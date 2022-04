Ons huis ruikt niet meer naar ons huis nu er Oekraïense vluchtelingen zijn. Maar dat hoort erbij

Stilzitten en toekijken is geen optie als je tot in je diepste kern wordt geraakt door onrecht. We zijn er met z’n allen getuige van hoe Oekraïne wordt geruïneerd en aan welke wreedheden onschuldige burgers worden blootgesteld, dus we willen helpen. Maar de manier waarop is niet altijd geslaagd.

In NRC stond gisteren een reportage over de opvang van de Oekraïense Carina (36) en haar zoon bij een echtpaar in Hillegom. Aan goede bedoelingen en daadkracht had het Hillegomse stel geen gebrek: er was voor het kind onderwijs geregeld en een lidmaatschap van de plaatselijke voetbalclub, Carina kreeg een sportschoolabonnement, een fiets en kleding. Om alles ordelijk te laten verlopen, kwam er een lijst met huisregels. Maar na dertig dagen vol toenemende ergernis werd de gemeente gebeld: het ging niet meer. De Oekraïense werd de volgende dag met haar zoon opgehaald en verblijft nu in een opvang. Over het feit dat ze is weggestuurd zei Carina: ‘Wát een opluchting.’ Ze woont liever in een geïmproviseerde opvang met gedeelde voorzieningen dan in het vrijstaande huis in Hillegom. Nu mag ze tenminste weer eten wat ze wil en bemoeit niemand zich met de opvoeding van haar kind.

In deze krant stond een paar weken geleden een artikel met de kop: ‘‘Wittebroodsweken’ lijken voorbij, eerste Oekraïense vluchtelingen nemen alweer afscheid van gastgezin’, en ook in andere media zijn dergelijke berichten voorbijgekomen.

Hoe vaak dit voorkomt en om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Elke gemeente heeft haar eigen inschrijvingsprocedure en niet iedereen meldt zich aan het loket. Ook kan het even duren voordat de inschrijving helemaal rond is. We zijn in Nederland goed in het opstellen van procedures, maar er gaat wel wat tijd overheen voordat de administratieve trein op stoom is gekomen.

Bij de opvang van vluchtelingen in huis bestaat de opoffering niet alleen uit fysieke ruimte, maar (juist) ook uit intieme, persoonlijke ruimte. Waar dat precies op neerkomt, toont zich pas in de praktijk. In ons huishouden hebben we daar inmiddels een concreter beeld van: sinds een paar weken vangen wij ook een Oekraïens gezin op. Alles wat er praktisch te regelen viel, hadden we (met hulp van onze buren) zo gepiept. Maar wat je niet kunt regelen, zijn de mensen zelf. Bij de keus als gastgezin op te treden, hebben we ons daarop ingesteld: er zullen dingen gaan knellen, dat hoort erbij.

Zo ruikt ons huis niet meer naar ons huis. Mensen brengen hun eigen specifieke geuren mee en koken met andere specerijen. Verder is het lastig je werkelijk bewust te zijn van de existentiële onzekerheid waarin ontheemde mensen verkeren. Als ik kortaf reageer op mijn eigen man of kind omdat ik tegen een deadline aan zit te hikken, denken ze: laat die stresskip maar even. Als ik hetzelfde doe bij mijn Oekraïense huisgenoten, denken ze dat ze te veel zijn en weggestuurd gaan worden. Je kunt mensen niet voorschrijven hoe ze moeten reageren op een woonsituatie die voor alle betrokkenen absurd is.

De oorlog in Oekraïne heeft de wereldorde gewijzigd op een huiveringwekkende manier. Het geeft in tijden als deze hoop dat er zoveel mensen in Nederland zijn die hun huis openstellen; het toont dat we als mensheid zoveel meer in onze mars hebben dan vernietiging alleen. Ik hoop zo dat de overgrote meerderheid van de gastgezinnen er een mooie, verrijkende ervaring van weet te maken. Want stilzitten en toekijken is geen optie.