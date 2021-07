Ongelijkheid begint al bij de conceptie

Een pas geboren baby wrodt gewogen. Beeld Getty Images

In het artikel ‘Al in de wieg op achterstand’ wordt de vraag van het Rotterdams onderzoek gesteld: vanaf welke leeftijd ontstaan de verschillen? De conclusie is: al voor de eerste verjaardag.

Helaas is de werkelijkheid ernstiger: de verschillen ontstaan al bij de conceptie. Ook recent Rotterdams onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal kinderen dat te vroeg wordt geboren recht evenredig is aan het inkomensniveau van de ouders. En het aantal niet te vroeg geborenen met een te laag geboorte gewicht idem.

Het te lage geboortegewicht en het gebrek aan voldoende goede voeding in het eerste levensjaar is volgens dit onderzoek de voorspeller van overgewicht op latere leeftijd. De wijze waarop organen omgaan met het slim gebruiken van de schaarse voeding. En dus niet (alleen) die (immer) aangehaalde chips, frisdrank en daarmee beschuldigende vinger naar de ouders.

Het is mooi dat Rotterdam onderzoek doet, het is mooi dat er programma’s zijn zoals ‘kansrijke start’ of ‘nu niet zwanger’. Het is fijn dat ook arme kinderen iets te doen hebben als de scholen gesloten zijn. Maar de echte verandering moet komen van politieke besluitvorming. Bijstand en minimumloon moeten hoog genoeg zijn om gezond te kunnen leven en voor kwetsbaren gaan we weer zorgen.

Een goede stap daarin heeft de politiek kortgeleden gezet: vanaf 2022 komt er prenataal huisbezoek bij kwetsbare ouders. De volgende stap moet zijn gratis kraamzorg, en vervolgens alles wat voor de hand ligt, zoals voorschoolse programma’s, voldoende docenten in het basisonderwijs, goede huisvesting. Onderzoeken is interessant, uitvoering geven aan de conclusies de enige weg tot verandering.

Mieke Hoogstraten, Lelystad

Intensive care

Momenteel worden veel bedden op de ic’s bezet door coronapatiënten die niet zijn gevaccineerd. Doordat de opnames veelal langdurig zijn, houden deze niet-gevaccineerden niet alleen uitgestelde operaties op, maar veroorzaken zij ook dat operatiepatiënten die complicaties krijgen, door gebrek aan plaats op de ic, kunnen overlijden.

Door de aanhoudende druk op het ic-personeel kampt men nu met een enorm ziekteverzuim (17 procent). Vaak gaat het om langdurig ziekteverzuim, vanwege een burn-out.

Men moet als ic-personeel wel veel compassie hebben om nog steeds optimale zorg te leveren aan mensen die willens en wetens de vaccinatie weigeren, wetende welke consequenties dit heeft voor de samenleving.

Mieke de Metz, Soest

Bij1

Misschien een idee om de naam Bij1 te veranderen in Uit1?

Loes Crouwel, Heemstede

Grunberg

Hoppa! Weer drie pagina’s Arnon Grunberg in de zaterdagkrant. Het gaat maar door. En weer even nietszeggend als zo vaak. Kan dat niet eens stoppen?

Nemi van der Reest, Apeldoorn

Ruimte op links

Niets ten nadele van Sheila Sitalsing en Bert Wagendorp, maar toch ben ik stiekem blij dat ze met vakantie zijn. Dan krijgen de woordvirtuozen Jean-Pierre Geelen en Frank Heinen (geweldige Barbecue-column in het Magazine) weer eens de kans om het gat in te sprinten naar de open ruimte op links.

Peet Fermont, Hulst

Jelena en Igor

Mijn waardering voor het achtergrondartikel ‘Belangrijke getuigen, en toch de deur gewezen’, maar de vraag waarom de IND de gevluchte Russische Jelena en Igor niet gelooft, kan in vier woorden worden beantwoord: Dat is het beleid.

Karel Stein, Bilthoven

Knutselrubriek

Alsjeblieft, Volkskrant, niet meer. Twintig jaar kunstdocent. Dertig jaar beeldend kunstenaar. Voor niets.

De zinloosheid van mijn bestaan, vervat in een knutselrubriek. Elke zaterdag met trillende vingers het Magazine openen. Wat gaat Nederland nu weer fröbelen? Een mobile!

Ik citeer: ‘Knopen en schelpen vind ik samen heel gezellig klinken.’ Of: ‘Eventueel kun je wat toevoegingen kopen, zoals een belletje.’

Volkskrant, alsjeblieft. Heb meelij.

René Heeres, Apeldoorn

Opheffen

Helemaal eens met de aangedragen oplossing van Nardy Desloover om de EU op te heffen en zo de weg vrij te maken om nieuwe statuten te ontwerpen, zodat de vele weeffouten en vaak politiek afgedwongen posities – zoals het alom beruchte verhuiscircus − dan kunnen worden hersteld.

En als we dan toch bezig zijn: wat te denken van het eveneens tijdelijk opheffen van de Verenigde Naties, zodat bij de herstart ervan dat belachelijke vetorecht kan worden afgeschaft en vervangen door bij voorbeeld de invoering van een gekwalificeerde meerderheid van landen en/of inwonertal?

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel