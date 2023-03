Onderzoek ondergraaft ons zelfbeeld: de oer-Hollander was geen blonde edelgermaan

De oer-Hollander was dus niet wit en blond, zoals menigeen denkt. De oer-Hollander was ook geen stoere edelgermaan, noch een Bataaf. Nee, de oer-Hollander van tienduizend jaar geleden was een mesolithische jager-verzamelaar met een donkere huidskleur, lichte ogen en een hond, zoals de tekening die donderdag bij het verhaal van Maarten Keulemans stond afgedrukt laat zien. ‘Deal with it’, zei Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden naar aanleiding van de ontdekking.

Een en ander blijkt uit dna-onderzoek van drie stukken schedel, twee kiezen, een kaakbot, bovenarm en dijbeen, van acht verschillende individuen, opgevist uit de Noordzee, uit het later onder water gelopen gebied dat Doggerland heette. In Engeland waren vijf jaar geleden alle zekerheden al omver gekieperd door onderzoek naar de ‘Cheddar Man’. Diens dna liet zien dat hij zwart was, wat toen nog werd afgedaan als een poging van linkse woke wetenschappers onze identiteit te verzieken. Maar ook het dna van oerbotten die werden aangetroffen in Noorwegen en Denemarken lieten zien dat de oer-Noren en oer-Denen zwart waren en geen Vikingen. Of zwarte Vikingen.

En nu blijkt dus ook de oer-Hollander een zwart individu te zijn geweest, al kun je je afvragen of die zichzelf als zodanig zag. Waarschijnlijk had hij nog niet in de gaten dat er Neerlands bloed door zijn aderen stroomde. Er is geen ontkennen meer aan, we zijn niet wie we dachten te zijn. ‘Misschien is de tijd er nu rijp voor’, zei Amkreutz – om de waarheid onder ogen te zien, bedoelde hij.

Als Thierry Baudet na zijn aanstaande nederlaag bij de Statenverkiezingen toch weer met een boreale toespraak komt aanzetten, kunnen we hem om de oren slaan met het laatste nummer van Nature: de oer-Europeaan was geen blonde prijsvechter van 2 meter met staalblauwe ogen en Donar aan zijn zijde. Alle geschiedenisboeken die dat suggereren, zullen door sensitivityreaders moeten worden gecorrigeerd en de bijbehorende illustraties moeten opnieuw worden ingekleurd.

Heel verrassend is de nieuwe waarheid niet. Per slot van rekening komen we allemaal uit Oost-Afrika, van waaruit homo sapiens zich 60 duizend jaar geleden in een zeer succesvolle raid over de wereld verspreidde – dat waren ook geen roomblanke individuen, want die zouden roodverbrand aan hun trektocht zijn begonnen.

Wat er met de oer-Hollanders is gebeurd is helaas onduidelijk. Vermoedelijk gecrepeerd door gebrek aan vitamine D of verdreven door lichter gekleurde steppevolkeren uit het oosten en spoorslags vertrokken naar het warme zuiden. Zodat de oer-Hollanders oer-Spanjaarden en oer-Italianen werden, wat het hele idee van oervolkeren in een ander daglicht stelt. Dat moet als belachelijke onzin worden afgewezen. Het is, tot op de dag van vandaag, een genetisch soepzootje van vertrekkende en komende migranten.

Taalonderzoek wees al eerder in die richting. Het indogermaans verspreidde zich met de steppevolkeren uit het oosten naar deze contreien en evolueerde in Duits, Engels en Fries. Helaas valt nog niet uit het dna op te maken welke taal het bij de twee kiezen behorende individu sprak. Persoonlijk denk ik aan oer-Baskisch, die onverklaarbare vreemde eend in de bijt van de Europese taalfamilie. Maar ik geef toe dat bewijzen voor die prachtige theorie ontbreken.

En zo worden gelukkig al onze zekerheden en daarmee ons zelfbeeld door de wetenschap ondergraven. De enige zekerheid is, dat 99,9 procent van het dna van alle wereldburgers overeenkomt en dat we daar eindelijk een keer de juiste conclusies betreffende ras en etniciteit uit moeten trekken.