al decennia een immigratieland, maar dan zonder de voorwaarden die traditionele immigratielanden als Canada en Australië stellen. Kan niet, mag niet, is lang de politieke reflex geweest.

Voorzichtig aan komt daarin verandering en dat is hoog tijd. Het asielsysteem is opnieuw vastgelopen, andermaal blijkt dezer dagen dat arbeidsmigranten door bedrijven vaak als eigentijdse slaven worden uitgebuit, de internationalisering van het onderwijs versterkt de woningnood, in het bijzonder in de steden. Het zijn uiteenlopende problemen die om praktische oplossingen vragen, met als rode draad: wat voor land willen we zijn?

Ongelimiteerde bevolkingsgroei legt daarnaast steeds meer druk op de verzorgingsstaat. Natuurlijk dragen nieuwkomers die aan de slag gaan hun steentje bij aan de welvaart van Nederland. Gerichte migratie kan broodnodig zijn. Maar daar staat bij andere nieuwe groepen uitkeringsafhankelijkheid tegenover. Bovendien vergroten 18 miljoen mensen de vraag naar gezondheidszorg, infrastructuur en andere vitale voorzieningen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2018 waren demografische ontwikkelingen wél een politiek thema, mede gevoed door jarenlange pogingen van hoogleraar en publicist Paul Scheffer om het onderwerp op de agenda te krijgen. Het ging toen overigens niet alleen over bevolkingsgroei, maar ook over vergrijzing en krimp in regio’s buiten de Randstad. Aan de roep om onderzoek door een staatscommissie is door het huidige kabinet-Rutte gehoor gegeven. Het rapport wordt eind volgend jaar verwacht.

Staatscommissies veranderen de werkelijkheid niet, dat lot was ook de eerdere staatscommissie ‘Bevolkingsvraagstuk’ (commissie-Muntendam) in de jaren zeventig beschoren. Maar hopelijk kan deze onmiskenbare ontwikkeling wel bijdragen aan een minder ideologisch en moreel geladen debat, dat alle vraagstukken objectiveert die samenhangen met bevolkingsomvang. Daarmee zou al veel gewonnen zijn.