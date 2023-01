Onstuitbare ambitie kan zo giftig zijn op een bodem van overgeërfde zelftwijfel

Het greep me aan, afgelopen week, de documentaire over publicist Anil Ramdas. De onstuitbare ambitie, zijn welbespraaktheid, de spiegel die hij Nederland voorhield, zijn ijdelheid en de zucht naar erkenning. Fragmenten uit zijn legendarische Zomergastenaflevering uit 1992. Hoe hij de ervaring van het migrant-zijn beschrijft: alsof je in andermans huis dwaalt. Over globalisering: ‘Het Westen kan natuurlijk niet terug in de geschiedenis. Het Westen kan niet zeggen: ik heb niets meer met de wereld te maken, en onze welvaart, onze rechten en verworvenheden zijn voor ons, en de rest van de wereld moet zich er niet mee bemoeien.’ Te gast bij Sonja Barend die — hoe krijgt ze het voor elkaar? — vraagt: ‘Ik heb in je boek gelezen dat je bent opgegroeid in … Nikkerie?’ ‘Nickérie!’, verbetert Ramdas haar met overslaande stem met een klemtoon op de ‘e’.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Ik mis zijn erudiete, eigenzinnige stem in het debat over de grote thema’s van de afgelopen jaren. Het institutionele racisme in het toeslagenschandaal, het zwartepietdebat, woke; hij was beslist links en rechts gecanceld, want schopte graag om zich heen. Ook ik nam soms aanstoot aan zijn standpunten. ‘Creolen en Nederlanders denken dat ik hen haat’, stelde Ramdas in 2003 in HP/DeTijd. ‘Surinamers zien mij als een bounty. Moslims vinden mij een hindoefanaat. Hindoes denken dat ik heul met de moslims. De hate mail die ik krijg is een goede graadmeter van welk leed ik nu weer heb berokkend.’

Klopt als een bus. Een boze recensie van zijn boek Paramaribo, de vrolijkste stad van de jungle in het Surinaamse weekblad Parbode: ‘Het racisme druipt van bijna alle pagina’s af, terwijl ik volgens het boek juist moet doen geloven dat wij in Suriname de racisten zijn’, schreef de recensent. En niet te vergeten de roemruchte ‘white trash’-polemiek met Joost Zwagerman. Nog nooit was Ramdas zo fel. Hij was er klaar mee, met het Nederland dat massaal op de PVV had gestemd, die destijds gedoogsteun gaf aan het kabinet-Rutte I.

Waarom toch, Anil? Onstuitbare ambitie kan zo giftig zijn op een bodem van overgeërfde zelftwijfel; het psychologische fundament van menig talent uit een ooit gekoloniseerde cultuur. Dat eeuwen ingebakken opkijken tegen het Westen, happend naar erkenning bij de witte elite. Zijn grootste angst was dat hij één grote luchtballon was, vertelde hij in HP/DeTijd. Kom op Anil, volgens wie? Maar ik herken dat minderwaardigheidscomplex dat uit het koloniale denken voortkomt bij wijlen mijn vader. Zelf ben ik tweede generatie, ik heb mijzelf de discipline aangemeten hier principieel niet mee bezig te willen zijn. Want dan voedt elke kritiek het geïnternaliseerde, maar onterechte besef dat je incompetent bent.

Het stemde bitter. Zijn laatste optreden, een dag voor zijn zelfverkozen dood, waarin hij de kijkers van het programma Z.O.Z. een ‘tot volgende week’ wenst. Z.O.Z. was een coproductie van de VPRO, zijn oude nest, en MTNL, migrantentelevisie. Het was al duidelijk dat zijn talkshow aan een zijden draadje hing. De subsidie voor MTNL, ‘minderhedenprogrammering’ was namelijk door het kabinet-Rutte I volledig geschrapt. Niet dat dat een substantieel bedrag was, het ging om 3 miljoen euro. Ter vergelijking: de NPO krijgt jaarlijks ruim een miljard euro.

Het stoppen van de rijkssubsidie voor migrantentelevisie was onderdeel van de toenmalige kabinetskoers om ‘afstand te nemen van de multiculturele samenleving’. In het nieuwe integratiebeleid moesten ‘de waarden van de Nederlandse samenleving centraal staan’. Een piepklein MTNL stond hier uiteraard haaks op. Het kabinet meende dat bestaande algemene media-instellingen daar in hun aanbod in moeten voorzien. Iedereen voelde aan zijn theewater dat daar weinig van terecht zou komen.

Ik heb mooie herinneringen aan MTNL. En een bescheiden plekje in het medialandschap waarin de verhalen en perspectieven uit de multiculturele samenleving – 30 procent van de Nederlanders heeft, like it or not, biculturele wortels – in al hun veelstemmigheid en versnippering verteld konden worden. Bestaansrecht had het bovendien omdat ook Nederlanders zonder die wortels met de multiculturele samenleving te maken hebben. In de buurt, op het werk, omdat je voor een multiculturele klas staat, enzovoorts.

Aan tafel, die laatste dag van Ramdas, heeft hij een jonge Akwasi uitgenodigd, de latere oprichter van Omroep Zwart. Ik hoop dat we nog meer van Omroep Zwart gaan zien. Eindelijk weer een poging om dat broodnodige biculturele perspectief een platform te geven.