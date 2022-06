Onderzoeker Louise Elffers over kansenongelijkheid in het onderwijs: laat schooladvies niet langer over aan groep 8-docent

Louise Elffers Beeld Foto Elisa Maenhout / Illustratie Matteo Bal

Gelijke kansen voor elk kind, daar is echt niemand tegen. Ouders, leerkrachten, bestuurders, politici, iedereen wil een samenleving waarin afkomst of herkomst je toekomst niet bepalen. Toch schiet het maar niet op met die gelijke kansen in Nederland; het opleidingsniveau van ouders blijft bepalend voor iemands plaats in de maatschappij.

Louise Elffers (44) onderzoekt de rol die het onderwijs speelt in de verdeling van kansen. Ze is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam en ze is directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid. Eerder schreef ze De bijlesgeneratie, waarin Elffers laat zien hoe die competitie is toegenomen en dat de drang om zo ‘hoog’ mogelijk terecht te komen leidt tot een run op bijles- en huiswerkinstituten. In haar nieuwe boek Onderwijs maakt het verschil – Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs beschrijft ze de oorzaken van ongelijke kansen én biedt ze mogelijke oplossingen aan.

Onderwijs helpt mensen iets van hun leven te maken. Dat geloven we maar al te graag. U laat zien dat onderwijs ook ongelijkheid produceert en legitimeert. Onderwijs dreigt een grote ongelijkmaker in onze samenleving te worden. Hoe kan dat?

‘Onderwijs is een steeds bepalender rol gaan spelen in de levensloop. Een diploma geeft toegang tot posities op de arbeidsmarkt: iemand met een universitaire opleiding verdient gemiddeld twee keer zoveel als iemand met een mbo-opleiding. Er zijn verschillen in status, macht, gezondheid en levensverwachting. Opleidingsniveau bepaalt de sociale omgeving. Je hebt tegenwoordig verzekeringen en datingsites voor hogeropgeleiden. Ik zag zelfs zwangerschapsgymnastiek voor hogeropgeleiden. Opleidingsniveau fungeert steeds meer als sociale scheidslijn in onze samenleving, een middel om met gelijkgestemden te kunnen zijn.

‘Je zou het onderwijs als gelijkmaker willen hanteren, maar zo werkt het niet als het tegelijkertijd bepaalt op welke positie mensen in een ongelijke samenleving terechtkomen. Mensen gebruiken onderwijs om gunstige posities te verkrijgen en te behouden. Decennialang was er vooral opwaartse mobiliteit – kinderen die meer bereiken dan hun ouders – maar nu zien we ook veel angst voor neerwaartse mobiliteit.’

We leven in een meritocratische samenleving. Inspanning en hard werken tellen, niet het milieu waaruit je komt. Politici geven graag de ouders de schuld van de ratrace waarin de meritocratie is ontaard. Oud-minister Bussemaker zei: ‘Het ergert mij dat iedereen maar hogerop wil.’ Ook oud-minister Slob klaagde dat ouders zo ‘pushy’ zijn.

‘Als diploma’s ongelijkheid legitimeren, creëer je een systeem waarin mensen worden geprikkeld alles op alles te zetten om zo hoog mogelijk te komen. Het is mij te gemakkelijk om ouders te verwijten dat ze op die prikkels reageren. Het probleem is dat niet elke ouder in staat is de schoolloopbaan van hun kinderen een zetje in de gewenste richting te geven.

‘Je kunt je wel afvragen: geven wij in het onderwijs niet te veel ruimte aan sociale verschillen? Ik koester niet de illusie dat de distinctiefdrift ooit verdwijnt uit de samenleving. Wel zie ik mogelijkheden om te zorgen dat het onderwijs daaraan niet bijdraagt.’

U besteedt veel aandacht aan de selectie in groep 8. Alle kinderen wordt dan een toets afgenomen, meestal de Cito-toets, maar de uitslag is niet doorslaggevend, dat is het advies van de leerkracht. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen een hoger advies dan gelijk presterende kinderen van laagopgeleide ouders.

‘We zien in de cijfers deze systematische uitsluiting van kinderen van ouders die niet hbo/wo-geschoold zijn. Toch blijven beleidsmakers zeggen: scholen oordelen heel zorgvuldig, leraren hebben de beste bedoelingen. Daaraan twijfel ik ook niet. Leraren hebben niet bewust vooroordelen.

‘Wat ik heel gek vind is die deterministische manier van denken, alsof de toekomst op 12-jarige leeftijd al vastligt. Waarom niet redeneren vanuit potentie? We vragen van leerlingen een growth mindset, maar scholen tonen hier zelf een fixed mindset: we pinnen een leerling vast op waar hij op dat moment staat, en op grond daarvan doen wij een dwingende voorspelling over hun schoolloopbaan.

‘Ambitie is sociaal bepaald. Als je als school willens en wetens de inzet van economisch en sociaal kapitaal mogelijk maakt, gaan ouders die mogelijkheid ook gebruiken. Aan de andere kant: als er geldzorgen zijn, is er geen ruimte om na te denken over de toekomst.

‘Een veelgebruikt argument voor lager adviseren aan kinderen van mindergeschoolde ouders is dat een kind thuis weinig steun krijgt. Dat is vreemd: die kinderen presteren ín en ondanks die thuissituatie en dan werpt het onderwijs ze die thuissituatie alsnog voor de voeten. Je kunt juist stellen dat het extra sterke leerlingen zijn. En er is de angst dat kinderen het niveau niet zullen aankunnen. Maar de negatieve consequenties van ‘te hoog’ zitten zijn zo groot als we ze zelf maken. Als je makkelijk van niveau kunt wisselen, kun je meer leerlingen de kans geven het te proberen.

‘Het is belangrijk dat leerkrachten hoge verwachtingen hebben van iedereen en veel durven te eisen. Juist bij leerlingen uit minder kansrijke milieus blijken de verwachtingen laag: van jou eis ik maar niet te veel, je hebt het al moeilijk genoeg. Goedbedoeld, maar zo ontneem je een kind kansen.’

Leerlingen hebben weinig rechten. Bij een Cito-score die hoger uitvalt dan het advies kan de leerkracht het advies bijstellen, maar verplicht is dat niet. Meestal gebeurt het niet.

‘Het ontbreken van een standaardprocedure bij deze bepalende selectie vind ik verbijsterend. Er is geen beroep mogelijk. Scholen hebben hier een sleutelmacht. Een op de drie scholen zegt op voorbaat dat ze adviezen niet zullen bijstellen als de toetsscore hoger uitvalt dan het advies.

‘Bij selectie hoort standaardisering. Een kind dat bepaalde prestaties laat zien mág, als hij of zij dat wil, naar dit type onderwijs. Ik zeg niet dat iedereen naar het vwo moet, maar wie de potentie heeft moet dat kunnen. Je kunt niet goed vaststellen of een advies ‘klopt’. Door de inrichting van ons onderwijs wordt het advies een selffulfilling prophecy: kinderen worden ongelijk behandeld naar gelang hun advies. De frustratie rond de schooladviezen zegt ons iets. Scholen en ouders staan tegenover elkaar, terwijl zij partners zouden moeten zijn.’

Maar willen ‘we’ wel gelijke kansen? Wat we voor ons eigen kind wensen komt niet overeen met wat we voor voor de hele samenleving wensen; er zijn ook praktische geschoolde mensen nodig.

‘Absoluut. Maar theoretische en praktijkgerichte routes worden maatschappelijk niet gelijk gewaardeerd. De perspectieven van leerlingen in het (v)mbo, havo en vwo zijn zeer ongelijk.

‘In mijn boek citeer ik iemand die zegt: het gaat toch niet om hiërarchie of status? Het gaat om mooi werk, een gelukkig gezin, een fijn huis. Maar ja, als je gemiddeld gesproken alleen met een hbo/wo-diploma nog een huis kunt betalen om dat gezin in te huisvesten, dan koopt een mbo-gediplomeerde weinig voor dat mooie werk.

‘Ik vind het paternalistisch om vanuit een geprivilegieerde positie te zeggen dat het vmbo een prachtopleiding is. Mensen zeggen dan hoe belangrijk het is dat brood wordt gebakken, haren worden geknipt en de wasmachine wordt gerepareerd. ‘Gouden handjes’ zijn onmisbaar. Ja, zeg ik dan, maar dat is jóúw belang. Als je ze vraagt of ze hun eigen kind graag naar het vmbo zien gaan, is het antwoord: nee, dat past niet bij mijn kind.

‘Er wordt vaak gesproken over de keuze die leerlingen na het basisonderwijs zouden maken voor vervolgonderwijs. Kinderen hebben niets te kiezen. Je ‘mag’ naar het vwo, je ‘moet’ naar het vmbo.’

De Mammoetwet uit 1968 was wél een gelijkmaker. Veel slimme ‘arbeiderskinderen’ kregen de kans om te gaan studeren. Het systeem bood alle kans om diploma’s te stapelen. Waardoor stokte die ontwikkeling?

‘Het systeem was zo succesvol dat er steeds meer hbo/wo-gediplomeerden kwamen. Daardoor ontstond voor de bovenlaag weer de behoefte zich te onderscheiden. Er kwam een run op de gymnasia en op havo- en vwo-scholen zonder vmbo. Brede scholengemeenschappen kregen hun vwo-afdeling niet meer gevuld.

‘De vorming, in 1999, van het vmbo, een samenvoeging van de mavo en het lager beroepsonderwijs, heeft de tweedeling vergroot. De bedoeling was dat het beroepsonderwijs zich aan de mavo zou optrekken en de reputatie zou verbeteren, maar het omgekeerde gebeurde. Tussen havo en vmbo kwam de grens tussen ‘hoog’ en ‘laag’ te liggen. Het midden verdween. Zo ontstond wat ik het ‘vmbo-vermijdingscircus’ noem.

‘Stapelen werd steeds moeilijker. Havo-afdelingen gingen drempels opwerpen voor vmbo’ers. Er is, ook nu nog, voor scholen te weinig prikkel om leerlingen kansen te bieden om op te klimmen. Het is veiliger om een sterke havist in het havo te behouden dan hem het voordeel van de twijfel te geven. Basisschoolleerkrachten zeggen vaak tegen een leerling: je kunt altijd nog later stijgen, maar ze beseffen niet altijd hoe moeilijk dit in de praktijk is geworden.

‘Kansenongelijkheid speelt niet alleen in achterstandswijken. Het gaat juist ook over de andere kant van de kloof, over de wijze waarop het onderwijs de toch al kansrijke leerlingen bevoordeelt. Juist daar zit het ongemak. Iedereen is voor kansengelijkheid, maar zodra dat ideaal gaat botsen met individuele belangen, wordt het ingewikkeld. Dáár moet je beleid maken. Nu hopen beleidsmakers dat ouders andere keuzen maken, ze hopen dat scholen ‘kansrijk adviseren’. Maar dat gebeurt in dit systeem niet.’

Een zuivere meritocratie kent verliezers. Het is ook een wreed systeem: als je je kansen niet grijpt, heb je het aan jezelf te wijten.

‘We vinden dat het voor je kansen niet mag uitmaken waar je wieg heeft gestaan, maar waarom legitimeren we ongelijkheid wel aan de hand van verschillen in IQ, daar kun je toch ook niets aan doen? Is het rechtvaardig dat mensen met een lager IQ slechtbetaalde en onzekere banen hebben?

‘De hamvraag is: hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht zijn talenten, een goede plek in de samenleving vindt? Door gelijker te belonen? Zulke keuzen liggen buiten het onderwijs. Maar het onderwijs biedt wel de basis voor het verdere leven en moet daarvoor de toerusting bieden aan alle leerlingen op alle niveaus. Als je ziet dat een deel van de leerlingen in het basisonderwijs de referentieniveaus voor de basisvaardigheden niet haalt en een kwart vervolgens laaggeletterd is op 15-jarige leeftijd, dan doen we dat echt niet goed.’

U geeft tien aanbevelingen, mogelijke oplossingen. Twee ervan zijn: ‘Vermijd de rol van vakkenvuller voor een ongelijke samenleving’ en: ‘Zet schoolloopbanen niet op slot’. Eigenlijk pleit u voor latere selectie.

‘Er is niet één selectiemoment dat voor alle leerlingen past. Sommige leerlingen vervelen zich in de laatste jaren van het basisonderwijs en willen door, voor leerlingen die afhankelijker zijn van het onderwijs voor hun leerontwikkeling is het fijn als ze langer de tijd krijgen. Dat hoeft elkaar niet te bijten als we het voortgezet onderwijs flexibeler inrichten.

‘We denken in Nederland vaak dat de verschillen tussen leerlingen groot zijn: je zou ‘typische’ vmbo’ers, havisten en vwo’ers hebben. Maar die niveauverschillen zijn veel kleiner dan gedacht en de overlap tussen de groepen is groot. Veel leraren schrikken als ik ze dit laat zien.

‘Leraren vertellen me soms dat ze wakker liggen van het advies dat ze moeten geven in groep 8. Dat vind ik een goed teken; het laat zien dat ze beseffen hoe bepalend dat is. Andere leraren lijken zich juist vast te klampen aan hun recht dat advies te geven. Zolang het advies wordt misbruikt om schoolloopbanen voortijdig op slot te zetten, moet je het volgens mij helemaal niet willen geven.

‘Ik pleit ervoor leraren te verlossen van die selectieve taak. Die zit de pedagogische taak in de weg; deze vereist maatwerk en daarvoor zouden leraren alle ruimte en verantwoordelijkheid moeten krijgen. Zij zien het best wat de leerling dag in, dag uit nodig heeft. De selectieve taak moet je juist standaardiseren: bij gelijke prestaties, gelijke kansen om in te stromen op een bepaald niveau.

‘Ik denk dat je helemaal geen selectie moet toepassen in het funderend onderwijs, tot leerlingen een jaar of 15 zijn. Bied verschillende niveaus en vormen van onderwijs aan, maar geef leerlingen de ruimte om dingen uit te proberen en te bekijken wat het best bij ze past. Veel leerlingen willen praktijkgerichter leren, ook havisten en vwo’ers. Op gymnasia wordt nu soms maker education aangeboden, ambachtelijk werken, dingen maken. Ze vinden dat heerlijk. Maar noem het beroepsonderwijs en de deur naar het hoger onderwijs valt in het slot.’

Bij velen gaan dan nu de haren recht overeind staan. Het spook van de middenschool doemt op: eenheidsworst, iedereen tot z’n 15de bij elkaar, slimme kinderen die zich vervelen.

‘Dat is de karikatuur die van de middenschool wordt gemaakt. Ook bij dat voortijdig gesneuvelde schooltype was het de bedoeling dat er gedifferentieerd werd in niveau. Natuurlijk moet je de snelle leerlingen niet afremmen. Je hoeft echt niet alle niveaus in één klas te zetten.

‘Als ik kritiek uit op het huidige selectieve systeem, word ik automatisch in het middenschool-kamp geplaatst. Alsof er maar twee smaken zijn: de huidige vroege selectie óf eenheidsworst voor alle leerlingen tot 15 jaar. Ik pleit juist voor verkenning van alle mogelijkheden daartussen.

‘We hebben meer brede scholengemeenschappen nodig met alle niveaus onder één dak. Die scholen hebben het nu lastig in de concurrentie; ze zijn niet populair. Daar zit volgens mij ruimte voor beleid.

‘Frame brede scholen niet als een gelijkheidsproject voor kansarme leerlingen. Ook de vwo’er moet er aanbod kunnen vinden dat interessanter is dan dat op andere scholen. Brede scholengemeenschappen moeten superaantrekkelijke scholen worden, die leerlingen op alle niveaus wat te bieden hebben. Er is veel meer mogelijk dan we nu denken. We hoeven voor het vergroten van kansen niet het hele systeem op de schop te nemen. Het kan al met kleine aanpassingen; we kunnen er morgen mee beginnen.’