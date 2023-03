Onderwijskwaliteit bewaken ging prima met een bord en een krijtje

Op de campus van hogeschool Fontys in Eindhoven. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In 1973 vroeg ik mijn studenten bij de laatste les van het studiejaar om drie plus- en drie minpunten te noemen van mijn onderwijs. Die schreef ik met een krijtje op het bord. Het was daarna een kleine moeite een paar verbeteringen aan te brengen voor het volgende studiejaar: zes regels na een half uurtje praten.

De HBO-raad (later Vereniging Hogescholen) bestond nog niet, digitalisering was nog ver weg, onderwijskunde zat nog verstopt in de pedagogiek. We waren een middelgrote Sociale Academie en verpleegkundeopleiding in een knus gebouw en samen met het werkveld waren we redelijk tevreden.

In 2003 hadden we een rapport van een paar honderd bladzijden, een rijtje onderwijskundigen, een duur opgetuigde Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), nerveuze managers die hun baan dreigden te verliezen ofwel een explosie van onkosten. Docenten hadden niks te vertellen en waren massaal overspannen en studenten klaagden steen en been.

In 2023 hebben we het Fontysdebacle. Besturen, managen en subsidie binnenhalen is nog steeds belangrijker dan het onderwijs zelf. In 2053 draai ik me vergeefs om in mijn graf.

Conclusie: onderwijs moet je overlaten aan docenten en studenten. Het niet-onderwijzend personeel, het management en het bestuur moeten zich niet te veel bemoeien met wat er zich in het klaslokaal, de collegezaal en de practicumruimte afspeelt.

François Dumoulin, oud-voorzitter sectie HSPO van de HBO-raad, oud-docent psychologie Saxion Enschede en Deventer en Universiteit Twente.



Oproep

Oproep aan alle parlementair journalisten die op de vrijdagse persconferentie van de premier aanwezig zijn: Ga eens voorbij de hype van de dag en vraag naar zijn reactie op het rapport over de Groningse gaswinning. Het vuurtje moet tenslotte wel blijven branden.

Ria van de Laak, Tilburg

Ereschuld

Gewoon alle scheuren en verzakkingen in het bevingsgebied vergoeden, de oorzaak is meestal niet te achterhalen. Geen gesteggel meer over een scheur. Dit voorkomt frustraties bij de Groningers, versnelt de afhandeling, geen vuistdikke rapporten meer en de uitvoeringskosten lager.

André Doorlag, Groningen

Koets

Uit het heldere relaas van Loes Reijmer blijkt dat de sensitivitysoep niet zo heet wordt gegeten als-ie wordt opgediend. Echter, hoe moeilijk is het om haar dochter uit te leggen wat een kamermeisje is en dat cassière of brieven tikken op een kantoor in vroegere tijden de meest voorkomende vrouwenberoepen waren?

Het is zo jammer als literatuur uit een bepaalde periode ‘vertaald’ moet worden naar elke nieuwe tijd waarin geleefd wordt. Hierdoor gaan oude mores verloren en het levert een gebrek aan kennis over voorbije jaren op. Een gemiste kans om kinderen én volwassenen te leren hoe eerdere samenlevingen eruit zagen.

Ik zou het bijzonder vervreemdend vinden te moeten lezen dat Emma van Jane Austen zich op een brommertje verplaatste omdat niemand meer weet wat een koets is.

Mieke van Gerven, Amstelveen



Geweld

Of geweld bij actievoeren gerechtvaardigd is of niet, daar hoef je, als het aan Elma Drayer ligt niet over te debatteren. Er is maar één uitkomst mogelijk. Daarom acht ze het juist dat het overleg hierover, georganiseerd door het platform Progressief Café op 7 maart, niet doorgaat. Absoluut, geweld is niet goed. Maar met het er niet over mogen praten, wordt voorbijgegaan aan de olifant in de kamer.

Ik mis hier de vraag: wat drijft mensen te willen spreken over geweld bij actievoeren? Ervaren zij misschien levensbedreigend geweld dat in het uiterste geval om tegengeweld vraagt? Om een antwoord op die vraag te krijgen, zou juist een dergelijk debat zeer waardevol zijn.

Piet Paree, Santpoort-Noord

Overvloed

De Zorgverzekeringswet werkte in tijden van overvloed, maar nu niet meer. Dan vraag ik mij af over welke ‘tijden van overvloed’ het gaat. Daar hebben zorgmedewerkers niets van gemerkt. Zeker niet in de ouderenzorg. Als afdelingshoofd in de ouderenzorg van 2002 tot 2014 was er altijd sprake van bezuinigingen, beknibbelen, formatie inleveren en krapte, terwijl de zorgzwaarte en werkdruk verder toenam. Goed om eens te onderzoeken waar die overvloed gebleven is?

Hedwig Remmé, Heerde



Monteur

Paulien Cornelisse zoekt iemand die met autoriteit kan zeggen dat iets ‘normaal’ is: een ‘monteur des levens’. Vanwege de hoge frequentie waarin ik dat dagelijks doe, overweeg ik nu mijn vak zo te gaan noemen.

Hans van Pelt, twintig jaar huisarts, Leidschendam