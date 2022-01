Onderzoek naar ongezonde keuzes in aandachtswijk begint bij jezelf

Onderzoekers van de lectoraten public governance en impact of sport van De Haagse Hogeschool concluderen dat bewoners van aandachtswijken de overtallige aandacht met onderliggende normen van het goede leven beu zijn. Dat is een mooi begrip dat beter laat dan nooit komt. De volgende stap is inzicht in het eigen gedrag.

Gewapend met theoretische kennis en een leger naïeve studenten die er een dierentuingevoel op nahouden, begint menig onderzoeker aan de opdracht om een wijk gezonder en fitter te maken. Gratis meningen worden onder het mom van oprechte aandacht en verpakt als objectieve onderzoeksvragen de wijk in gedropt. De impliciete boodschap daarbij is: wordt zoals wij. Wat daarbij vergeten wordt: men is er al zoals ‘wij’. Bij wijze van denkoefening schets ik twee scenario’s. Zoekt u de verschillen?

Scenario 1: je bent Anne-Floor.

Wat in je droom een trein is, blijkt in realiteit een wekker die je onbewust negeerde. Daardoor kom je te laat op werk en zonder een early bird-yogasessie en ontbijt viert het chagrijn hoogtij. Die ene collega die diep in je allergiezone zit, krijgt anders dan anders nu wel de volle laag. De rest van de middag breng je door in de ondraaglijke lichtheid van het bestaan en je vraagt jezelf af waar je in godsnaam mee bezig bent.

Eenmaal thuis heeft zoonlief op school gevochten en overhandigt manlief je een blauwe enveloppe die je, nog voor je goed en wel aan de keukentafel zit, 700 euro lichter maakt. Omdat de spaghettisaus aanbrandt, lijkt voor het gezin het einde van de wereld nabij. De aan huis geleverde poké bowls met Noorse gerookte zalm, avocado en biologische tuinkers waren prima, maar honger had je niet. Gelukkig slaat de klok negen, gaat zoontje slapen en manlief de kroeg in.

Het was een kutdag. Een reep Tony Chocolonely met karamel en zeezout en twee glaasjes cabernet sauvignon zorgen ervoor dat je alles een plaatsje kunt geven. Langzaamaan drijft het ellendige gevoel je lichaam uit. Morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen.

Scenario 2: je bent Kimberley.

Wat in je droom een trein was, is in realiteit een barstende hoofdpijn. Sinds je scheiding en de daarop volgende depressie, kan je niet langer te laat komen op je werk simpelweg omdat je werkloos bent. Het eerste gesprek van de dag is een discussie met de bijstandsambtenaar. Daarop volgt een dovemansgesprek met de social casemanager waarna je net op tijd bent bij de 23-jarige gezinscoach. Zij weet dat jij je best doet, maar nu kleine Tim bij een pleeggezin is ondergebracht, lijkt een nieuw onderzoek naar je zelfredzaamheid onvermijdelijk.

Alvorens je de vernedering van de voedselbank ondergaat, krijg je een zwartrijdersboete in de tram. Deze kan bij de stapel enveloppen die op de betonnen vloer van je vochtige tweekamerappartement liggen. Even denk je eraan om iets te eten, de pasta uit het voedselpakket misschien, maar de energie die het je kost weegt niet op tegen de energie die het je geven zal. Gelukkig slaat de klok negen, niemand ziet je huilen.

Het was de 237ste kutdag op rij. Anderhalve fles goedkope wijn en een kwart pakje vergruizelde shag zorgen ervoor dat de pijn verdooft. Leeggezogen als je bent door een perspectiefloos leven dat verworden is tot een ambtelijke checklist. Morgen is er een nieuwe dag met nieuwe aandacht van onderzoekers die je fitter en gezonder komen maken.

In wezen verschilt het gedrag van Anne-Floor en Kimberley niet erg. Het is vooral de mate waarin er sprake is van een kutdag dan wel een kutleven met bijhorende stress, vernedering en verlies aan regie dan wel autonomie, die verschillend is. Hoe heftiger de context waarin men leeft, des te heftiger het menselijke gedrag dat erin plaatsvindt. Wat heb je nog te verliezen?

Daarom wens ik elke onderzoeker vóór het formuleren van de onderzoeksvraag zelfreflectie en het vermogen om het eigen gedrag contextueel te evalueren toe. Mogelijk leidt dat tot het inzicht dat het niet gaat om een tekort aan aandacht, maar een teveel aan achterstanden die ongezond gedrag stimuleren.

Hoog tijd dat we daar aandacht voor hebben. Maar daarvoor lijkt de raket van wat nooit echt rocketscience is geweest, nog onvoldoende gedaald.

Daniela Hooghiemstra is gestopt als columnist. Voorlopig vervangt Tim ’S Jongers s haar. ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.