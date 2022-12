Ons onderwijs verwordt tot een selectie- en examenfabriek. Het verdient een radicale en nationale correctie

Eindexamens wiskunde op een middelbare school in Waalwijk. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Er is al even discussie over de psychische schade die prestatieonderwijs aanbrengt bij kinderen. Columnist Asha ten Broeke schreef begin deze maand nog over haar huilende dochter die mismoedig tussen een stapel schoolboeken constateert dat ze tien toetsen in een week niet kan behappen (O&D, 8/12). De dochter blijkt het overigens wel te kunnen, want ze haalt uitstekende resultaten. Dat neemt niet weg dat de lange werkweek voor scholieren een probleem is dat met name meisjes op het vwo treft. De rest van de leerlingenpopulatie ervaart aanmerkelijk minder druk, maar doet zichzelf eveneens tekort: zij presteren onder. Wat gaat hier mis?

Over de auteur Ton van Haperen is leraar, lerarenopleider en publicist.

Om misverstanden te voorkomen, het is niet zo dat er nieuwe of meer eisen van de overheid zijn waaraan leerlingen moeten voldoen. De vakinhoud is ook niet moeilijker, eerder makkelijker. Maar de klacht van de dochter van Ten Broeke is toch terecht, herkenbaar en vooral verdrietig. Je gunt leerlingen vrije tijd om de dingen te doen die horen bij jong zijn. Door koppeling van die ervaringen aan wat ze leren op school ontdekken ze namelijk pas echt wat ze spannend en interessant vinden, toch de basis voor verdere ontwikkeling richting een vreugdevol volwassen leven.

Het fenomeen schoolstress en werkdruk bij leerlingen heeft ook weinig met corona te maken. Zeker tien jaar terug heb ik leerlingen op mijn school hierover geïnterviewd vanuit de vraag ‘hoe doe je dat, lessen volgen en je voorbereiden op een toets?’ De meisjes op vwo deden voor een toets met het leerboek thuis alles opnieuw, dat was uren extra werk. De leerlingen op vmbo en havo hadden hier geen last van. Als ik hen voorhield dat hun vrouwelijke leeftijdgenoten op het vwo het echt anders aanpakten, keken ze me lachend aan en zeiden: ja, die is gek.

Onrustig en chaotisch

Nu zeggen die vraaggesprekjes niet zo veel. Maar ze illustreren wel een pedagogisch-didactisch probleem dat middelbare scholen ontwricht. De Oeso constateert herhaaldelijk in landen-vergelijkend onderzoek dat het nergens zo onrustig en chaotisch is als in de Nederlandse klassen. Kortom, de Nederlandse leerling doet daardoor niet zo veel in de schoolbanken.

Een aantal vindt dat prima en heeft het gezellig tijdens een rumoerig samenzijn. De ambitieuze leerling moet het echter zelf doen, buiten de les. Scholen legitimeren dat ook. Eigentijdse onderwijskundige concepten draaien rond sturing op eigen verantwoordelijkheid, gevangen in containerbegrippen als ‘eigenaarschap’ en ‘maatwerk’. Kortom, kinderen met een voortdurend trillende smartphone in de achterzak zijn op de middelbare school op zichzelf teruggeworpen bij het organiseren van hun schoolsucces.

Vooral ook omdat toetsen, steeds vaker georganiseerd in zogenaamde toetsweken, keihard afrekenen. Ook daar verschuiven de pedagogisch-didactische opvattingen. Voor mij geldt dat de leerlingen die zijn toegelaten tot mijn klas binnen een bepaald schooltype het noodzakelijke niveau hebben. Ze kunnen met de nodige arbeid allemaal een voldoende halen. Het doel van mijn onderwijs is dan ook beheersing van de leerstof.

Selectie

Om vorderingen bij te houden, geef ik af en toe een toets. Veel stelt dat niet voor, we werken een aantal weken hard, ik stel daarbij mijn verwachtingen uit en besteed de laatste twee lessen aan voorbereiding op de toets. Eigenlijk gaat dit altijd goed en haalt iemand een laag cijfer, ach, dan kijken we nog een keer, verrichten een extra inspanning, het komt goed. Ik ben de meester, zij de gezel en ik neem ze mee naar een voldoende niveau. Maar in mijn opvatting sta ik wel steeds vaker alleen. Niet beheersing, maar selectie lijkt tegenwoordig de bedoeling te zijn. Een normaalverdeling van de scores een tot tien, opgehaald in geplande toetsweken, dat model domineert.

Deze opvatting verdient een radicale en nationale correctie. Neem de gemiddelde 4-vwo-leerling, die is al een aantal maal geselecteerd, van die selectie een continu proces maken, de school als examenfabriek, in een rommelige leeromgeving, gelegitimeerd met de term eigenaarschap, dat is voor de leerling die zijn school serieus neemt onnodig zenuwslopend. Saillant detail: deze onderwijsvorm levert in het leerrendement evenmin iets op. Kinderen leren binnen dit model namelijk aantoonbaar minder.

Oplossingen

Onderprestaties en stressklachten bij veel leerlingen op de middelbare school is een gevolg van malle pedagogisch-didactische opvattingen rond eigen verantwoordelijkheid en selectie. De bestaande dominante lespraktijk is onvindbaar in de literatuur over goed onderwijs. De oplossingen liggen dan ook voor de hand.

Beter orde houden staat voor een hogere intensiteit van lessen, zodat leerlingen op school en in de klas meer gaan leren. De toetsen meten voortgang en zijn geen afrekening. Falen is ook niet erg, na benoemen van deficiënties, herstellen leerlingen onvoldoende scores. Harder werken op school, normaal doen over toetsen en weg is de sloopkogel stress en onderpresteren. Kinderen leren meer, ervaren succes, hebben daardoor meer plezier binnen en buiten school en daar worden we allemaal beter van.