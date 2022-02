Ons lerarentekort is met Surinaamse leerkrachten te verhelpen, maar ze mogen niet komen

Arti Sharmila Soekhlal is lerares in Suriname en wil graag naar Nederland komen voor een baan op de Indische Buurt School in Amsterdam. Daar willen ze haar ook dolgraag hebben, Arti kwam glansrijk door de sollicitatiegesprekken. Maar daarna wees de IND een verblijfsvergunning af. Omdat er hier ‘voldoende aanbod aanwezig’ zou zijn.

O ja? Het tekort aan leraren en schooldirecteuren in het primair onderwijs stijgt de komende twee jaar volgens de onderwijsinspectie tot maar liefst 4.000 fulltime banen. Scholen vragen nu al parttimers extra te werken, zetten onbevoegden voor de klas of sturen klassen naar huis.

De Indische Buurt School is een gemengde school met tien nationaliteiten en kinderen van witte en hoogopgeleide ouders. Er is een vacature in groep 5. Zolang die niet wordt vervuld, wordt gepuzzeld en geschoven. Daardoor vervallen de extra verrijkingslessen voor leerlingen die goed meekomen.

Ik praat er met directeur Sean Morrissey en Piet Wagemaker van Staij, de koepelorganisatie van basisscholen in Amsterdam-Oost. Piet voerde samen met Sean de sollicitatiegesprekken met Surinaamse kandidaten en probeert hun werkvergunningen te regelen. Ze willen nóg een Surinaamse leerkracht aannemen.

Het idee kwam van een Surinaamse lerares die al jaren op de Indische Buurt School werkt. Haar spreek ik ook, maar ze wil niet met haar naam in de krant. ‘Je wordt dan in Suriname al snel in de gaten gehouden.’ Ze kent daar veel meer leerkrachten die graag naar Nederland willen komen. ‘Ik ken ook leerkrachten die hier een schijnhuwelijk aangaan om toch een verblijfsvergunning te krijgen.’

Vraag ook maar aan Eric Bastiaansen van Interteach in Oisterwijk, die zelf tweeënhalf jaar lang vijftig Surinaamse leerkrachten naar Nederland probeerde te halen – hij reisde zelf naar Suriname en vond er na een oproep 350 geïnteresseerden. Voor alle vijftig leerkrachten deed hij drie verschillende pogingen bij de IND, zegt Bastiaansen. Ze zijn allemaal afgewezen omdat er voldoende aanbod zou zijn.

Videobellen met lerares Arti in Suriname. Beeld Margriet Oostveen

Schooldirecteur Sean Morrissey gaat Arti in Suriname videobellen, dan kan ze zelf vertellen waarom ze zo graag wil komen. ‘Iedereen wil in zijn leven een carrière opbouwen’, zegt Arti, ‘maar daarvoor gaat het in Suriname nu te slecht.’ Als onderwijzeres verdient ze er omgerekend zo’n 200 euro per maand, ‘sparen lukt hier niet meer’. Veel vrienden, allemaal onderwijzer, proberen de stap naar Nederland ook te zetten, ‘er is hier een overschot aan leraren’.

En een voordeel: woonruimte is geen obstakel, de meesten hebben al familie in Nederland bij wie ze in kunnen trekken. Arti vond al onderdak in Langerak.

De lerarenopleiding in Suriname wordt in Nederland gelijkgesteld met twee à drie jaar pabo. Voor de Indische Buurt School was dat geen punt, er ligt een plan voor verdere opleiding en coaching. Vergelijk het met het zorgpersoneel uit Indonesië dat nu door Nederlandse ziekenhuizen wordt bijgeschoold, zoals Nieuwsuur deze week liet zien. Alleen beheersen Surinaamse leerkrachten het voornaamste al perfect: de Nederlandse taal.

Precies daarom is de afwijzing van de verblijfsvergunning van Surinaamse leerkrachten ook zo bizar. De redenering is als volgt: wanneer scholen hier zelf geen pabo-diploma eisen, zijn volgens het UWV álle kandidaten zonder diploma’s geschikt. En dan mag je volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen niet in een ‘ver land’ als Suriname zoeken maar moet dat eerst binnen de EU en Zwitserland, waar ‘genoeg werkzoekenden’ zijn.

‘Ah, het prioriteit genietend aanbod’, zegt de woordvoerder arbeidsmigratie op het ministerie van Sociale Zaken, als ik om opheldering vraag. Hij begrijpt mijn punt meteen, ‘gezien de wel uitzonderlijke positie die Surinaamse leerkrachten hebben omdat ze de taal spreken’. Maar volgens de wet is het argument van het UWV nu eenmaal valide en er zijn ook geen plannen de regels te versoepelen.

Kortom: liever Spaans, Pools, Duits, Italiaans of Frans sprekende leerkrachten op Nederlandse basisscholen in nood, dan een perfect Nederlands sprekende Surinaamse. En België dan? Dat heeft zelf een lerarentekort, en daar gaan wél Surinaamse leerkrachten heen. Surinaamse leerkrachten die, met dank aan ons koloniale verleden, heel veel weten over Nederland.

Je zou denken dat het dan wel zo fatsoenlijk is ze hier van harte welkom te heten.