Ons land is er zo beroerd aan toe omdat ook wij kiezers de toekomst niet serieus namen

Beeld Joren Joshua

Of het nu gaat om discriminatie, klimaat, ongelijkheid of stikstof, ons land lijkt de grip op zijn problemen kwijt te zijn. Opiniemakers zoeken de verklaring in een onvermogen om op de lange termijn te denken. Zo schreef Simon van Teuten in De Correspondent dat ‘Nederland snakt naar politici die twintig jaar vooruit denken’, en riep filosoof Daan Roovers premier Rutte in Trouw op om langetermijndoelen centraal te stellen en de uitwassen van zijn beleid eindelijk te repareren.

De problemen van vandaag geven Van Teuten en Roovers gelijk. Al in 1990 wisten we hoe gevaarlijk klimaatverandering is, en dat onze uitstoot van CO-2 er sterk aan bijdraagt. Als toen vooruit was gedacht, stonden we er nu veel beter voor. Evenzeer waarschuwden wetenschappers dertig jaar geleden al voor de ophoping van stikstof, en de dramatische gevolgen daarvan voor onze natuur. Als de regering toen impopulaire maatregelen had getroffen, hadden de boeren vandaag geen snelwegen geblokkeerd. En zo we kunnen nog wel even doorgaan: dat de toenemende economische ongelijkheid inmiddels de bestaanszekerheid van honderdduizenden burgers aantast, mag ook geen verrassing zijn.

De grote vraag is steeds: waarom zijn we niet op tijd in actie gekomen? Natuurlijk zijn weinig mensen dol op verandering, laat staan op minderen en matigen. Maar waarom is er te midden van zulke grote problemen nog steeds zoveel weerstand om het roer om te gooien?

Ik schrijf hier bewust ‘we’, omdat het te makkelijk is om alleen de Haagse politici de schuld te geven van onze collectieve wanprestaties. De democratische meerderheid van ons land heeft keer op keer de macht gegeven aan partijen die niet stonden voor grootscheepse veranderingen, zoals het CDA en de VVD. Mark Rutte, de politicus met een notoire hekel aan visie, is nota bene de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis.

We moeten, kortom, ook in de spiegel kijken. Ons land is er zo beroerd aan toe omdat de kiezer het heeft toegelaten. Omdat niet alleen onze bestuurders, maar ook wijzelf keer op keer weigerden de toekomst serieus te nemen – in het stemhokje en daarbuiten. Voor die weigering kan je allerlei verklaringen aanvoeren, van de angst van rijkelui om hun geld te verliezen tot het defaitistische gevoel dat onze complexe problemen toch niet opgelost gaan worden, en je maar beter kunt genieten voordat het allemaal voorbij is.

Maar over één verklaring hebben we het te weinig: we veranderen niet écht omdat we daar te trots voor zijn.

Trots op prestaties

Stel je even voor dat je de afgelopen veertig jaar hebt besteed aan het opbouwen van een intensieve varkenshouderij. Je hebt dag in dag uit snoeihard gewerkt, tijd met vrienden en familie opgegeven, en wist biggetje voor biggetje een florerend bedrijf op te bouwen. Dan ben je natuurlijk geneigd om trots te zijn op je arbeid. Op de stallen die er zonder jou nooit waren geweest, op alle opbrengsten uit het sappige vlees waarmee je de hypotheek op je huis en het onderwijs van je kinderen hebt betaald. En bedenk dan dat er iemand langskomt die zegt: jouw levenswerk is een groot probleem.

Wapperend met wetenschappelijke rapportages over stikstofdeposities, ammoniak en broeikasgassen, beweert deze betweter dat jij je gehele carrière bezig bent geweest om de natuur te vernielen. Sterker nog, de betweter droomt openlijk van een zogenaamd ‘betere’ wereld waarin de intensieve veehouderij helemaal niet meer bestaat. Waarin jouw levenswerk geen enkele betekenis heeft, behalve dan die van een notoire, schaamtevolle zonde.

Het is een frontale aanval op je gevoel van trots en eer, een aanval op je status als goed mens die met noeste arbeid bijdraagt aan de samenleving. En wat het nog erger maakt: de aanklacht was al bekend. De betweter vertelt eigenlijk niets nieuws. Jaren geleden, aan het begin van je carrière, was er al kritiek op de groeiende veestapel, en was er al aandacht voor de kwetsbaarheid van de natuur. Nu toegeven dat het radicaal anders moet, tast niet alleen je trots aan, maar verandert je ook in een mens die nalatig is geweest.

Een hoop veehouders lijken niet bereid deze prijs te betalen. Liever zoeken ze een manier om hun trots in ere te herstellen. Luister maar naar de vleeslobbyisten die oreren over het uitzonderlijke vakmanschap van Nederlandse veehouderij, en het geweldige dierenwelzijn van al die varkens die nooit buiten komen. Ze zeggen het expliciet: Nederlanders moeten meer waardering tonen voor onze boeren, we moeten weer zeggen dat we trots op ze zijn.

Het is balsem op de wonden van mensen die zich ten diepste in hun eigenwaarde aangetast voelen. Luister maar niet naar die wetenschappers die beweren dat de natuur op de rand van de afgrond staat. Luister maar niet naar die activisten die stellen dat de bio-industrie een van de grootste schandvlekken van onze tijd is.

Zij verdraaien alles. Jij bent goed zoals je bent.

Medeplichtig aan huidige problemen

Deze combinatie van gekrenkte trots en troostende fabels beschrijft niet alleen de dynamiek van de stikstofcrisis, maar van meer van onze problemen. Denk aan mensen die zich winter na winter met plezier als Zwarte Piet hebben verkleed, en weigeren te accepteren dat ze jarenlang onderdeel hebben uitgemaakt van een racistische traditie. Denk aan mensen die in de woonkamer een wereldkaart hebben opgehangen, met spelden op alle plaatsen waar ze naartoe zijn gevlogen, en weigeren te accepteren dat die kaart geen kosmopolitisch statussymbool is, maar bewijsstuk A. van een vervuilend leven. Denk aan vermogende miljonairs die profiteren van een doorgedraaide woningmarkt, en weigeren te accepteren dat zij parasiteren op de bestaansonzekerheid van anderen.

Velen van ons hebben levens geleid met pijnlijke fouten, en zijn medeplichtig aan de hardnekkige problemen van onze tijd. Je zou hopen dat die medeplichtigheid een voedingsbodem is voor verandering. Spijt voor onze fouten zou een motivatie kunnen zijn om het fundamenteel beter te doen.

Soms is dat gelukkig ook zo. Cabaretier Erik van Muiswinkel verbaasde zich onlangs in de podcast De geboden van Slagter en Dresselhuys over het feit dat hij jarenlang kritiekloos de rol van Zwarte Piet had gespeeld. Hij vroeg zich af waarom hij de racistische stereotypering niet eerder had doorzien, en durfde, net als een groeiende groep Nederlanders, zijn schaamte onder ogen te komen.

Helaas doen we al te vaak het omgekeerde. Onze trots verzet zich. Sterker nog: velen voelen zich juist aangetrokken tot mensen en bewegingen die beloven onze trots in ere te herstellen.

Dit is, ten diepste, de magie van Ongehoord Nederland, van Forum voor Democratie, en ja, ook van de VVD en het CDA. Zij stellen gekrenkte mensen gerust. Daarom laat Ongehoord Nederland filmpjes zien van zwarte mensen die witte mensen slaan, en wordt beweerd dat zwarte mensen witte mensen ook structureel discrimineren. Dan hoeft de witte kijker zich niet schuldig te voelen. Daarom zet de VVD zich al jaren in voor vliegen, vlees en doorrijden. Want dan hoeft de kiezer zich niet bezwaard te voelen. En daarom vond CDA-leider Wopke Hoekstra het noodzakelijk om de stikstofdoelen in twijfel te trekken. Want dan zijn de intensieve veehouders misschien toch niet zo slecht bezig.

Deze partijen houden een cultus van misplaatste trots in stand. En het treurige is: hoe groter de problemen worden en hoe dieper we falen, hoe meer behoefte er aan die troostende cult zal zijn.

Effect van handelingen

Het is tijd om afscheid te nemen van alle misplaatste trots. Het maakt mensen oneerlijk. Uit angst om toe te geven verkeerde keuzes te hebben gemaakt, erkent iemand niet welke rol hij in de wereld speelt, en wat het effect is van zijn handelingen. De samenleving betaalt daar een fikse prijs voor. Wie zijn vooroordelen verbloemt, houdt minderheden onder de knoet. Wie niet erkent dat zijn rijkdom samenhangt met de armoede van een ander, verdiept de kloof nog verder. En wie alle alarmsignalen van de natuur negeert, draagt bij aan de ineenstorting van cruciale ecosystemen.

Misschien zouden we trots, misplaatst of niet, überhaupt moeten ontmoedigen. Ieder mens heeft immers iets aan het ontnuchterende besef dat hij onherroepelijk dingen verkeerd zal doen. Ieder mens is imperfect, weet bij lange na niet alles en valt soms ten prooi aan hebberigheid, kortzichtigheid of zelfs haat. En dus bestaat ieder gewetensvol leven voor een deel uit reparatie. Dat geldt ook voor mij. Mijn eerste drieëndertig jaar stelden bij vlagen best teleur, gezien alle plofkippen die ik at, de goedkope vliegtickets die ik kocht en, eerlijk is eerlijk, de vooroordelen die me hebben beïnvloed. Ik heb wel iets goed te maken.

Maar van trots kom je niet zomaar af. In zijn prachtige boek over eer, trots en schaamte, The Honor Code, betoogt filosoof Kwame Anthony Appiah dat mensen zich nu eenmaal goed willen voelen over zichzelf, en over hun leven. Onze drang naar erkenning hoort bij onze natuur en gaat niet weg. We willen onze waarde gereflecteerd zien in de ogen van anderen. We willen dat anderen trots op ons zijn.

Volgens Appiah kan dat ook een kracht ten goede zijn. Zo houden mensen zich niet alleen aan de wet omdat dit juist is, maar ook omdat een overtreding schaamtevol zou zijn en we dan aan sociale status zouden inboeten. Appiah adviseert daarom eer en trots niet uit te bannen, maar op de juiste zaken te richten. Om in onze politiek en onze levens weer trots te zijn op wat daadwerkelijk trots verdient.

Er zijn hoopvolle signalen in deze richting. Zie de effective altruism beweging, die mensen inspireert zoveel mogelijk goeds te doen met de middelen die ze hebben. Wil je trots op jezelf zijn? Red dan een mensenleven. Het kost immers maar een schijntje om iemand van extreme armoede te bevrijden, of met een malarianet tegen de dood te beschermen. En kijk naar de nieuwe generatie die is opgestaan. De jeugd van nu is minder belast met de zonden van het verleden, en heeft des te meer een toekomst om voor te vechten. Zeventig jongerenorganisaties eisten onlangs dat Nederland niet in 2050, maar in 2040 volledig duurzaam is. Ook zij geven eer en trots nieuwe betekenis.

Of deze bewegingen het tij echt kunnen keren, weet ik niet. De drang om in ruil voor een trots gevoel acute problemen te ontkennen, blijft zorgwekkend groot. Het is daarom vooral te hopen dat mensen het trucje vaker doorzien. Om onze fragiele eigenwaarde te beschermen, verbloemen we de schade die aangericht wordt aan de natuur en aan elkaar. We overschreeuwen onze schaamte. En dat is doodzonde. Want uiteindelijk leven we maar een enkele keer, en moet dat leven de moeite waard zijn. Niemand verdient het om op zijn sterfbed terug te kijken, en te beseffen dat al die lange jaren bijdroegen aan vervuiling, ongelijkheid en discriminatie.

Wees trots op wat het waard is trots op te zijn.