Onnatuurlijk gebleekte pieten zijn doodeng: ook dáár wil je kinderen niet mee confronteren

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Goed, de kinderfilm Waar is het paard van Sinterklaas? was op de plank gelegd. De NPO zond de film al niet meer uit. En nu liet producent Burny Bos weten dat de film helemaal niet meer moest worden vertoond, daar je kinderen geen zwarte Pieten meer kunt voorschotelen.

Vanzelfsprekend, voor wie in 2022 leeft. Maar ook een verlies: want zulke fraaie en met zorg geproduceerde films zijn schaars binnen het Sinterklaas-segment, waar men jaarlijks handig (lees: goedkoop) inspeelt op de decemberbehoefte en kinderen op ontvankelijke leeftijd leert niet te veel te verwachten van de Nederlandse film. Dit met hulp van gastacteurs als Gerard Joling, Frans Bauer en Hans Klok.

Producent Bos had nog onderzocht of het mogelijk was de kleurstelling van zijn pieten digitaal bij te stellen. Maar dit werd te duur. Deze week gaf Trouw de reddingspoging een injectie. Joanne Oldenbeuving, directeur van de Amsterdamse jeugdtheaterschool, pleit in een artikel voor een ‘crowdfundingactie’. Ze heeft haar plan om de film uit 2005 straks toch te kunnen vertonen voorgelegd aan de NPO en de stichting The Need for Legacy. Bos, enthousiast, opperde het Filmfonds als mogelijke (mede)financier en Eye filmmuseum als uitvoerder; daar restaureert men voortdurend klassiekers uit de begintijd van de cinema.

‘Als Steven Spielberg in zijn film E.T. wapens kan laten vervangen door walkietalkies’, stelde Waar is het paard van Sinterklaas?-regisseur Mischa Kamp, ‘kunnen wij zeker van zwarte pieten roetveegpieten maken.’

‘Geschiedvervalsing’, noemden boze fans die jubileum-release van E.T. uit 2002. Spielberg betuigde later spijt van de digitale ingreep: mensen konden toch maar beter naar zijn originele versie uit 1982 kijken.

Pieten zijn geen pistolen. Op zich kun je ze achteraf best bijstellen, in een kinderfilm. Al blijft films aanpassen naar de mores van de tijd een heikele onderneming. Waar begin je? Waar eindig je? En schuilt de waarde van oudere films er niet ook in dat ze ons confronteren met hoe anders we, soms ook kort geleden, nog dachten?

Alles is liefde ligt óók op de plank bij de NPO. Voorheen altijd uitgezonden rond deze tijd van het jaar, maar sinds 2019 niet meer. Je kunt het pech noemen: van alle Nederlandse romantische komedies is uitgerekend de ene die het herzien waard is gekoppeld aan de Sinterklaasviering, met intocht en al. Deze Hollandse versie van Love Actually is wel nog te huur en te koop, bij diverse streamingplatforms.

Hoe dan ook, je bent er niet met een Instagram-filtertje. Onvakkundig of onnatuurlijk gebleekte pieten zijn doodeng; ook dáár wil je kinderen niet mee confronteren. In Hollywood is er het snor-incident: toen de opnamen van Justice League ernstig uitliepen, was superman-acteur Henry Cavill contractueel verplicht alvast een snor te laten groeien voor de opnamen van Mission Impossibe: Fall Out. Superman werd digitaal ontsnord; geschatte kosten 3 miljoen dollar. En nog zag het er niet goed uit.

Drie miljoen dollar. Daarvan kun je ook een heel goede eigentijdse remake maken van Waar is het paard van Sinterklaas? Of een dozijn romantische komedies.