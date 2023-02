Gezien het feit dat iedereen in ons gezin een hekel had aan mensenmenigten, rijen en wachten, was het verbazingwekkend dat we omstreeks 1988 toch in de rij stonden voor een handtekening van Roald Dahl, die in de Bijenkorf was neergestreken. Achteraf bespraken we dat het aardig was dat hij ieder kind apart had aangekeken. Hij was de Grote Vriendelijke Schrijver.

Daarover zijn de meningen tegenwoordig verdeeld, en verder is iedereen in rep en roer over de inderdaad zeer malle (Netflixgedreven!!1!) veranderingen in de boeken van Dahl.

Onlangs las ik De GVR voor en was verbaasd over hoe saai en langdradig ik het vond. Sjakie en de chocoladefabriek: hetzelfde. Nu ben ik natuurlijk de doelgroep niet meer en sowieso moet je je als ouder verzoenen met veel saais. Toch is het een vreemd fenomeen dat sommige andere voorleesboeken die ik van vroeger ken (Minoes, De Zevensprong) niets aan heerlijkheid hebben ingeboet.