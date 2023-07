Ongericht met geld strooien helpt niet; het onrechtvaardige selectiesysteem moet worden aangepakt

Wéér een smak geld verspild, bedoeld voor de verbetering van het onderwijs. Weer een onvoorzien gevolg van goede bedoelingen. Ditmaal gaat het niet om miljarden, maar om ‘slechts’ 139 miljoen, maar toch. Het Actieplan Gelijke Kansen heeft volgens een evaluatie van het onderzoeksinstituut KBA Nijmegen helemaal niets opgeleverd, althans geen meetbare resultaten, meldde ScienceGuide. Geen enkele leerling vergrootte zijn of haar kansen.

Het project met die daadkrachtige naam werd in 2016 ingesteld door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, een weinig succesvol duo dat het klaarspeelde om op drie manieren de kansenongelijkheid te vergroten: door het afschaffen van de basisbeurs, het toelaten van de groei van de categorale scholen en het vergroten van de invloed van de leerkracht op het schooladvies. Alle drie bleken ze nadelig voor kinderen van armere en lageropgeleide ouders.

Over de auteur

Aleid Truijens is schrijver en recensent en columnist voor de Volkskrant. Ze schreef romans en biografieën over F.B. Hotz en Hella Haase. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Bussemaker en Dekker kregen tweemaal een tik op de vingers. In 2015 constateerde de Onderwijsinspectie dat de kloof tussen onderwijskansen van kinderen van lager- en hogeropgeleide ouders groeide; bij gelijke intelligentie kwam bij kinderen uit (kans)arme sociale milieus vaker onderadvisering voor en was er een grotere kans om ‘af te stromen’. In een rapport uit 2016 van de Oeso (die de grootscheepse internationale Pisa-onderzoeken organiseert) wezen onderzoekers eveneens op de grote kansenongelijkheid in Nederland, veroorzaakt door vroege selectie (op 11-, 12-jarige leeftijd) en een ondoorzichtige selectieprocedure waarbij het subjectieve oordeel van de leerkracht een grote rol speelt.

‘Onacceptabel, die aperte ongelijkheid!’, riepen de twee bewindslieden en ze trokken haastig de portemonnee. In plaats van goed te kijken naar wat de inspectie en de Oeso-onderzoekers bedoelden, wat er precies misgaat bij onze selectie, welke negatieve gevolgen het heeft om kinderen zo jong in hokken te proppen waar ze moeilijk uit komen, maakten ze er een landelijke uitdeling van. Scholen, van basisonderwijs tot en met mbo’s, mochten zelf mooie plannen indienen. Roept u maar! Wat hebt u nodig? Nou, geld natuurlijk! Veel scholen kochten van de subsidie externe hulp in. Overal kwamen begeleidingsgroepen, coaches en bijlesbureaus in actie. Het ministerie had zonder inspanning iets ‘goeds’ ondernomen tegen het spook van de ongelijke kansen, scholen waren blij.

Natuurlijk ging het mis. Ongericht strooien met geld werkt nooit. Uit de dodelijke evaluatie blijkt dat het actieplan slecht en te snel werd ingevoerd en dat de hulp vaak niet terechtkwam bij wie het nodig had. De subsidie werd ook gebruikt voor gehele klassen, wat de ongelijkheid in stand hield. Scholen vroegen subsidies aan voor al bestaande programma’s en activiteiten. Vaak profiteerden havo- en vwo-leerlingen meer van de ondersteuning dan vmbo’ers.

De scholen leerden beter samenwerken, de docenten deden nieuwe kennis op, maar de leerlingen hadden er niks aan. Soms waren de gevolgen zelfs averechts. De zogenoemde StudentLabs, ingesteld om mbo 4-studenten soepel te laten doorstromen naar het hbo – een belangrijke route voor studenten uit een achterstandssituatie – bleken vooral handig voor studenten van rijke en hoogopgeleide ouders.

Gelukkig wordt de subsidie voor scholen met brede en meerjarige brugklassen – die wél bewezen zinvol zijn om kansen te vergroten – verlengd. Er mankeert niets aan de ‘kansarme’ leerlingen zelf. Extra steun kan kinderen helpen, maar het is vooral het onrechtvaardige systeem waaraan moet worden gesleuteld. Zolang je de vroege en subjectieve selectie niet aanpakt, zal het verschil in kansen blijven groeien. Ons systeem, dat selecteert op grond van troebele criteria, dat ruimte laat aan vooroordelen en dat leerlingen geen keiharde rechten geeft, is onhoudbaar. Hopelijk wordt onze nieuwe minister van Onderwijs de eerste die een begin maakt met een eerlijker onderwijssysteem.