Ons belastingstelsel heeft onze werkmentaliteit blijvend aangetast

Zelden las ik een onbenulliger boek dan Werk is geen oplossing van socioloog Marguerite van den Berg. In het boek betoogt deze zelfbenoemde marxist dat werk vooral neerkomt op uitbuiting en dat werkenden zich uit protest massaal zouden moeten ziekmelden, en zouden moeten plunderen en stelen. Zoals Sywert dus. Dit alles omdat de schrijver tijdens de coronapandemie de combinatie werk en zorg wat druk vond allemaal. Het boek leest als een hallucinante klaagzang van iemand die haar Hollandse privileges niet op waarde weet te schatten.

Hoewel bestaansonzekerheid en ongelijkheid wel degelijk grote problemen zijn, komt Van den Berg tot een hopeloze conclusie: niet de belastingdruk op werk is het probleem, maar werk an sich! We werken te veel, schrijft ze vanuit het land waar het minst ter wereld wordt gewerkt, en dat moet stoppen, want anders spekken we Jeff Bezos en zijn ruimtefallus. Haar oplossing beperkt zich tot millennial-kitsch als ruilgemeenschappen en andere flauwekul die niemand écht wil.

Mensen als Van den Berg zijn de onverwachte linkse bondgenoot van libertarisch-rechts. Beiden zoeken naar rammelende ideologieën om hun eigen werkweigering van een moreel sausje te voorzien. En beiden lijken de huidige ongelijkheid niet werkelijk te willen veranderen, maar er slechts mee te willen dealen. De cryptolibertariër doet dat door fulltime vermogensbeheerdertje te spelen, de gelegenheidsmarxist door als een puber te dreigen dan maar met alles te stoppen, en openlijk te fantaseren over moestuintjes. Werkweigering als de tiny house van de arbeidsmarkt; berusting in plaats van strijd.

De verklaring voor deze malloterie is duidelijk, zo laat ook het vorige week verschenen CPB-rapport zien. Werken loont niet in Nederland, en dat komt door de belastingdruk. Waar de allerrijkste 0,01 procent slechts 21 procent van het inkomen kwijt zijn aan belasting, is dat bij midden- en hoge inkomens 40 procent, en bij de laagste inkomens zelfs 55 procent. En dat heeft alles te maken met laag belast kapitaalinkomen uit vastgoed en bedrijven.

De totaal scheefgegroeide belastingdruk zorgt niet alleen voor kansenongelijkheid, het ondermijnt dus ook onze werkmentaliteit. Zonder dat we het door hebben gehad, is egoïsme en het ‘lekker voor jezelf’ regelen de norm geworden en is de collectieve dimensie van werk volledig naar de achtergrond verdwenen; het hele land wil parttime werk met een fulltime salaris. Maar als iedereen slechts het minimum aan werk wil doen, wie betaalt de verzorgingsstaat in een vergrijzend land? Wat is er sociaal aan minimum-lijen, wanneer je weet dat er mensen zijn die écht niet kunnen werken?

Individuele keuzes hebben gevolgen voor het collectief, en collectieve keuzes hebben gevolgen voor het individu. Wanneer wij als maatschappij stemmen voor partijen die ons werk kapot belasten, is het slechts een logisch gevolg dat individuen egoïstisch kiezen voor de weg van de minste weerstand. En dus het minste werk. Toch is het een grote vergissing, zeker van linkse mensen, hier een of andere hogere moraal in te zien: werk is nog altijd de enige universeel aangewezen route voor sociale stijging. Wanneer we accepteren dat die weg doodloopt, accepteren we een steeds ongelijker wordende wereld.

De komende jaren zal het gat tussen de hoeveelheid arbeid die gevraagd wordt en de hoeveelheid arbeid die de Nederlander wil leveren alleen maar groter worden. We zitten immers met een in potentie rampzalige vergrijzing, waaraan we met nóg een generatie van werkweigeringsidealisten onmogelijk het hoofd kunnen bieden. De opgave van de komende kabinetten is dus niet alleen fiscaal, maar ook cultureel; werk zal weer moeten lonen, en de Nederlander zal werk weer moeten leren omarmen.