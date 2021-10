Ongevaccineerden houden Nederland in gijzeling

Het kabinet zint op maatregelen om een nieuwe golf besmettingen het hoofd te bieden. Die zullen ongetwijfeld volgende week komen. Vervolgens zullen verschillende groeperingen gaan klagen dat die maatregelen oneerlijk en onterecht zijn. Na een tijdje zal hun geklaag worden gehoord en zullen er versoepelingen worden ingevoerd, waardoor zich als vanzelf een volgende besmettingsgolf aandient. Zo jojo-en we voort en zal het nog jaren duren voordat de pandemie helemaal is uitgedoofd.

Een minderheid van ongevaccineerden houdt Nederland in gijzeling en daar lijkt weinig tegen te doen. Verplichte inenting kan tot onsmakelijke taferelen leiden en met dwang wordt niemand populair. Toch zijn er enige maatregelen te bedenken om aan de gijzeling snel een einde te maken. Een zekere tweedeling zal noodzakelijk zijn, maar daarbij moet men bedenken dat de ongevaccineerden zelf die tweedeling veroorzaken en dat mijn voorstellen dienen om uiteindelijk juist een einde te maken aan die tweedeling.

Uitgangspunt is dat niet iedereen gevaccineerd hoeft te zijn, maar dat wel iedereen antistoffen in zijn lichaam moet hebben, dit om de kans te verkleinen dat hij (of zij) anderen ziek maakt. De vraag luidt: hoe kom je aan die antistoffen zonder vaccinatie? Het antwoord is tamelijk eenvoudig: door covid op te lopen, zodat het lichaam zelf die antistoffen gaat aanmaken. Door besmetting aangemaakte antistoffen schijnen nog beter te werken dan vaccinaties, maar of dat inzicht ook door het laatste onderzoek wordt ondersteund, weet ik niet.

Gods Hand

In elk geval verdient het aanbeveling om ongevaccineerden bij elkaar te laten komen, in plaats van ze weg te houden van bepaalde bijeenkomsten. Neem de gelovigen in Staphorst. Hier zou de overheid juist geen limiet moeten instellen op het aantal kerkgangers dat naar binnen mag. Hoe meer zielen, hoe beter. Fijn, gereformeerden zullen daar alleen maar blij mee zijn. Of kerkgangers besmet zullen worden, is dan helemaal in Gods Hand. Of zij antistoffen aanmaken en zullen genezen trouwens ook. Het is met elkaar in tegenspraak dat medische kennis wordt afgewezen zo lang men niet besmet is, maar dat vaccinatieweigeraars wel naar het ziekenhuis gaan, zodra de besmetting heeft plaats gevonden. Je onsterfelijk wanen en toch stiekem dokters spreekuur bezoeken.

Ongevaccineerden die een beroep doen op een ziekenhuis moeten geholpen worden, maar het is voortaan wel gewoon achter aansluiten in de rij. Geplande operaties dienen voor te gaan. Ongevaccineerden moeten dan nog maar even een beroep doen op Gods Hand. Dat klinkt hard, maar voor zieken die steeds te horen krijgen dat hun operatie of andersoortige behandeling weer is uitgesteld vanwege de pandemie, is de werkelijkheid nog veel harder.

Wat voor kerkgangers geldt, zou natuurlijk ook voor voetbalsupporters en festivalgangers kunnen gelden. Met een lege ring eromheen zou je in de stadions aparte vakken voor ongevaccineerden kunnen maken. Ook hier geldt: hoe dichter op elkaar hoe beter. Opdat die mensen het virus aan elkaar doorgeven en zo antistoffen aanmaken. Wat mij betreft mogen ongevaccineerde voetbalsupporters gratis naar binnen, als zij maar bij elkaar blijven en zich niet mengen met de gevaccineerden – een kwestie van gedisciplineerd het stadion binnengaan en weer verlaten.

Cynisch

Bij festivals lijkt mij dat lastiger te organiseren, maar misschien kun je festivals houden, louter voor ongevaccineerden. Die kunnen in groten getale naar binnen zonder QR-code en zonder testbewijs, dat alles in de hoop – zeg maar in de zekerheid – dat zij elkaar zullen aansteken en antistoffen gaan produceren. Het lijkt mij een interessant sociaal en medisch experiment, al die hossende mensen bij elkaar die niet in vaccins geloven. U vindt mij misschien cynisch, maar dat verwijt moet pertinent van de hand worden gewezen. Je niet laten vaccineren, maar toch mee willen doen aan de maatschappij, terwijl je willens en wetens een gezondheidsrisico vormt voor jezelf en voor je omgeving, dat noem ik pas echt cynisch. Wat mij voor ogen staat is juist het tegendeel van cynisme: een coronavrij land, waarin uiteindelijk iedereen weer vrij en blij kan staan waar hij wil.

Een minderheid houdt de gevaccineerde meerderheid nu al bijna een jaar in gijzeling. Die meerderheid (15:1) gedraagt zich tolerant en staat toe dat besmettingsgolven telkens terugkeren. Ik vermoed dat de meerderheid zelfs weer bereid zou zijn om een lockdown te accepteren. Maar het houdt op een gegeven moment wel op. Je kunt van de goedwillenden niet steeds allerlei kleine onaangenaamheden vragen, terwijl je eigen gedrag is gebaseerd op nepnieuws, complottheorieën, of op een goddelijk verbod, dat duizenden jaren geleden is ingesteld door een rabbijn of sekteleider die ook geen benul had hoe het nou eigenlijk zit. Voltaire heeft eens gezegd dat het eeuwen duurt om een stompzinnige mening te vernietigen. Als iedereen antistoffen bezit, kan dat in een paar maanden.